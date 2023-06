Dọn nhà đón TẾT 2023 chuẩn phong thủy: Làm được những việc sau liền đuổi ngay Hung Tinh, hút ngàn vận ĐỎ!

Ảnh minh họa: Internet

5. Sơn lại hoặc thay đổi vị trí cửa hoặc cổng

Có người thích sơn lại, tô màu cổng khi tổng vệ sinh đón Tết, nhưng theo những lưu ý khi dọn nhà đón Tết theo phong thủy thì những việc này không nên làm lung tung, nhất là hướng cổng năm 2023.

Nếu có ý định dịch chuyển thì nên tránh hướng Đông hoặc Tây Bắc vì đó là vị trí xấu liên quan đến sao xấu trong năm. Vào năm 2023, vị trí của sao Bệnh Phù là ở hướng Đông, sao Ngũ Hoàng ở hướng Tây Bắc.

Sao Bệnh Phù và Ngũ Hoàng kỵ màu đỏ, bạn nên giảm bớt đồ trang trí màu đỏ ở hướng Đông, hướng Tây Bắc trong nhà, vị trí này cũng nên yên tĩnh không nên động, không nên xây dựng, nuôi cá, trồng trọt quy mô lớn trong năm 2023 được cho phép.

Nếu cổng và cửa phòng ngủ mở ra hai hướng này thì nên dùng thảm trải sàn màu xám hoặc trắng hoặc treo mặt dây chuyền pha lê trắng hoặc đen để hóa giải.

Năm 2023 là năm Quý Mão, Thái Tuế nằm ở hướng chính Đông và Tuế Phá ở hướng chính Tây, nếu cửa nhà bạn ở chính Đông tức là phong thủy nhà bạn sẽ rất vượng vào năm 2023.

Nếu hướng Đông của ngôi nhà là nhà vệ sinh, điều đó có nghĩa là vận may đi vào phía xấu, chuyển sang tà ác, không thuận lợi. Dễ khiến sức khỏe của gia đình không tốt.

Nếu hướng Đông của nhà ở trong phòng bếp thì phạm vào điều cấm kỵ. Để hóa giải vấn đề phong thủy trong nhà phạm sao Thái Tuế năm 2023, bạn có thể treo một lá bùa Thái Tuế ở bên cạnh nhà bếp để nhắc nhở bản thân không được phạm vào những điều cấm kỵ trong phong thủy trong nhà.



6. Để những đồ vật này trong nhà

Đồng xu cũ, đồ đạc và phụ kiện cũ

Có thể mọi người đều biết tiền đồng trong bói toán cổ xưa có thể được dùng làm công cụ cho các nhà ngoại cảm, đặc biệt là những đồng tiền được lưu truyền lâu đời, rất khó để biết chúng có thể được sử dụng cho ai.

Cũng tương tự như vậy, những "đồ cũ" không rõ nguồn gốc có thể có linh khí xấu, vì vậy không nên để chúng ở trong nhà, không nên mua đồ cũ bên ngoài mang về nhà để trang trí Tết.

Nếu bạn có thể xác định rằng đó là một vật phẩm được truyền lại từ chính gia tộc của bạn thì không có vấn đề gì lớn, nó thậm chí có thể mang lại cho bạn và gia đình sự bảo vệ và an toàn. Còn những đồ không rõ nguồn gốc thì nên vứt đi.

Bát, chén, chậu bị vỡ

Nếu trong nhà bạn có xoong nồi bị vỡ, sứt mẻ thì nên thay mới trong dịp Tết, sử dụng những đồ bị nứt, sứt mẻ trong năm mới không chỉ gây họa mà còn ảnh hưởng đến tài lộc, dễ vướng vào hạn mất tiền.

Rèm cửa rách, bẩn, đục

Ánh sáng trong nhà mờ nhạt dễ khiến con người mệt mỏi, không thể nâng cao năng lượng, khó tích tụ của cải.

Ánh nắng theo phong thủy chính là năng lượng và của cải, vì vậy mọi người nên cố gắng để ánh nắng chiếu vào nhà càng nhiều càng tốt, rèm cửa bẩn, rách, màu đục sẽ cản tài lộc từ cửa vào và che giấu những điều xui xẻo trong nhà.

Cây có gai dài hoặc héo vàng

Đặt một số cây xanh trong nhà sẽ đem lại sức sống hơn cho ngôi nhà nhưng phải chú ý đến sức khỏe của cây, cũng như loại cây và vị trí đặt cây.

Cây khô héo và vàng úa trong nhà sẽ gây ra những xui xẻo cho gia chủ. Ngoài ra, nhiều người cũng thích đặt những cây xương rồng được chăm sóc cẩn thận nhưng gai góc, đây chính một sự thiếu hiểu biết rất lớn.

Theo thuyết phong thủy, không có gì sai khi trồng một số loại cây xanh trong nhà, nhưng việc đặt các loại cây có gai hoặc xương rồng phải có mục đích và hỏi thầy phong thủy kỹ càng để loại bỏ một số điều xui xẻo trước khi sử dụng chúng.

Ảnh minh họa: Internet

II. Những việc nên làm khi dọn nhà đón Tết

1. Nạp lại năng lượng cho các vị Phúc - Lộc - Thọ

Điều quan trọng nhất khi dọn nhà đón tết theo phong thủy là nạp lại năng lượng cho tam đa Phúc Lộc Thọ. Nếu đã mời được các vị thần quan trọng này về nhà, bạn nhớ lau chùi các bức tượng này thật cẩn thận trong giai đoạn chuẩn bị đón Tết.

Vào ngày tất niên, đốt ba ngọn nến trước mặt ba vị thần này vào 11 giờ trưa, điều này có ý nghĩa mang lại năng lượng của các vị thần sao cho năm mới.

Nếu bạn chưa có các vị thần này thì năm nay là năm tốt để tìm một bộ thích hợp mời về nhà. Chỗ tốt nhất cho các vị là một bàn hay tủ bên tường ở phòng ăn, vì điều này đảm bảo là bao giờ cũng có đủ thực phẩm trên bàn ăn, đồng nghĩa với sự thịnh vượng.

2. Thanh toán nợ nần của năm cũ

Các thương gia phải lo trả hết nợ trước giao thừa. Mang tiếp nợ nần sang năm mới là điều không may nhất vì nó cảnh báo rằng bạn có thể lún sâu hơn trong nợ nần vào năm tới.

Trước khi khoá sổ của năm cũ, người ta coi là rất tốt đẹp nếu bạn lì xì bao đỏ cho nhân viên. Điều này mang lại những khuôn mặt vui vẻ, tươi cười khi kết thúc công việc làm ăn của một năm, chuẩn bị đón chào năm mới.

Sổ sách làm ăn lúc này phải được dán lại bằng giấy đỏ, để khi chúng được mở lại vào đầu năm sau, màu đỏ đồng nghĩa với ngôi sao vận may.

Cũng làm tương tự như vậy với các cửa của cửa hàng hay văn phòng. Như vậy khi mở cửa trở lại sau Tết, các cửa đều đã được dính giấy đỏ may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

3. Dự trữ nhiều kẹo và quýt

Một công việc lớn trong chuẩn bị nhà đón năm mới là tích trữ nhiều đồ ăn ngọt. Người ta làm hoặc mua đủ loại bánh kẹo để không thiếu “sự ngọt ngào” trong nhà. Tiếp theo, bạn cần mua nhiều quýt, tên nó đồng nghĩa với “vàng”.

4. Dọn bàn thờ sạch sẽ

Đối với khu vực thờ tự, dùng khăn giấy ướt lau sạch bụi bặm cho các tượng (thần tài, thổ địa) hoặc ảnh trên bàn thờ. Tuy nhiên, nên hạn chế di chuyển tượng, ảnh và không dùng giẻ lau.

Tiếp theo, hãy kê gọn bàn thờ cho hợp lý theo nguyên tắc: Bát nhang lúc nào cũng đặt xa tượng/ảnh nhất, nghĩa là gần với người thắp nhang nhất, khoảng ở giữa dùng để bày nước, trà, rượu, bình hoa hoặc là mâm trái cây khi cúng.

Đối với những nhà thắp nhang nhiều, khi cúng vào ngày 30 tháng Chạp nên đốt hết phần chân nhang của năm cũ, lưu ý là không được vứt vào sọt rác.

Theo phong thủy, quan điểm kỵ di chuyển bát nhang trên bàn thờ là không đúng. Thật ra, việc đánh bóng lư đồng, bát nhang vào dịp lễ, Tết vừa thể hiện sự trang trọng vừa giúp “tống cựu nghinh tân”.

5. Lưu ý các vị trí ăn uống, đãi khách

Đây cũng là nơi cần chỉnh trang vào dịp Tết bởi khu vực này sẽ thường xuyên tập trung người trong dịp năm mới. Cần có chỗ ngồi ổn định của gia chủ để dễ dàng quán xuyến trong ngoài. Bổ sung các vật dụng vừa trang trí vừa sử dụng hiệu quả như hộp khăn giấy, giá để rượu, khay trà.

Tránh xếp đặt tùy tiện theo kiểu gặp đâu ngồi đấy, khi nhà có nhiều khách sẽ vướng víu và bất tiện. Cũng cần dự trù khoảng trống cho trẻ em vui đùa, hãy cất bớt đi một vài đồ đạc có góc cạnh sắc nhọn để giải phóng không gian, tránh nguy hiểm cho trẻ em vào dịp Tết.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.