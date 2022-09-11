Phong thủy nhà ở: 5 dấu hiệu của căn nhà phong thủy xấu, tài khí bị ảnh hưởng, mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình liên miên

Nhà đẹp 11/09/2022 06:55

Dưới đây là 5 dấu hiệu của một căn nhà mà gia chủ 'trú ngụ" lâu dài làm ăn mãi không tích góp được bao nhiêu, bệnh tật liên miên.

Nhà đất thóp hậu

Theo phong thủy, ngôi nhà nằm trên mạnh đất nở hậu sẽ giúp gia chủ giữ được được tiền của. Trong khi đó, nhà nằm trên mảnh đất thóp hậu giống như chiếc phễu lớn, tài lộc hạn hẹp. Sống trong ngôi nhà này về lâu dài sẽ không tốt, không bền vững.

Trong khi đó, theo thẩm mỹ, nhà có phần sau nhỏ hơn phần trước sẽ khó thiết kế, sắp xếp nội thất.

Thế gió không phù hợp

Khi bước vào một căn nhà, trước tiên là chú ý đến thế gió. Nếu bạn thấy luồng gió gần nhà rất mạnh thì bạn không nên mua, vì nếu ngôi nhà có vượng khí thì cũng bị gió thổi bay.

Theo phong thủy, một ngôi nhà tốt thì phải để gió tụ khí có nghĩa là những thế gió mạnh chắc chắn sẽ không phải là vùng đất vượng. Gió quá lớn không tốt nhưng nếu gió quá chậm và nhẹ thì không khí không được lưu thông. Môi trường sống lý tưởng nhất là gió thổi nhẹ, đủ mát.

Phong thủy nhà ở: 5 dấu hiệu của căn nhà phong thủy xấu, tài khí bị ảnh hưởng, mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình liên miên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ánh mặt trời yếu ớt

Vấn đề ánh sáng và không khí trong phong thủy nhà ở cũng rất được quan tâm. Muốn chọn một ngôi nhà tốt để sinh sống, không chỉ chú ý đến không khí trong lành mà còn cần chú ý cả ánh mặt trời có chiếu sáng đầy đủ hay không.

Nếu nhà không có ánh sáng thì âm khí nặng, gia trạch không yên. Những ngôi nhà như vậy sẽ không phù hợp để bạn lựa chọn sinh sống.

Phòng vệ sinh nằm ở trung tâm nhà

Đặt nhà vệ sinh ở trung tâm căn nhà là một điều đại kỵ. Nhà vệ sinh được cho là nơi chứa nhiều uế khí. Nếu đặt ở trung tâm, uế khí sẽ nhanh chóng lan ra xung quanh, bao trùm khắp không gian sống. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc, công danh của các thành viên trong gia đình.

Trung tâm căn nhà là nơi quan trọng, thường để bài trí bàn thờ hoặc phòng khách.

Phong thủy nhà ở: 5 dấu hiệu của căn nhà phong thủy xấu, tài khí bị ảnh hưởng, mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình liên miên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vật nuôi có biểu hiện lạ

Nếu nhà có âm khí nặng mà nuôi chó thì sẽ thấy biểu hiện rõ rệt như con vật đứng ngồi không yên, hay sủa đổng, kém hoạt bát… Các vật nuôi khác trong nhà cũng có biểu hiện tương tự. Nhà có âm khí nặng hay xuất hiện nhiều côn trùng, chuột bọ.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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