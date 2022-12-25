Bố trí phòng khách tuyệt đối không được phạm phải 4 điều: gia đình không hòa thuận, tiền bạc tiêu tan còn lâu mới phất lên được

Có nhiều người thích trang trí phòng khách giống như khách sạn 5 sao, nhà hàng cao cấp hay hộp đêm để thể hiện sự giàu có. Trông thì có vẻ hào nhoáng nhưng theo phong thủy điều này không có ý nghĩa gì cả.

Tốt nhất là bạn nên trang trí phòng khách một cách hợp lý, ấm áp và thiết thực hơn.

Ban đầu bạn có thể thấy mới mẻ nhưng sau đó bạn sẽ cảm thấy thiếu hụt. Người sống trong ngôi nhà này tự quan niệm như mình đang sống trong một khách sạn thay vì một ngôi nhà. Điều này là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình, nhất là có thể khiến vợ chồng ly hôn.

Ảnh minh họa: Internet

Không có đủ nguồn sáng

Muốn phòng khách đẹp và hoàn hảo thì việc bố trí ánh sáng hợp lý và chính xác sẽ mang lại hiệu quả cao và ấn tượng cho ngôi nhà của bạn. Để làm được điều này, không gian trong ngôi nhà phải đầy đủ các hệ thống chiếu sáng như: đèn, cửa sổ, giếng trời...

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên thì lắp đặt đèn ở các vị trí hợp lý sẽ mang tới hiệu quả không ngờ. Bởi, đèn không chỉ có tác dụng chiếu sáng mà còn có thể thay đổi tâm trạng, tạo không khí đầm ấm, mang tới năng lượng cho phòng khách.

Nhưng cũng không vì thế mà lựa chọn những chiếc đèn quá đồ sộ, nhiều chi tiết, điều đó sẽ khiến trần nhà như bị thấp xuống và căn phòng có cảm giác chật chội hơn.

Không bố trí vật phẩm phong thủy, linh vật sai vị trí

Quả cầu đá phong thủy, hòn non bộ, hồ cá, tượng linh vật, thần tài,… và nhiều sản phẩm phong thủy khác được lựa chọn để trưng bày nhiều nơi phòng khách với mong muốn rước tài lộc cho ngôi nhà.

Tuy nhiên, gia chủ cần có một kiến thức nhất định hoặc khi chọn mua phải tham khảo ý kiến của thầy phong thủy để đặt vật phẩm đúng vị trí. Tránh trường hợp tùy tiện bày biện sai sẽ dẫn đến tác dụng ngược, không những không đem lại may mắn và còn gặp phải vận xui.

Không treo sừng, đầu động vật, da động vật, hoa khô trong phòng khách

Sừng, đầu hay da động vật, hoa khô,… có nguồn gốc từ những cá thể đã chết. Theo phong thủy đặt những đồ này trong phòng khách thì về lâu dài, gia chủ sẽ có những cảm xúc tiêu cực về cuộc sống, làm ảnh hưởng tới sự nghiệp và khiến cho công việc kinh doanh không được thuận lợi.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.