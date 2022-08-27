Muốn đuổi gián đừng chỉ dùng mỗi long não, hãy thử áp dụng 5 cách này

Nhà đẹp 27/08/2022 13:27

Long não hay còn được gọi là băng phiến được hầu hết các gia đình sử dụng để đặt vào tủ quần áo với mong muốn đuổi gián, tuy nhiên hơi độc của long não ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và điều nay ít ai biết được. Vì vậy để đảm bảo an toàn, hãy thử sử dụng 5 loại nguyên liệu sao đây.

Đuổi gián bằng lá nguyệt quế

Cho vài cái lá nguyệt quế vào cái túi vải thưa cho vào trong 1 khoảng trống ở tủ quần áo nhưng đảm bảo bạn cần phải thay mới thường xuyên để có tác dụng đuổi gián tốt nhất.

Muốn đuổi gián đừng chỉ dùng mỗi long não, hãy thử áp dụng 5 cách này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưa leo

Lũ gián có nhược điểm sợ mùi của dưa leo. Cho nên, các mẹ chỉ cần cắt đầu quả dưa leo rồi đặt ở các góc nhà hoặc gần ổ gián là được. Sau vài ngày, khi mùi dưa leo không còn nữa, bạn có thể bổ dọc trái dưa leo và sử dụng tiếp hoặc thay hẳn một trái mới thì đảm bảo nhà cửa sạch sẽ, không còn bị ảnh hưởng bởi lũ gián hôi dơ nữa.

Dùng phèn chua diệt gián trong tủ quần áo

Phèn chua vốn là một chất phụ gia giúp làm cho các thực phẩm có độ trắng, giòn và dai khi chế biến. Bên cạnh đó, phèn chua còn có một công dụng khác là xua đuổi gián và côn trùng. Lý do là bởi phèn có mùi hương rất đặc trưng.

Muốn đuổi gián đừng chỉ dùng mỗi long não, hãy thử áp dụng 5 cách này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần đặt một vài cục phèn chua trong tủ quần áo bạn sẽ thấy hiệu quả vô cùng tuyệt vời.

Dùng nước xà phòng để đuổi gián

Cho 1 ít xà phòng vào cai bát hoặc đĩa nhỏ để ở chân tủ khi lũ gián bén mảng uống phải nước xà phòng sẽ chết nhanh chóng. Hoặc ngửi thấy mùi chúng cũng sẽ chạy ra xa khu vực tủ quần áo của bạn.

Sử dụng hành tây

Đối với chúng ta hành tây là thực phẩm, nhưng đây lại là khắc tinh của loài gián. Vì thế chị em có thể tận này để đuổi gián khỏi tủ quần áo.

Chị em chỉ cần cắt hành tây thành từng lát nhỏ. Sau đó cho vào đĩa hoặc chén nhỏ rồi để dưới góc tủ quần áo. Hoặc có thể cho vào túi lưới hay vải thưa rồi treo trong tủ quần áo. Mùi cay nồng và hăng của hành tây sẽ khiến lũ gián không dám bén mảng lại gần tủ quần áo của chị em.

Muốn đuổi gián đừng chỉ dùng mỗi long não, hãy thử áp dụng 5 cách này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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