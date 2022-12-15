Tài lộc "tan biến", kinh động đến Thần linh nếu đặt 4 thứ bày lên bàn thờ dịp tết 2023

Trước tiên phải kể đến hoa giả, hoa giả rất đa dạng về chủng loại, màu sắc, bắt mắt. Nhiều gia đình có thói quen đặt một bát hoa giả hoặc cắm vài cành hoa giả trên ban. Nhìn thì đẹp, tưởng tốt lành nhưng thực ra không phải vậy.

Thứ hai, phải kể đến một số loài hoa không phù hợp, ví dụ hoa ly. Đây là loại hoa đẹp, chơi lâu, nhiều người rất chuộng cắm ban thờ. Tuy nhiên, loại hoa này chỉ hợp để dâng Thánh Mẫu. Còn ở ban thờ gia tiên, mùi của hoa rất đậm, dễ gây nhức đầu, mệt mỏi cho người dương, như vậy cũng không tốt cho người cõi âm. Hơn nữa, bản thân hoa ly còn tượng trưng cho sự ly tán trong gia đình nữa.

Vì mục đích của việc dâng hoa là để ông bà, tổ tiên được ''thưởng hoa'', ngửi hương thơm tươi mới, mát lành của hoa. Điều này là thứ mà hoa giả dù có đẹp hay đắt tiền đến đâu cũng không thể có được. Vì thế, nhớ là không bao giờ được chưng hoa giả lên ban thờ.



Ảnh minh họa: Internet

Không nên cúng đồ cũ, đồ mã, tiền giả

Ngày Tết, rất nên chú trọng việc bày biện các đồ thờ, tránh bày đồ mã, đồ dễ cháy trên bàn thờ để đề phòng hỏa hoạn. Trang trí bàn thờ ngày Tết không nên đặt chậu cây cảnh mà dùng hoa tươi. Ngoài ra, bàn thờ là nơi tâm linh, thanh tịnh nên những cành vàng lá ngọc không nên đặt lên.

Đồ mã tuy là vật phẩm có thể dâng cúng trên bàn thờ gia tiên nhưng nên hạn chế đặt lên bàn thờ, đốt dịp Tết. Nếu gia đình nào có bàn thờ Phật thì giấy tiền vàng mã là vật tuyệt đối không được đặt lên bàn thờ này vì sẽ gây mất sự trang nghiêm, ảnh hưởng đến bình an. Thay vì để tiền vàng mã, chỉ nên cúng tịnh tài (tiền thật), tịnh vật (đồ cúng phải là đồ thật, còn mới) trên bàn thờ, mâm ngũ quả.

Không nên dùng hoa quả nhựa, giả

Trang trí bàn thờ ngày Tết không nên đặt chậu cây cảnh mà chủ yếu dùng hoa tươi để thờ phụng, không nên dùng hoa nhựa, hoa giả.

Cũng giống như hoa, trái cây chỉ cúng các loại quả tươi để ông bà tổ tiên có thể "ăn hương ăn hoa", hưởng lộc con cháu gửi. Nếu đang cúng quả giả thì hãy bỏ ngay.

Ngoài ra, bàn thờ là nơi tâm linh, thanh tịnh nên những cành vàng lá ngọc không nên đặt lên. Những thứ cành vàng lá ngọc có nhiều điều khó nói như: Bày bán chỗ có sạch không, cất giữ thế nào, có bị ô uế hay không… do đó, không nên tùy tiện đặt các thứ đó lên bàn thờ.

Ảnh minh họa: Internet

Không bày đồ tanh hôi

Trong việc bài trí bàn thờ ngày Tết không nên bày các đồ tanh hôi, sát sinh, hoa quả cũ thối rữa lên bàn thờ, vì như vậy sẽ không còn trang nghiên thanh tịnh nữa.

Mâm ngũ quả thường bài trí bằng 5 loại quả khác nhau, đủ các màu sắc, sao cho đẹp và trang nghiêm, nhưng cũng không câu nệ phải đủ 5 loại, mà có thể 3,5,7…loại quả ). Có thể cắm thêm cành đào, cành mai và đèn nháy để bàn thờ thêm lung linh, huyền diệu.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.