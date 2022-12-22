Chỉ với 4 nguyên liệu, chăm sóc cây kim tiền chưa bao giờ dễ dàng đến thế!

Đậu nành/đậu tương cung cấp rất nhiều đạm, vitamin và các khoáng chất tốt cho cây trồng. Nó giúp rễ cây phát triển nhanh và khỏe mạnh hơn, từ đó lá cây cũng tươi tốt hơn, chồi non ra nhiều.

Nếu có sữa đậu nành thừa không dùng đến, bạn đừng vội đổ đi. Hãy để sữa đậu nành lên men rồi đem pha loãng với nước theo tỷ lệ 1:1000. Đem nước này tưới cho cây để cung cấp dinh dưỡng, giúp cây phát triển tốt.

Để bón cho cây, bạn hãy cho đậu nành vào nồi nước và nấu chín mềm. Lấy đậu ra nghiền nhuyễn. Đào lỗ xung quanh chậu rồi vùi đậu nành xuống và lấp đất lên. Tưới nước cho cây như bình thường. Sau một thời gian, đậu nành phân hủy và rễ cây sẽ hấp thu dinh dưỡng từ đó.

Nếu tự nấu sữa đậu nành tại nhà, bạn có thể tận dụng phần bã đậu để bón cho cây. Hãy ủ bã đậu cho lên men rồi vùi vào đất. Đây là loại phân bón hữu cơ rất tốt cho cây trồng.

Ảnh minh họa: Internet

Urê

Urê là loại phân đạm rất phổ biến, cũng có thể dùng để nuôi cây kim tiền, lấy một nắm urê vùi xung quanh rễ hoa nhưng lưu ý không để quá xa rễ hoa. Khi tưới nước phân liên tục nhả ra, bổ sung đạm, làm cho cây sinh lớn nhanh như thổi.

Bia

Bia là thức uống được nhiều người yêu thích, đặc biệt là vào mùa hè nóng nực. Không chỉ con người mà một số loại cây cũng là “bợm nhậu”, trong đó có cây kim tiền. Thường xuyên cho loại cây này uống bia, lá sẽ xanh mướt, bóng mượt.

Để an toàn, bạn cần mở nắp bia ra và để như vậy một thời gian để cồn bên trong bốc hơi hết, sau đó pha loãng bia với nước theo tỷ lệ 1: 100. Đổ dung dịch này vào bình tưới và phun lên lá cây, chỉ sau 2-3 lần bạn sẽ thấy lá của cây kim tiền trở nên sáng bóng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tưới trực tiếp dung dịch này vào gốc, cách 2 tuần tưới 1 lần là đủ. Bia chứa nhiều đường, axit amin, protein, carbohydrate... khi phân hủy sẽ giúp lá cây xanh tươi hơn, thậm chí cây đang èo uột tưới bia vào là phát triển tươi tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Bột xương

Bột xương cũng là một loại phân bón rất tốt, ném bột xương vào đất trồng hoa cũng có thể đóng vai trò bổ sung chất dinh dưỡng. Nấu phần xương heo còn sót lại ở nhà trong nồi áp suất, nấu chín hoàn toàn phần thịt còn lại, sau đó bẻ nhỏ để nấu thành bột xương. Nó có thể được thêm vào đất hoa trong quá trình trồng chậu và cũng có thể được sử dụng như một loại phân bón thúc.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.