Thầy phong thủy tiết lộ 4 vị trí không nên đặt máy giặt trong nhà: gia chủ vừa mất tiền vừa mất luôn cả lộc, gia đình bất bình khốn đốn cả năm

Nguyên nhân của điều kiêng kị này là do yếu tố Thủy (nước) trong máy giặt sẽ xung khắc với yếu tố Hỏa (lửa) của bếp. Hơn nữa, bếp là đại diện cho tài lộc, nếu bếp đặt sai vị trí hoặc bị các yếu tố bất lợi tác động sẽ ảnh hưởng đến tài vận và sức khỏe của người nữ.

Mặt khác, nhà bếp là nơi ở của Táo quân, nếu đặt máy giặt trong nhà bếp, những quần áo bẩn xâm phạm Táo quân có thể ảnh hưởng đến vận khí của cả gia đình.

Không đặt máy giặt hướng Tây và Tây Bắc

Theo các chuyên gia phong thủy chia sẻ thì hai hướng Tây và Tây Bắc là hai hướng này ngũ hành thuộc Kim, là Kim của Âm Địa, hung tính không mạnh. Khi bạn đặt máy giặt thuộc hành Hỏa, Hỏa khắc Kim, trong nhà dễ sinh cãi cọ, mâu thuẫn giữa các thành viên. Chính vì vậy, bạn đừng đặt máy giặt ở vị trí này thì gia đình lúc nào cũng căng thẳng không khí trong nhà khó lòng hòa thuận mà luôn bất an, cuộc sống không như ý.

Không nên đặt máy giặt, máy sấy ở vị trí Bạch Hổ

Phong thuỷ nhà cửa có 4 phương là Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ và Chu Tước. Muốn phong thuỷ tốt, năng lượng trong nhà luôn thịnh vượng, gia chủ phải hài hoà, cân bằng được 4 phương này. Tường trái của nhà là phương Thanh Long lợi về tài lộc, phú quý. Tường đối ngược lại theo phương Bạch Hổ đại diện cho sức mạnh hung bạo.

Chính vì thế nếu bạn đặt máy giặt, máy sấy theo hướng Bạch Hổ sẽ sinh ra nguồn năng lượng quá mạnh mẽ, có thể gây hại đến sức khoẻ của các thành viên trong gia đình. Ngược lại nếu bạn đặt máy giặt ở hướng Thanh Long sẽ giúp sinh ra cát khí, tài lộc tràn đầy.

Không nên đặt máy giặt ở nhà tắm, nhà vệ sinh

Máy giặt, máy sấy có dòng điện mang năng lượng của mệnh Hoả, nhà tắm và nhà vệ sinh lại là những nơi mang năng lượng của mệnh Thuỷ. Hoả khắc Thuỷ gây ra luồng khí xấu, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến vận may, tiền tài của gia đình. Bên cạnh đó, xét về mặt khoa học, nhà tắm, nhà vệ sinh là những nơi ẩm ướt, dễ gây ẩm mốc, chập điện cho máy giặt. Vì vậy tốt nhất bạn không nên đặt máy giặt, máy sấy ở nhà tắm hay nhà vệ sinh.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.