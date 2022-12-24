Những lỗi phong thủy có thể bạn đang mắc phải: gây thất thoát tiền bạc, gia đình có xung đột không đáng có

Nhà đẹp 24/12/2022 08:17

Cho dù bạn có cố gắng làm lụng đến cách mấy để khá giả hơn, nhưng nếu mắc phải các lỗi phong thủy này thì 'cũng như không' mà thôi!

Cửa nhà vệ sinh đối diện với cửa bếp

Nhà bếp, nhà vệ sinh rất kỵ việc đặt nhà vệ sinh đối diện với cửa bếp. Nhà vệ sinh là nơi sinh ra rất nhiều uế khí. Nếu cửa hai căn phòng bếp và nhà vệ sinh đối diện nhau, khí uế sẽ xâm nhập dễ dàng vào nhà bếp.

Phong thủy quan niệm bếp là đại diện của mệnh Hỏa, nhà vệ sinh đại diện cho hành Thủy. Thủy khắc Hỏa sẽ ngầm tạo ra những xung đột không đáng có trong nhà. Bên cạnh đó, nó còn có thể gây ảnh hưởng đến tài vận và sức khỏe của gia chủ.

Ngoài ra, bạn cũng nên hạn chế đặt nhà vệ sinh cạnh bếp. Hoặc bố trí nhà vệ sinh ở trong không gian bếp thì càng không nên.

Không dọn dẹp nhà cửa

Nhà bạn có nhiều góc tối, nhiều nơi ẩm ướt, nơi cất trữ đồ đạc bám đầy bụi bẩn, đồ đạc lộn xộn, không khí không được thông thoáng... sẽ làm bế tắc nguồn năng lượng. Những nơi tối tăm thường sẽ có năng lượng âm, mức rung động năng lượng thấp.

Tạo cho mình thói quen dọn dẹp, lên lịch dọn nhà trong tuần sẽ giúp bạn cải thiện sự bế tắc năng lượng, mang đến nguồn năng lượng tươi mới và luân chuyển khắp không gian.

Một vài tips giúp bạn lưu thông khí trong nhà và tăng năng lượng tích cực để thu hút tài bạch có thể áp dựng: Vào đầu ngày nên mở cửa sổ bật quạt thông khí, thắp nến thơm, cắm thêm hoa hay thêm chậu cây xanh trong nhà, treo tranh nghệ thuật...

Những thay đổi tuy nhỏ nhưng chắc chắn sẽ giúp bạn cảm thấy tích cực, vui vẻ khi đặt chân về nhà sau một ngày làm việc bận rộn.

Cửa ra vào thẳng với cửa sổ

Xem phong thủy nhà ở, cửa ra vào mà đối diện với cửa sổ là cách cục hao tài phá tài. Bởi lẽ, khi bạn mở cửa lớn thì cũng sẽ khiến cho tài khí trong cả căn nhà lưu động. Nhà có cửa ra vào thẳng với cửa sổ sẽ khiến cho tài khí vừa vào qua cửa lớn đã chân trước chân sau đi ra qua cửa sổ, nhà khó tụ tài tích tài, tiền bạc có vào nhà thì cũng như gió vào nhà trống, chẳng giữ được lâu dài.

Trong phong thủy, cách cục như trên được gọi là “Xuyên Đường Phong”, là bố cục phong thủy cực ký bất lợi đối với vận thế tài lộc của gia chủ. Nếu nhà bạn có thiết kế như vậy, hãy hóa giải ngay bằng cách đặt chậu cây xanh ngăn giữa cửa ra vào và cửa sổ, cũng có thể treo thêm rèm cửa để tạo vách ngăn tượng trưng giữa cửa chính và cửa sổ, phá vỡ cách cục hung hiểm kia, ngăn không cho tài khí thất thoát ra ngoài.

Những lỗi phong thủy có thể bạn đang mắc phải: gây thất thoát tiền bạc, gia đình có xung đột không đáng có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặt tủ bếp dưới xà ngang

Phong thủy cho rằng “xà ngang đè lên trên tất bất lợi”. Nó có nghĩa là cái gì đặt bên dưới xà ngang đều mang điềm không tốt, không chỉ kiêng kỵ với tủ bếp mà với một số nội thất như giường, bàn làm việc.

Theo phong thủy, đặt tủ bếp dưới xà ngang khiến các thành viên dễ bị bệnh, cả nhà gặp đều không may mắn, bất lợi.

Trong nhà có quá nhiều gương

Trong phong thủy, gương thuộc về thứ nặng “âm - hàn”, nó rất dễ “chiêu dụ” tà khí, ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia chủ nếu không sử dụng hợp lý và đúng phong thủy. Nhiều người vì sở thích hay vì muốn nới rộng không gian mà lắp rất nhiều gương trong nhà, khắp nơi đều có gương, cách thiết kế nhà ở kiểu này khiến vợ chồng đều dễ hao tài tốn của, tiêu xài xa xỉ và thường có hành vi mua sắm vượt quá thu nhập, về lâu dài khiến kinh tế gia đình ngày càng tệ đi.

Những lỗi phong thủy có thể bạn đang mắc phải: gây thất thoát tiền bạc, gia đình có xung đột không đáng có - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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