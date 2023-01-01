Bát hương có 4 dấu hiệu lạ coi chừng điềm gở sắp ập đến, gia chủ cần cẩn trọng và thay gấp ngay

Bát hương đột nhiên bốc cháy là một hiện tượng vô cùng nguy hiểm. Về mặt khoa học, nguyên nhân có thể bát hương quá nhiều chân hương, do một que hương trước đó chưa cháy hết, tàn lửa tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để làm các chân hương khác bùng cháy. Nhưng vẫn có trường hợp, bát hương không nhiều chân nhang nhưng vẫn bốc cháy, đó chính là điều báo.

Về mặt phong thủy, người ta tin rằng đây là điềm báo xui xẻo, cảnh báo gia chủ trong thời gian tới sẽ gặp biến cố, cần hết sức cẩn trọng trong mọi công việc.

Bát hương là vật bất di bất dịch trên bàn thờ. Một khi đã được đặt xuống, không ai được phép tùy tiện xê dịch bát hương. Theo phong thủy, bát hương bị dịch chuyển sẽ mang tới tai họa cho gia đình.

Khi lau chùi bàn thờ và bát hương, gia chủ cần dùng tay sạch và khăn sạch. Chỉ đến ngày cuối năm mới rút bớt chân hương. Khi rút chân hương cũng không được thay đổi vị trí của bát hương.

Khi lau bàn thờ và bát hương, gia chủ đừng dùng nước lã. Hãy lấy rượu pha loãng với gừng giã nhỏ để lau. Dân gian cho rằng, rượu gừng có công dùng tẩy uế, xua đuổi xui xẻo rất tốt. Ngoài ra, rượu tỏi cũng có tác dụng tương tự như vậy.

Nếu không có hai loại rượu trên, hãy dùng nước ấm (nước đun sôi và để nguội bớt) lau bàn thờ.

Phải lau bài vị trước rồi mới đến bát hương; bát hương của thần Phật trước rồi mới đến bát hương tổ tiên để tránh hao tài.

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Bát hương bị đặt chông chênh

Như đã nói ở trên, bát hương là vật linh thiêng nên cần phải cố định, bạn không nên liều lĩnh đặt bát hương chông chênh lệch bên trái hay bên phải.

Cho dù bàn thờ lớn nhỏ thế nào cũng phải nhớ có đủ ba bát hương, bát chính giữa là to nhất để thờ các quan thổ công, thổ thần, Táo quân… Hai bát hai bên là thờ ông bà, tổ tiên của gia đình. Trên bàn thờ luôn phải có đèn dầu (hoặc nến) để thể hiện sự tôn nghiêm chốn linh thiêng.

Trong bát hương có cát

Một số gia đình sử dụng cát để đổ vào bát hương. Tuy nhiên, phong thủy quan niệm cát là thứ bụi bặm, ô uế không nên đặt ở nơi linh thiêng. Làm vậy sẽ ảnh hưởng đến tài lộc của gia chủ. Bát hương khi không bốc đúng cách cũng giống như “nhà không chủ”, dễ bị tà ma quấy phá. Bát hương làm đúng pháp là bát nhang có cốt. Cốt bát hương là những vật được đặt trong bát hương gồm: Tro bếp và ngũ vị hương, bột cốt thất bảo, gạo vàng thần tài. Nguyên liệu này gia chủ có thể tìm mua tại các cửa hàng bán đồ thờ cúng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.