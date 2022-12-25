3 loại cây cứ ra hoa là mang lại điềm gở, nhiều điều xui xẻo kéo vào nhà bạn tới tấp

Nhà đẹp 25/12/2022 15:48

Trong phong thủy, những loại cây này nở hoa tượng trưng cho xui xẻo, đem đến những điều không may cho gia đình bạn nên nhớ lưu ý nhé.

Tre, trúc

Tre, trúc không chỉ dùng để làm cảnh mà còn là loại cây có ý nghĩa phong thủy tốt, được nhiều gia đình chọn làm cây trồng trong sân vườn. Tre, trúc là biểu tượng cho sự bền vững, mạnh mẽ và trường thọ.

Có thể một số người chưa biết, cây tre và cây trúc có thể ra hoa. Hoa tre, hoa trúc thuộc loại trăm năm mới nở một lần. Tuy nhiên, hoa nở lại bị coi là điềm gở. Dân gian còn có câu: "Trúc nở hoa ắt có tai ương" hay "trúc nở hoa, lập tức dọn nhà" để ám chỉ điều đó.

3 loại cây cứ ra hoa là mang lại điềm gở, nhiều điều xui xẻo kéo vào nhà bạn tới tấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây tre, cây trúc vốn không chịu được hạn hán hoặc bị sâu bệnh. Khi gặp vấn đề này, chúng sẽ héo úa dần. Trước khi cây mất hết sự sống, nó sẽ nở hoa. Tức là ra hoa là giai đoạn cuối cùng của cây tre, cây trúc. Chúng sẽ dồn hết toàn bộ dinh dưỡng đang có để ra hoa trước khi kết thúc sinh mệnh. Chính vì vậy, dân gian cho rằng tre, trúc ra hoa là điềm gở, cảnh báo hung hạn đang đến gần.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng trước khi xảy ra một số tai họa như hạn hán, động đất, cây tre, cây trúc có thể nở hoa rồi khô héo trên diện rộng. Nguyên nhân được cho là do sự biến động của thổ nhưỡng khiến cây không tiếp tục sinh trưởng mà kết thúc vòng đời tại đó.

Cỏ đồng tiền

Cỏ đồng tiền là loại cây cảnh chủ yếu để ngắm lá, lá của chúng giống như những chiếc lá sen thu nhỏ trông rất trang nhã. Ngoài ra cây còn mang ý nghĩa phong thủy tốt lành, ngụ ý giúp gia chủ chiêu tài đón lộc, vạn sự hanh thông nên rất nhiều được nhiều người ưa chuộng đặt trong nhà hoặc trên bàn làm việc.

Với loại cây cảnh này, lá càng xanh mướt, to tròn thì chậu cây càng đẹp, càng có giá trị. Cỏ đồng tiền cũng có thể ra hoa, hoa sẽ mọc thành từng cụm nhỏ như hạt kê và không có giá trị làm cảnh. Ngược lại, hoa sẽ khiến cây tiêu tốn nhiều chất dinh dưỡng hơn, ảnh hưởng đến sự phát triển của lá khiến cây càng ngày càng xấu xí.

Nếu cỏ đồng tiền ra hoa, bạn nên kiên nhẫn loại bỏ từng cành một. Tuy nhiên nếu ra quá nhiều hoa, tốt hơn hết bạn nên “cạo trọc” nó, sau một thời gian chăm bón cây sẽ mọc lá mới.

Cây sen đá

Tương tự, cây sen đá là biểu tượng cho ý chí kiên cường, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống nên cũng là lựa chọn tốt để mọi người trồng. Và chẳng có gì phải lo khi mà cây sen đá rất dễ trồng, có thể thích nghi với mọi loại khí hậu, mọi địa hình và sống quanh năm. Theo phong thủy cây sen đá có thể mang đến sự may mắn cho gia đình, giúp các thành viên làm ăn thuận lợi, tiền vào như nước.

3 loại cây cứ ra hoa là mang lại điềm gở, nhiều điều xui xẻo kéo vào nhà bạn tới tấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuy nhiên, nếu như cây sen đá nở hoa thì sẽ khiến cây tiêu hao nhiều chất dinh dưỡng và nước, từ đó cây sẽ dần không còn sự sống cũng là lúc bao nhiêu vận xui sẽ ập đến, công việc thất bại, thậm chí có thể đứng trước nguy cơ tán gia bại sản.

Vậy nên, mọi người nếu có trồng cây sen đá thì phải lưu ý kỹ vài điều. Thứ nhất, không nên tưới nước nhiều, không nên tưới lên lá làm đọng nước gây thối bẹ lá. Thứ hai, mỗi ngày cần cho cây ra nắng khoảng 6 – 8 giờ mỗi ngày. Cuối cùng, dùng thêm phân tan chậm hoặc phân hữu cơ vi lượng để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, luôn phát triển tươi tốt.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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