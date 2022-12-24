Những loại cây cảnh đặt trên bàn thờ hút tài lộc, luôn nhận được may mắn và bình an

Trong dân gian cây vạn lộc còn có tên gọi khác là cây thiên phú. Giống như tên gọi của nó, cây xanh trên bàn thờ này có thể đem lại vô vàn tài lộc. Vẻ ngoài của cây cũng vô cùng bắt mắt và tràn trề sức sống với lá dày, bóng, màu đỏ hồng mang ý nghĩa điềm lành, cây mọc thẳng, tán phủ tròn, giúp bàn thờ thoáng mát, đồng thời tăng sự trang trọng và ý nghĩa phong thủy.

Đặt chậu cây nhỏ trên bàn thờ giúp gia chủ gặp may trong cuộc sống và công việc, xua đuổi những điều không may. Nhất là khi cây vạn lộc ra hoa báo hiệu sẽ có chuyển biến tốt trong cuộc sống.

Một chậu phú quý nhỏ thường được các gia đình sử dụng làm cây cảnh trong nhà vì màu xanh, viền đỏ hồng rất đẹp mắt. Ngoài ra, loại cây này còn có công dụng thanh lọc không khí, giúp nhà bạn trong lành hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm phong thủy, cây phú quý còn khi đặt lên bàn thờ sẽ tẩy uế tà khí khiến cho gian thờ nhà bạn không bị ô uế. Ngoài ra, nó còn tượng trưng cho may mắn, giàu sang, giúp gia chủ vượng vận tài lộc, phú quý cứ ùn ùn kéo tới.

Cây phất dụ xanh (phát tài)

Cây phất dụ còn được gọi là cây phát tài, trong phong thủy, đây là loài cây mang lại may mắn cho gia chủ. Cây phất dụ không nên trồng trong nhà vì lá loài cây này nếu dùng trong nhà nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, tuy nhiên, một chậu cây nhỏ thì không ảnh hưởng lắm.

Phất dụ có trên 20 loài, mỗi loài tượng trưng cho một sự may mắn, tài lộc riêng. Khi trồng phất dụ bạn nên trồng hướng Đông hoặc Đông Nam trong nhà – vì khu vực này thuộc Mộc là nơi có ánh sáng thích hợp cho cây xanh tốt. Và lưu ý chỉ nên trồng một chậu nhỏ vì nếu trồng cây quá lớn sẽ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Đây cũng là loại cây đặt trên bàn thờ mang đến nhiều may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Cây đế vương

Cây đế vương vốn được coi là loại cây cảnh hoàn hảo bởi bề ngoài bóng bẩy, bắt mắt, sạch sẽ. Cũng như tên gọi, cây đế vương chính là biểu tượng của sự mạnh mẽ, quyền lực, khi trang trí bên bàn thờ nó còn mang ý nghĩa cầu mong giàu có, tiền bạc.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.