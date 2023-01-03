Những điều cần lưu ý khi thiết kế phòng khách để hấp thu tài lộc nhiều hơn, cuộc sống gia đình sung túc ấm no

Hình dáng của phòng khách phải vuông vắn, điều này sẽ tạo cho gia chủ cũng như khách cảm giác sáng sủa, rộng rãi, không bị gò bó bởi không gian. Đối với những căn nhà quá chật, hình dáng phòng khách không được như mong muốn có hình chữ L hay hình thù kỳ dị, các nhà phong thủy thường khuyên đặt gương phản chiếu lớn, thậm chí đặt gương trong suốt từ sàn tới trần để che lấp nơi gấp khúc hoặc những góc méo, tạo nên sự đối xứng, làm cho căn phòng trở nên cân đối, tăng thêm ánh sáng và làm cho sinh khí điều hòa, lưu chuyển thuận lợi.

Ánh sáng đầy đủ luôn đem lại sinh khí và cả vượng khí cho căn phòng. Vì thế, cho dù có trang trí cây xanh trong phòng khách cũng nên có bố cục hợp lý, tránh tham lam mà cản trở ánh nắng mặt trời chiếu vào.

Ngoài ra, sơn tường ở phòng khách cũng nên chọn màu sắc tươi sáng để tăng thêm vận may cho chủ nhân. Không gian phòng khách quá tối sẽ dễ khiến các trường khí xấu xâm nhập, gây bất lợi cho vận thế và cả sức khỏe gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Bộ sô pha hoàn chỉnh mới đem lại sự hài hòa

Thông thường thì sô pha đặt ở phòng khách luôn được thiết kế “trọn bộ”, nhưng không thể loại trừ những trường hợp do không gian rộng hay do gia chủ muốn phá cách mà sử dụng đến hai bộ sô pha hoặc thêm những chiếc ghế riêng lẻ xung quanh.

Cách bày trí này tuy có thể tăng thêm tiện nghi nhưng trong phong thủy thì nó gây bất lợi cho sự hài hòa, đầm ấm của cả gia đình. Phòng khách dù lớn nhỏ thì bạn vẫn chỉ nên đặt một bộ sô pha hoàn chỉnh duy nhất, để đạt được ngụ ý cả nhà trên dưới một lòng, luôn gắn bó và hòa hợp với nhau.

Trước sau không nên thông một đường

Không gian phòng khách nếu rộng rãi, thoáng đãng sẽ rất lý tưởng để mọi người quây quần bên nhau. Nhưng không phải vì thế mà bạn thiết kế khiến cho từ cửa chính bước vào đã nhìn thấy trực diện với cửa sau.

Bố cục này khiến cho các trường khí tốt vừa vào nhà đã đi thẳng ra nơi khác, chủ nhân khó tích lũy được tài lộc, thậm chí còn hao tài tốn của.

Nên có lối đi nối liền cửa chính với phòng khách

Có một lối đi “lệch” từ cửa chính vào phòng khách là tốt nhất để tránh sát khí từ bên ngoài xông thẳng vào nhà. Đồng thời, các trường khí khi được đi vào theo hình vòng vèo mà không phải đường thẳng sẽ giúp chủ nhân dễ hấp thu tài lộc hơn.

Ngoài ra, thiết kế như vậy cũng giúp nội bộ trong nhà không bị “lộ” ra ngoài, tượng trưng cho phúc khí đầy đủ trong gia đình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.