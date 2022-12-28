Những kiểu nhà chung cư phạm sát khí "nặng" - tốt nhất không nên bỏ tiền ra mua

Những căn hộ chung cư gần sân bay, đường sắt, bến xe có thể giúp bạn cảm thấy thuận tiện khi đi lại nhưng nó cũng có những bất cấp lớn, làm ảnh hưởng đến cuộc sống. Sân bay, đường sắt hay bên xe là những nơi làm việc 24/7. Nơi đây là ra tiếng ồn lớn, nhiều khói bụi có thể ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi, sinh hoạt cũng như sức khỏe của bạn.

Khi mua nhà chung cư, ngoài vấn đề giá cả phù hợp, hãy chú ý tới cả những điều kiêng kỵ này để tránh tình trạng phải điều chỉnh, sữa chữa tốn kém về sau.

Vì vậy, dù có vị trí thuận tiện nhưng nhà quá gần sân bay, đường sắt, bến xe thường khó bán hoặc cho thuê hơn bình thường.

Ảnh minh họa: Internet

Ban công cửa sổ quay về hướng Tây

Đối với những chung cư bị phơi mặt dài ra hướng Đông Tây sẽ có hàng loạt ban công và cửa sổ bị chiếu nắng gay gắt, gây bất lợi cho người ở. Vì vậy, khi chọn căn hộ chung cư, điều kiêng kỵ phong thủy cần biết khi mua chung cư là tránh chọn những căn có hướng ban công và cửa sổ bị nắng chiếu thẳng. Ban công hướng Nam hoặc Đông Nam là hai hướng ban công được nhiều người lựa chọn và được xem là hướng ban công mát nhất trong các hướng.

Đặc biệt là ban công nhà hướng Nam sẽ là giải pháp tối ưu giúp có được chất lượng ánh sáng tốt, tránh dư thừa và cũng tránh được gió độc hại, đón gió tốt, mang lại không gian mát mẻ cho gia đình. Ngoài ra, ban công hướng Nam cũng là hướng mát về phong thủy thể hiện sự thịnh vượng, phát đạt hoặc hướng Đông Nam cũng là hướng có ý nghĩa phong thủy tích tài tụ lộc.

Hai căn hộ có cửa chính đối diện nhau

Do được thiết kế theo dãy nên các căn hộ chung cư thường có cửa chính đối diện nhau, nhà này xung thẳng sang nhà kia. Thậm chí, có những căn hộ còn toạ lạc tại một vị trí khá bất an khác như cuối hành lang, chân cầu thang hoặc có cửa chính thẳng với cửa ban công.

Tại những căn hộ này, khí vận chuyển thường lưu thông không tốt và thường rất nhanh (gây ra lưu thống gấp, khí trường) khiến người sống trong căn hộ thường xuyên bệnh hoạn, tán khí đồng nghĩa với tán tài. Trong phong thuỷ học, đây là những vấn đề tối kỵ.



Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm xưa, khí trường trong nhà sẽ không thể trong sạch vì cửa chính của hai nhà ở vị trí đối diện nhau sẽ gây ra sự pha tạp lẫn lộn của khí trường giữa hai nhà, điều này cũng dễ gây phiền phức, tranh chấp.

Phương pháp hiệu quả nhất để khắc phục tình trạng “2 cửa đối nhau” đó là đặt bình phong trước cửa cho chính căn hộ.

Cách làm này vừa nhẹ nhàng vừa hiệu quả cao mà lại đem đến thiện cảm. Phương pháp hoá giải này cũng có thể được sử dụng cho các căn hộ có cửa ra ban công và cửa chính thẳng hàng với nhau và cửa chính, hàng lang dài xung với nhau.

Phòng bị bịt kín

Khi mua chung cư, tuyệt đối tránh các căn hộ mà có 1 trong các phòng bị bịt kín. Nên chọn những căn xa chỗ đổ rác hoặc xa thang máy. Căn chung cư đẹp là những căn ô góc, càng nhiều mặt thoáng càng tốt. Tuyệt đối tránh những căn mà có phòng nào đó bị bịt kín – không có cửa sổ hướng ra ngoài trời.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.