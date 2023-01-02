5 cây cảnh trang trí ngày Tết giúp gia chủ đời đời hưng thịnh, nhận được nhiều hạnh phúc và giàu sang

Nhà đẹp 02/01/2023 12:20

Nhiều người vẫn còn đang thắc mắc không biết nên tậu cây gì cho dịp Tết này thì đừng nên bỏ qua 5 loại cây dưới đây!

Cây Hạnh phúc

Cây cảnh hạnh phúc là loại cây trồng trong chậu thích hợp để ở phòng khách. Cây tương đối cao, lá màu xanh đậm và rậm rạp, trông tươi tốt và rực rỡ.

Đồng thời, ý nghĩa của cây cảnh hạnh phúc cũng đặc biệt tốt lành, tượng trưng cho hạnh phúc vĩnh cửu, hòa thuận và đoàn tụ. Đặt một chậu cây cảnh này trong dịch tết sẽ mang lại một bầu không khí tốt lành.

Vì cây cảnh hạnh phúc rất to khỏe nên chuyên gia phong thủy cũng cho rằng, một cây hạnh phúc vững chãi, xanh tươi có thể đặt ở nhà để giữ an toàn cho ngôi nhà. Đồng thời cây cảnh có thể mang lại nhiều may mắn cho gia đình và làm cho các thành viên gia đình khỏe mạnh hơn.

Việc chăm sóc cây cảnh hạnh phúc cũng rất đơn giản. Vì nó có sức sống mãnh liệt và tốc độ sinh trưởng nhanh nên thường xuyên phải sửa ngọn, tỉa cành để đảm bảo hình dáng sinh trưởng của cây được đẹp và không phát triển quá cao.

Hoa đỗ quyên

Hoa đỗ quyên với sắc đỏ, sắc hồng tượng trưng cho sự may mắn, phú quý và thành đạt. Hơn nữa loài hoa này rất dễ trồng, hoa xòe rộng, um tùm nên để trưng bày trong phòng khách thật là điều tuyệt vời, vừa giúp mang sắc xuân vừa có tác dụng hóa giải khí xấu, mang vượng khí đến cho gia đình.

5 cây cảnh trang trí ngày Tết giúp gia chủ đời đời hưng thịnh, nhận được nhiều hạnh phúc và giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây Thủy tiên vàng

Hoa thủy tiên vàng (Yellow Narcissus) là một trong những loài hoa không thể thiếu trong ngày Tết. Trong lễ hội mùa xuân, hoa thủy tiên mang ý nghĩa gia đình sum họp và hạnh phúc. Đây cũng chính là mong mỏi của mỗi người trong dịp Tết đến, Xuân về.

Hoa thủy tiên nhẹ nhàng, thanh lịch, có mùi thơm dễ chịu. Cây cảnh này dễ chăm sóc, có khả năng chịu lạnh và ra hoa nhiều, thời gian ra hoa cũng rất dài.

Bày một chậu hoa thủy tiên vàng ở bàn trà hoặc ở ban công trong dịp Tết Nguyên đán khiến hà bạn tràn ngập hương vị lễ hội và mùa xuân.

Hoa trạng nguyên

Tên loài hoa tượng trưng cho ý nghĩa của nó. Với sắc đỏ thắm, hoa trạng nguyên luôn được bao người mến mộ và mong muốn sở hữu một chậu hoa này trong dịp Tết để cầu mong sự thành đạt, may mắn trên con đường học hành.

Ngoài ra loài hoa này còn thể hiện cho sự quyết tâm, ý chí vượt mọi khó khăn thử thách để đạt tới con đường vinh quang, hiển hách.

Cây Đào đông

Đào đông (Winterberry) là một loại trái cây tươi cắt cành được du nhập vào nước ta trong những năm gần đây. Đào đông có màu đỏ tươi, giống mã não và hồng ngọc.

5 cây cảnh trang trí ngày Tết giúp gia chủ đời đời hưng thịnh, nhận được nhiều hạnh phúc và giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Màu đỏ của chúng đặc biệt lễ hội, là điềm lành, chiêu tài, hút lộc vào nhà, nhất là vào dịp lễ Tết. Một bình cắm cành đào đông có thể chơi được 2-3 tháng.

Một bình đào đông dù nhỏ hay lớn cũng có thể thu hút sự chú của mọi người. Nhưng giá của nó rất đắt. Một bình 10 cành có thể lên đến cả chục triệu đồng.

Tuy nhiên, vẻ đẹp ấn tượng, lộng lẫy và ý nghĩa phong thủy tốt lành của nó khiến đào đông vẫn được mọi người ưa thích, "chịu đau" mà mở ví để mua về bày vào dịp Tết. Đào đông sẽ làm cho cả căn phòng của bạn trở nên tươi sáng và mới mẻ, thịnh vượng và tốt lành.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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