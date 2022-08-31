Sai lầm khi đặt két sắt không đúng với phong thủy: sa sút tài chính, tiền bạc thất thoát, tài lộc gia chủ tiêu tán

Nhà đẹp 31/08/2022 12:57

Cần chú ý những lưu ý về phong thủy đặt két sắt để tránh mắc sai lầm không đáng có, tiền bạc tiêu tan.

Đặt két sắt đối diện hay gần gương

Để tiết kiệm diện tích phòng, nhiều gia đình thường có thói quen đặt két sắt ngay dưới bàn trang điểm, hay đối diện gương soi. Trong phong thủy gương và két sắt không có mối liên hệ nào với nhau, không được chiếu vào nhau, không ở cạnh nhau, không chồng lên nhau.

Sai lầm khi đặt két sắt không đúng với phong thủy: sa sút tài chính, tiền bạc thất thoát, tài lộc gia chủ tiêu tán - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không đặt đồ điện lên trên két sắt

Theo chuyên gia phong thủy Song Hà, két sắt thuộc tính kim nên tất cả những gì khiến cho tính kim bị xuất khí hoặc khắc chế tính kim đều không phù hợp.

“Ví dụ khi đặt két sắt trong phòng ngủ nhiều gia đình để luôn đèn ngủ lên trên nóc két, trong khi đèn điện có ánh sáng vàng được quy lý có tính hỏa, mà hỏa khắc kim cho nên không tốt.

Ngoài ra, việc sạc điện thoại, hay các thiết bị điện để trên nóc két sắt đều quy là nhiệt (hỏa) và đều khắc kim. Thậm chí nhiều gia đình còn tiện thể đến mức đặt cả tivi hoặc màn hình theo dõi camera lên trên két sắt, điều đó không phù hợp", chuyên gia Song Hà cho hay.

Không đặt các thiết bị điện, điện tử trên két sắt. Xét về khoa học, tất cả các thiết bị điện đều có bức xạ điện từ, còn trong phong thủy những nơi nào liên quan đến tài khí, linh khí thì đều phải tránh xa bức xạ điện từ. Ngay cả việc để quạt gần két sắt, thổi gió ra đối nghịch với luồng khí két sắt đang cần thu, việc làm này cũng không nên.

Không đặt két sắt cùng bộ 3 vật phẩm phong thủy cầu tài

Bất cứ gia đình nào muốn cầu tài lộc, vạn sự như ý thì cũng đều có thiềm thừ, tỳ hưu và đồng tiên hoa mai trong két tiền. Đây đều là những vật phẩm thu hút tiền tài, thăng quan tiến chức, phòng tránh họa thị phi và kẻ tiểu nhân hãm hại. Nếu đặt chúng trong két sắt thì còn tiền sinh tiền, của sinh của.

Những thứ này thường đặt theo vị trí cóc thiềm thừ bên trên, 1 con tỳ hưu và 2 đồng tiền hoa mai trong két sắt. Tuy nhiên, nếu bạn bỏ qua, không đặt hoặc để sai vị trí thì sẽ kiệm tài. Gia chủ làm bao nhiêu cũng bị kẻ tiểu nhân âm thầm lợi dụng “cướp” đi bất nhiêu.

Sai lầm khi đặt két sắt không đúng với phong thủy: sa sút tài chính, tiền bạc thất thoát, tài lộc gia chủ tiêu tán - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tránh xa vòi nước, bồn cầu

Đối với các phòng ngủ có nhà vệ sinh khép kín, tuyệt đối không để két đối diện cửa phòng vệ sinh, không dựa lưng vào phía tường phía sau có ống nước, thoát sàn… Tất cả những điều đó đều rất xấu về mặt phong thủy, làm cho gia chủ tiêu tiền hoang phí, thoát tài.

Không đặt két đối diện cửa, gần cửa ra vào

Đối với bố cục một căn phòng, két sắt tối kỵ ở cạnh cửa hoặc đối diện cửa ra vào. Chuyên gia Song Hà cho rằng, đặt két sắt như vậy khi chưa vào phòng đã thấy két sắt, trong dân gian quan niệm làm vậy tiền dễ dàng nhảy đi, tiêu tiền hoang phí...

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Muốn đuổi gián đừng chỉ dùng mỗi long não, hãy thử áp dụng 5 cách này

Muốn đuổi gián đừng chỉ dùng mỗi long não, hãy thử áp dụng 5 cách này

Long não hay còn được gọi là băng phiến được hầu hết các gia đình sử dụng để đặt vào tủ quần áo với mong muốn đuổi gián, tuy nhiên hơi độc của long não ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và điều nay ít ai biết được. Vì vậy để đảm bảo an toàn, hãy thử sử dụng 5 loại nguyên liệu sao đây.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp phong thủy nhà ở lưu ý khi đặt két sắt

TIN MỚI NHẤT

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 37 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 7 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 6 giờ 37 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 7 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 7 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn