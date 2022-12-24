Hướng dẫn chăm sóc cây lưỡi hổ ra trổ hoa - không cần bỏ công nhiều nhưng vẫn nhận được thành quả xứng đáng

Cây lưỡi hổ luôn là loại cây phong thủy được nhiều gia đình ưa chuộng vì giá thành phải chăng, dễ chăm sóc thế nhưng để hăm sóc chúng nở ra hoa lại không phải dễ. Muốn lưỡi hổ nhanh chóng ra hoa bạn nhớ chú ý thêm 4 điều.

Đất tơi xốp, thoáng khí

Cây lưỡi hổ ưa các loại đất tơi xốp, thoáng khí, có khả năng thoát nước tốt. Nếu đất bị nén chặt, đọng nước, rễ cây sẽ bị thối dẫn tới tình trạng vàng lá, chậm phát triển.

Khi trồng cây lưỡi hổ, bạn có thể trộn đất phù sa, mùn cưa và đất trồng.

Lưu ý, cây lưỡi hổ thích đất kiềm, không ưa đất chua.

Không tưới nhiều nước

Để lưỡi hổ ra hoa bạn tuyệt đối phải nhớ không nên tưới nhiều nước cho cây cảnh này. Khi đất trong chậu cảnh khô hẳn, bạn mới nên tưới nước từ phía dưới chậu lên cao dần. Lưu ý lưỡi hổ là loại cây cảnh sợ dư nước nên các bạn không cần tưới thường xuyên. Vào mùa lạnh hay mùa mưa, bạn cũng chỉ cần tưới nước 1 lần/1 tháng cho chậu cảnh trong gian vườn của mình.

Khi cây cảnh được tưới ít nước và được giữa trong điều kiện ánh sáng tốt, cây cảnh sẽ phát triển nhanh chóng từ đó lấp đầy chậu cây. Khi rễ của chúng không còn chỗ nào để phát triển và chậu cây bị lấp đầy bởi rễ cũng sẽ là lúc cây cảnh ra hoa để tự nhân giống.

Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên phơi nắng cho cây

Đây vốn là loại cây ưa bóng râm, thích nơi có ánh sáng yếu thay vì thời tiết nắng gắt. Bạn nên chọn những khu vực ít nắng để trồng cây là được. Nếu cây được đặt trong nhà, bạn nên cho cây phơi nắng sau 2-3 tháng, thời gian khoảng từ 7-9h sáng.

Không cần bón nhiều phân

Cây cảnh lưỡi hổ khá giống với xương rồng bởi đặc điểm không cần tốn nhiều công chăm sóc. Bạn cũng không cần bón phân cho chậu lưỡi hổ thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó vào mùa xuân và mùa hè, bạn nên bón phân cho chúng với mật độ một tháng một lần bằng phân giàu potasse. Các bạn cũng có thể sử dụng phân bón là phân chuồng hoặc phân khoáng cũng rất tốt.

Đặc biệt vào mùa xuân khi rễ cây đã đầy cả chậu các bạn nên tiến hành thay chậu để cây tiếp tục sinh trưởng và phát triển.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/huong-dan-cham-soc-cay-luoi-ho-ra-tro-hoa-khong-can-bo-cong-nhieu-nhung-van-nhan-duoc-thanh-qua-xung-dang-538639.html