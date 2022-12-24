5 loại cây trồng sau nhà giúp gia chủ phát tài phát lộc, thêm nhiều may mắn

Nhà đẹp 24/12/2022 19:31

Có thể những loại cây này không phù hợp để trồng trước nhà, thế nhưng trồng chúng ở sau nhà lại là quyết định đúng đắn đối với những người yêu phong thủy.

Cây bồ đề 

Cây bồ đề là loại cây mang lại nhiều may mắn trong nhà Phật. Tuy nhiên, cây bồ đề không nên trồng trước nhà bởi tán lá của nó khá to um tùm dễ cản trở ánh sáng và lộc khí chảy vào nhà bạn. Nhưng bạn hoàn toàn có thể trồng nó ở sau lưng nhà mình là rất tốt. Theo quan niệm về địa thế trong phong thủy học thì ngôi nhà nên tạo đủ tứ linh gồm: Thanh long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ.

Bên cạnh đó, cây bồ đề vốn liên quan nhiều tới nhà Phật nên khi bạn trồng chúng sau lưng nhà mình sẽ được đức Phật che chở, bảo vệ khiến gia chủ luôn bình an, những luồng khí xấu sẽ không thể quấy phá, làm ảnh hưởng tới gia đình bạn.

5 loại cây trồng sau nhà giúp gia chủ phát tài phát lộc, thêm nhiều may mắn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây Nguyệt Quế

Có lẽ mùi thơm thoảng thoảng của cây phong thủy nguyệt quế sẽ giúp kích thích tâm trạng của con người trở nên phấn trấn hơn. cũng như giúp cải thiện tâm trạng và đem lại sự tỉnh táo. Cũng bởi vậy mà trong quá trình thiết kế và thi công nội ngoại thất nhà ở các nhà thầu thường gợi ý cho chủ đầu tư  nên trồng cây nguyệt quế sau nhà.

Vì từ xa xưa hình ảnh của loại cây này đã được xem như biểu tưởng của sự vinh quang và chiến thắng  ngoài ra cây nguyệt quế còn có khả năng hấp thụ đổ ẩm trong không khí  giúp cho không gian sống của mỗi  chúng ta trở nên thoáng đãng hơn., dễ chịu hơn rất nhiều.

Cây tre trúc

Là một trong những loại cây có sức sống mạnh mẽ lại dễ trồng; ngày nay tre, trúc rất được ưa chuộng dùng trong thiết kế sân vườn, với mục đích tạo cảnh quan xanh và mang đến không gian sống gần gũi với thiên nhiên. Tre, trúc thường được trồng dọc bờ tường, 2 bên lối đi hay trồng thành khóm trang trí mặt trước và cả mặt sau của ngôi nhà.

Trong phong thủy, tre, trúc còn là loại cây trồng mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp; vì vậy khi trồng sau nhà, chúng sẽ tạo  thế bao bọc, che chở cho ngôi nhà và đem lại may mắn cho gia chủ.

Cây cau

Cau là loại cây mang lại may mắn thường được trồng trước nhà. Tuy nhiên, cau cũng là loại cây trồng sau nhà rất tốt. Theo quan niệm về địa thế trong phong thủy học thì ngôi nhà nên tạo đủ tứ linh gồm: Thanh long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ.

Trong đó Huyền Vũ thường bố cục phía sau ngôi nhà giúp tạo nên sự vững chắc và giữ tiền tài cho gia chủ. Khi trồng một hàng cau sau nhà, tức là bạn đã lập nên một rào chắn phía sau tạo thế Huyền Vũ cho ngôi nhà.

Cây mít

Mít không chỉ là loại cây ăn quả được yêu thích, mà chúng còn được trồng phổ biến để tạo cảnh quan. Cây mít với tán lá rậm, trái sum suê còn thể hiện sự đủ đầy; rất phù hợp để trồng sau nhà. Bên cạnh đó, chúng còn tượng trưng cho trí tuệ, tĩnh tâm, kiên cường; nên khi trồng sẽ đem lại nhiều ý nghĩa tốt đẹp cho gia chủ.

5 loại cây trồng sau nhà giúp gia chủ phát tài phát lộc, thêm nhiều may mắn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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