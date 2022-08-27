3 loại tranh tuyệt đối không nên treo lên tường nếu gia chủ không muốn tài lộc bị trôi sạch

Nhà đẹp 27/08/2022 14:26

Cần lưu ý 3 loại tranh này bởi theo quan niệm phong thủy đây là điều cấm kỵ.

Tranh cây cỏ héo úa

3 loại tranh tuyệt đối không nên treo lên tường nếu gia chủ không muốn tài lộc bị trôi sạch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung, hình tượng lá rụng, cỏ cây héo úa đều không mang ý nghĩa tốt, tượng trưng cho sự khô héo, suy tàn của vạn vật. Dù vậy, các loại tranh lá vàng rụng vẫn mang sự lãng mạn, nghệ thuật nên được nhiều người yêu thích.

Theo quan niệm phong thủy, tranh cỏ cây héo úa tượng trưng cho vận trình suy tàn của gia đình.

Mặc dù tranh này tạo cảm giác nên thơ nhưng tốt nhất không nên treo trong nhà.

Ai cũng muốn gia đình làm ăn phát đạt, thịnh vượng, mọi người khỏe mạnh. Trong khi đó, những bức tranh cỏ cây tàn úa lại mang ý nghĩa ngược lại.

Không treo tranh người quá cố lên tường

Tốt nhất không nên treo một bức chân dung của người thân đã mất lên tường, đặc biệt ở một nơi dễ thấy như phòng khách. Nơi này là nơi mọi người trong gia đình di chuyển qua lại nhiều và vô tình nó khiến không khí trong căn nhà trở nên ngột ngạt, dễ dàng ảnh hưởng tới tài sản gia đình, đặc biệt là sự nghiệp và chuyện tiền bạc.

Nếu muốn thờ cúng tại nhà tốt nhất bạn nên chọn một nơi riêng tư, yên tĩnh để đặt ban thờ và di ảnh. Nó cũng là một cách để thể hiện sự tôn trọng đối với người đã mất.

Không treo hình thú dữ, binh khí

3 loại tranh tuyệt đối không nên treo lên tường nếu gia chủ không muốn tài lộc bị trôi sạch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Gia chủ nên treo những bức tranh sơn thủy, chim hạc, phượng hoàng biểu tượng cho sự cát tường, thịnh vượng, không nên treo những hình thú dữ, binh khí sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến mọi người.

Đặc biệt nếu gia chủ muốn treo hình hổ, rồng, ngựa, chim ưng thì nên chú ý hướng đầu chúng ra ngoài để phòng không bị chúng uy hiếp.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cách bố trí cây phát tài ở văn phòng cực kỳ hữu ích, dễ dàng gặp được quý nhân phò trợ, tài lộc dồi dào tăng tiến không ngừng

Cách bố trí cây phát tài ở văn phòng cực kỳ hữu ích, dễ dàng gặp được quý nhân phò trợ, tài lộc dồi dào tăng tiến không ngừng

Có những tip nhỏ giúp bạn biết cách bố trí cây phát tài ở văn phòng hiệu quả hơn, gia tăng lợi ích cũng như đảm bảo cây được sống lâu, khỏe mạnh hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp tranh phong thủy không treo trong nhà

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 2 giờ 50 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 8 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn