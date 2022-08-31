Sai lầm khi đặt két sắt không đúng với phong thủy: sa sút tài chính, tiền bạc thất thoát, tài lộc gia chủ tiêu tán

Để tiết kiệm diện tích phòng, nhiều gia đình thường có thói quen đặt két sắt ngay dưới bàn trang điểm , hay đối diện gương soi. Trong phong thủy gương và két sắt không có mối liên hệ nào với nhau, không được chiếu vào nhau, không ở cạnh nhau, không chồng lên nhau.

Theo chuyên gia phong thủy Song Hà, két sắt thuộc tính kim nên tất cả những gì khiến cho tính kim bị xuất khí hoặc khắc chế tính kim đều không phù hợp.

“Ví dụ khi đặt két sắt trong phòng ngủ nhiều gia đình để luôn đèn ngủ lên trên nóc két, trong khi đèn điện có ánh sáng vàng được quy lý có tính hỏa, mà hỏa khắc kim cho nên không tốt.

Ngoài ra, việc sạc điện thoại, hay các thiết bị điện để trên nóc két sắt đều quy là nhiệt (hỏa) và đều khắc kim. Thậm chí nhiều gia đình còn tiện thể đến mức đặt cả tivi hoặc màn hình theo dõi camera lên trên két sắt, điều đó không phù hợp", chuyên gia Song Hà cho hay.

Không đặt các thiết bị điện, điện tử trên két sắt. Xét về khoa học, tất cả các thiết bị điện đều có bức xạ điện từ, còn trong phong thủy những nơi nào liên quan đến tài khí, linh khí thì đều phải tránh xa bức xạ điện từ. Ngay cả việc để quạt gần két sắt, thổi gió ra đối nghịch với luồng khí két sắt đang cần thu, việc làm này cũng không nên.

Không đặt két sắt cùng bộ 3 vật phẩm phong thủy cầu tài

Bất cứ gia đình nào muốn cầu tài lộc, vạn sự như ý thì cũng đều có thiềm thừ, tỳ hưu và đồng tiên hoa mai trong két tiền. Đây đều là những vật phẩm thu hút tiền tài, thăng quan tiến chức, phòng tránh họa thị phi và kẻ tiểu nhân hãm hại. Nếu đặt chúng trong két sắt thì còn tiền sinh tiền, của sinh của.

Những thứ này thường đặt theo vị trí cóc thiềm thừ bên trên, 1 con tỳ hưu và 2 đồng tiền hoa mai trong két sắt. Tuy nhiên, nếu bạn bỏ qua, không đặt hoặc để sai vị trí thì sẽ kiệm tài. Gia chủ làm bao nhiêu cũng bị kẻ tiểu nhân âm thầm lợi dụng “cướp” đi bất nhiêu.

Ảnh minh họa: Internet

Tránh xa vòi nước, bồn cầu

Đối với các phòng ngủ có nhà vệ sinh khép kín, tuyệt đối không để két đối diện cửa phòng vệ sinh, không dựa lưng vào phía tường phía sau có ống nước, thoát sàn… Tất cả những điều đó đều rất xấu về mặt phong thủy, làm cho gia chủ tiêu tiền hoang phí, thoát tài.

Không đặt két đối diện cửa, gần cửa ra vào

Đối với bố cục một căn phòng, két sắt tối kỵ ở cạnh cửa hoặc đối diện cửa ra vào. Chuyên gia Song Hà cho rằng, đặt két sắt như vậy khi chưa vào phòng đã thấy két sắt, trong dân gian quan niệm làm vậy tiền dễ dàng nhảy đi, tiêu tiền hoang phí...

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.