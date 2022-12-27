Những điều kiêng kỵ thi thiết kế cửa sổ cần phải tránh nếu không muốn bị hút cạn may mắn và tiền bạc

Nhà đẹp 27/12/2022 07:26

Trong phong thủy, có 4 điều kiêng kỵ khi thiết kế cửa sổ cần phải tránh để không gặp phải vận xui, có làm ăn thì 'phất lên' như diều gặp gió.

Cửa sổ không nên đối diện hung địa

Một trong những điều đại kỵ khi mở của sổ đó là mở cửa sổ ra hướng hung địa như là bệnh viện, miếu thờ, nhà tang lễ, nghĩa địa… khiến cho nguồn năng lượng xấu chảy vào nhà bạn. Bởi khi bạn mở cửa sổ ra nhưng vùng có nguồn hung địa sẽ gây bất lợi cho sức khỏe của các thành viên trong nhà. Đồng thời khi bạn mở cửa sổ ra hướng hung địa sẽ khiến cho Thần Tài khó lòng bước vào nhà bạn khiến gia chủ khó lòng phát tài.

Tránh làm cửa cản sáng

Cửa sổ thường hay treo rèm cửa để khi ngủ kéo rèm che bớt ánh sáng chiếu vào mặt. Tuy nhiên, bạn không nên treo rèm quá dày, hoặc không nên đóng cửa sổ kín mít khiến không khí và ánh sáng không lọt vào phòng. Và điều này khiến cho không gian sống trở nên tăm tối người sống trong nhà bị bệnh tật.  

Nhưng khi thiết kế cửa sổ bạn cũng nên đảm bảo thiết kế cửa khi đóng được kín gió, đặc biệt là cửa phòng ngủ tránh cho người sử dụng phòng bị cảm lạnh vào mùa đông.

Phía ngoài cửa sổ bẩn thỉu, ô nhiễm

Ảnh hưởng trực tiếp tới tâm lý, tinh thần của người cư ngụ. Lâu dài trở nên bực bội, cáu gắt, tâm tính biến đổi, bất an.

Người xưa từng có câu: "Mỹ cảnh đương tiền, đối tửu cao ca" (cảnh đẹp trước mắt, muốn thưởng rượu, muốn hát ca), với ngụ ý cảnh vật bên ngoài cửa sổ nếu không đẹp mắt thì về lâu dài sẽ ảnh hưởng không tốt tới trạng thái tâm lý, tinh thần của con người.

Những điều kiêng kỵ thi thiết kế cửa sổ cần phải tránh nếu không muốn bị hút cạn may mắn và tiền bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Do vậy, khi xây nhà, làm cửa sổ thì gia chủ cũng cần chú ý tới yêu cầu mỹ quan, để phát huy được tính năng dẫn truyền năng lượng của cửa sổ cho gia đình.

Tránh làm lưới bảo vệ cửa sổ quá dày

Khi bạn mở cửa sổ bạn cần tránh là lưới bảo vệ quá dày bởi khi bạn làm lưới bảo vệ dày sẽ ngăn cản ánh sáng vào nhà hạn chế lộc khí. Ngoài ra, khi lưới bảo vệ quá dày sẽ gây nhiều bất lợi cho ngôi nhà cả về mặt thẩm mỹ, ảnh hưởng đến tầm nhìn và ảnh hưởng xấu về mặt phong thủy khiến cho gia chủ khó phát tài phát lộc.

Những điều kiêng kỵ thi thiết kế cửa sổ cần phải tránh nếu không muốn bị hút cạn may mắn và tiền bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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