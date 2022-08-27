3 loại tranh tuyệt đối không nên treo lên tường nếu gia chủ không muốn tài lộc bị trôi sạch

Cần lưu ý 3 loại tranh này bởi theo quan niệm phong thủy đây là điều cấm kỵ.
- Đừng bao giờ đặt những vật này lên bàn làm việc để tránh nhận về xui xẻo vừa hao tiền vừa hẹp đường công danh.
- Rinh ngay 3 loại cây kiểng hợp mệnh 3 con giáp sau đây để kéo Thần Tài về nhà, vượng tài lộc, phú quý suốt đời
Tranh cây cỏ héo úa
Nhìn chung, hình tượng lá rụng, cỏ cây héo úa đều không mang ý nghĩa tốt, tượng trưng cho sự khô héo, suy tàn của vạn vật. Dù vậy, các loại tranh lá vàng rụng vẫn mang sự lãng mạn, nghệ thuật nên được nhiều người yêu thích.
Theo quan niệm phong thủy, tranh cỏ cây héo úa tượng trưng cho vận trình suy tàn của gia đình.
Mặc dù tranh này tạo cảm giác nên thơ nhưng tốt nhất không nên treo trong nhà.
Ai cũng muốn gia đình làm ăn phát đạt, thịnh vượng, mọi người khỏe mạnh. Trong khi đó, những bức tranh cỏ cây tàn úa lại mang ý nghĩa ngược lại.
Không treo tranh người quá cố lên tường
Tốt nhất không nên treo một bức chân dung của người thân đã mất lên tường, đặc biệt ở một nơi dễ thấy như phòng khách. Nơi này là nơi mọi người trong gia đình di chuyển qua lại nhiều và vô tình nó khiến không khí trong căn nhà trở nên ngột ngạt, dễ dàng ảnh hưởng tới tài sản gia đình, đặc biệt là sự nghiệp và chuyện tiền bạc.
Nếu muốn thờ cúng tại nhà tốt nhất bạn nên chọn một nơi riêng tư, yên tĩnh để đặt ban thờ và di ảnh. Nó cũng là một cách để thể hiện sự tôn trọng đối với người đã mất.
Không treo hình thú dữ, binh khí
Gia chủ nên treo những bức tranh sơn thủy, chim hạc, phượng hoàng biểu tượng cho sự cát tường, thịnh vượng, không nên treo những hình thú dữ, binh khí sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến mọi người.
Đặc biệt nếu gia chủ muốn treo hình hổ, rồng, ngựa, chim ưng thì nên chú ý hướng đầu chúng ra ngoài để phòng không bị chúng uy hiếp.
* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.