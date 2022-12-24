Tổng hợp những đồ vật tuyệt đối không để ở bàn uống nước vì có thể nó sẽ gây cản trở tài lộc

Không ít gia đình có thói quen để khăn lau dưới gầm bàn uống nước để tiện sử dụng mỗi khi cần. Tuy nhiên, đây là thói quen không tốt trong phong thủy.

Ngoài ra, những bộ ấm chén cũ, ít sử dụng cũng nên cất gọn trong tủ, không bày trên bàn. Việc này giúp không gian phòng khách trông sạch sẽ, gọn gàng, tạo thiện cảm hơn và cũng để không làm ảnh hưởng đến tài vận của gia đình.

Bàn uống nước là nơi tiếp đón khách quý, nhận tài lộc của gia đình. Để những thứ bẩn ở khu vực này sẽ làm ảnh hưởng đến tài vận.

Hoa giả, hoa khô

Nhiều người thường bày hoa giả trong nhà vừa để trang trí nhà cửa vừa tiết kiệm tiền bạc. Tuy nhiên các chuyên gia phong thủy cho rằng việc bày hoa giả, hoa khô trong nhà có thể gây ra tác động tiêu cực đến tài vận của gia đình.

Ngoài ra, với những cây cảnh đã chết, héo tàn nên thay ngay bởi hình ảnh này thường gắn với sự thất bát, gia đạo sa sút. Con người khi nhìn thấy cây cảnh héo tàn tâm trạng cũng không tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Hoa quả tráng miệng

Nhiều bạn thích đặt một số loại trái cây và đồ ăn nhẹ trên bàn cà phê, vì nghĩ rằng điều này không chỉ đóng vai trò trang trí mà còn có thể tạo sự hiếu khách khi bạn bè đến chơi nhà. Nhưng không tính tới mùa hè sắp tới, thời tiết càng ngày càng nóng, muỗi cũng nhiều, hoa quả tương đối dễ thu hút muỗi và c ôn trùng. Điều này không những không có tác dụng trang trí mà còn ảnh hưởng lớn đến tổng thể chung của phòng khách do việc bày trí hoa quả. Vì vậy, đừng đặt nó trên bàn cà phê trong phòng khách cho những thứ như trái cây.

Đồng hồ chết

Đồng hồ là biểu tượng của thời gian, dòng chảy của sự sống, vì vậy đồng hồ ngưng hoạt động mang hàm nghĩa sự sống cũng ngưng lại, dòng tiền chảy vào nhà cũng ngưng trệ theo. Do đó, việc có đồng hồ chết trong nhà được cho là điều không may mắn.

Cho nên, nếu thấy đồng hồ chết, bạn nên thay pin mới hoặc loại bỏ chúng ngay, không chỉ là đồng hồ trên bàn uống nước mà bất cứ vị trí nào trong nhà cũng vậy.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.