Những điều cần lưu ý khi thiết kế phòng khách để hấp thu tài lộc nhiều hơn, cuộc sống gia đình sung túc ấm no

Nhà đẹp 03/01/2023 06:12

Phòng khách là vị trí thu hút tài lộc từ bên ngoài vào trong nhà cho gia chủ, thế nên nếu để phòng khách mắc những lỗi phong thủy này có thể gây ảnh hưởng cực nhiều đến vận lộc của gia đình.

Phòng khách phải vuông vắn

Hình dáng của phòng khách phải vuông vắn, điều này sẽ tạo cho gia chủ cũng như khách cảm giác sáng sủa, rộng rãi, không bị gò bó bởi không gian. Đối với những căn nhà quá chật, hình dáng phòng khách không được như mong muốn có hình chữ L hay hình thù kỳ dị, các nhà phong thủy thường khuyên đặt gương phản chiếu lớn, thậm chí đặt gương trong suốt từ sàn tới trần để che lấp nơi gấp khúc hoặc những góc méo, tạo nên sự đối xứng, làm cho căn phòng trở nên cân đối, tăng thêm ánh sáng và làm cho sinh khí điều hòa, lưu chuyển thuận lợi.

Những điều cần lưu ý khi thiết kế phòng khách để hấp thu tài lộc nhiều hơn, cuộc sống gia đình sung túc ấm no - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phòng khách không để u ám

Ánh sáng đầy đủ luôn đem lại sinh khí và cả vượng khí cho căn phòng. Vì thế, cho dù có trang trí cây xanh trong phòng khách cũng nên có bố cục hợp lý, tránh tham lam mà cản trở ánh nắng mặt trời chiếu vào.

Ngoài ra, sơn tường ở phòng khách cũng nên chọn màu sắc tươi sáng để tăng thêm vận may cho chủ nhân. Không gian phòng khách quá tối sẽ dễ khiến các trường khí xấu xâm nhập, gây bất lợi cho vận thế và cả sức khỏe gia đình.

Những điều cần lưu ý khi thiết kế phòng khách để hấp thu tài lộc nhiều hơn, cuộc sống gia đình sung túc ấm no - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bộ sô pha hoàn chỉnh mới đem lại sự hài hòa

Thông thường thì sô pha đặt ở phòng khách luôn được thiết kế “trọn bộ”, nhưng không thể loại trừ những trường hợp do không gian rộng hay do gia chủ muốn phá cách mà sử dụng đến hai bộ sô pha hoặc thêm những chiếc ghế riêng lẻ xung quanh.

Cách bày trí này tuy có thể tăng thêm tiện nghi nhưng trong phong thủy thì nó gây bất lợi cho sự hài hòa, đầm ấm của cả gia đình. Phòng khách dù lớn nhỏ thì bạn vẫn chỉ nên đặt một bộ sô pha hoàn chỉnh duy nhất, để đạt được ngụ ý cả nhà trên dưới một lòng, luôn gắn bó và hòa hợp với nhau.

Trước sau không nên thông một đường

Không gian phòng khách nếu rộng rãi, thoáng đãng sẽ rất lý tưởng để mọi người quây quần bên nhau. Nhưng không phải vì thế mà bạn thiết kế khiến cho từ cửa chính bước vào đã nhìn thấy trực diện với cửa sau.

Bố cục này khiến cho các trường khí tốt vừa vào nhà đã đi thẳng ra nơi khác, chủ nhân khó tích lũy được tài lộc, thậm chí còn hao tài tốn của.

Nên có lối đi nối liền cửa chính với phòng khách

Có một lối đi “lệch” từ cửa chính vào phòng khách là tốt nhất để tránh sát khí từ bên ngoài xông thẳng vào nhà. Đồng thời, các trường khí khi được đi vào theo hình vòng vèo mà không phải đường thẳng sẽ giúp chủ nhân dễ hấp thu tài lộc hơn.

Ngoài ra, thiết kế như vậy cũng giúp nội bộ trong nhà không bị “lộ” ra ngoài, tượng trưng cho phúc khí đầy đủ trong gia đình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

5 cây cảnh trang trí ngày Tết giúp gia chủ đời đời hưng thịnh, nhận được nhiều hạnh phúc và giàu sang

5 cây cảnh trang trí ngày Tết giúp gia chủ đời đời hưng thịnh, nhận được nhiều hạnh phúc và giàu sang

Nhiều người vẫn còn đang thắc mắc không biết nên tậu cây gì cho dịp Tết này thì đừng nên bỏ qua 5 loại cây dưới đây!

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp nhà ở phong thủy phong thủy phòng khách

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Tâm sự Eva 1 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Tâm sự Eva 2 giờ 16 phút trước
Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Video 2 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng