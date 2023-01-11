Đốt gốc đào là sai rồi: Đây mới là cách giúp đào sai hoa, nảy lộc, chơi suốt Tết vẫn tươi rói

Đầu tiên, để chọn được cây đào, cành đào phù hợp cho nhà cửa thì bạn phải xác định không gian, diện tích nhà và vị trí chưng bày cành đào như phòng khách, bàn thờ... sẽ giúp bạn chọn được cành đào hài hòa với nhà cửa.

Nếu mua đào cành thì việc chọn lựa sẽ dễ hơn, bạn nên chọn những cành có tán tròn, nhánh phân bố đều thì khi hoa nở sẽ đẹp hơn. Bên cạnh đó, bạn cần chọn những cành già, cứng cỏi và có màu ngà nâu đen, đặc biệt tránh chọn cành đào bị vỡ bầu sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian sống của cành.

Khi đi chọn mua đào cây tại vườn, bạn phải nhìn tổng quan cây đào trước và chọn những cây khỏe, tán rậm, nhiều nụ, gốc đào sần sùi thì hoa đào sẽ dày và đẹp hơn. Đặc biệt, hoa đào trên cây sẽ nở lâu hơn hoa trên cành đã cắt, vì vậy bạn nên chọn những cây có nụ to để hoa nở đúng ngày Tết.



Ảnh minh họa: Internet

Cách giữ hoa đào tươi lâu

Chọn mua cành đào đẹp đã khó và giữ nó tươi lâu lại càng khó hơn, nếu muốn giữ cây hoặc cành đào tươi lâu trong dịp Tết bạn nên làm những việc sau:

Đối với cây đào

Bạn nên tưới nước thường xuyên nhưng không tưới quá nhiều, quá ẩm gốc vì cây đào ưa khô, phải đặt cây ở nơi thoáng và giữ cây sạch sẽ.

Đối với cành đào

Rửa thật sạch lọ và chuẩn bị nước sạch. Đào cần được cắm trong nước sạch, đặt nơi khuất gió và giữ ấm thì sẽ bền lâu.

Thay nước sau 2 - 3 ngày và rửa sạch phần đào cắm vào nước.

Để bổ sung thêm dinh dưỡng nuôi hoa, bạn có thể bỏ vài viên B1 vào lọ (có thể dùng loại cho người uống hoặc mua B1 chống sốc cho cây sẽ tốt hơn). Một thành phần khác cũng nên tham khảo để bổ sung dinh dưỡng giúp đào tươi khoẻ là Kali...

Đặt cành đào nơi thoáng mát, ít gió, ít ánh nắng.

Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp điều chỉnh đào nở nhanh hay chậm

Thời tiết nóng ấm khiến đào nở nhanh hơn, để làm chậm lại quá trình này bạn chỉ cần khía nhẹ một vòng quanh thân cách gốc 10-15cm. Cách này sẽ hạn chế chất dinh dưỡng từ thân lên nuôi hoa. Bên cạnh đó dùng nước lạnh để cắm hoa cũng là một giải pháp.

Đối với đào cây, rải một lớp sỏi quanh gốc sẽ có tác dụng làm mát gốc. Đặt đào ra ban công thoáng gió cũng giúp hạn chế hoa nở.

Ngược lại, cách để làm đào nở nhanh hơn là dùng nước ấm để cắm hoa. Kích thích đào cây bằng việc đắp vôi quanh gốc, hoa sẽ nở chỉ sau vài ngày.



Ảnh minh họa: Internet

Có nên đốt gốc cành đào?

Câu trả lời là không nên. Đốt gốc đào là kinh nghiệm dân gian.

Có một vài người thường đốt gốc cành đào để nhựa đào không chảy ra, nhưng việc làm này chỉ nên làm khi có kinh nghiệm đốt. Nếu không, bạn sẽ đốt qua lâu thì mạch dẫn nước sẽ bị bịt kín lại, cành đào đó sẽ không thể dẫn nước và tươi không lâu.