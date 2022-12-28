Không muốn gặp xui xẻo thì cho dù không dùng tới nữa cũng không được đốt 4 món đồ vật

Nhà đẹp 28/12/2022 07:00

Bạn có thể rước họa vào thân nếu đốt những vật này đấy, cho nên nếu không dùng chúng nữa hãy cất yên một chỗ để 'bảo toàn' vận mệnh.

Những vật thường mang theo trong người

Với mỗi chúng ta, những vật luôn được bản thân mang theo trong người luôn là vật chứa đựng nhiều tình cảm nhất. Đặc biệt, những món đồ bạn sử dụng hàng ngày cũng luôn mang đến một nguồn năng lượng nhất định và truyền từ chính bạn sang. Vì thế nên không lạ nếu như nhiều người coi những vật bản thân sử dụng trong thời gian dài chính là “linh hồn” của mình. Và khi bạn mang chúng đi đốt cũng chính là đốt phần linh hồn trong tâm trí mình.

Cụ thể, ví chính là một món đồ mà bạn không nên đốt để tránh rước hoạ vào thân vì chúng là nơi đựng tiền, một vật tượng trưng cho của cải, sự giàu sang. Vậy nên nếu bạn đốt ví thì cũng chính là phá vỡ năng lượng của bản thân, xua đuổi vận may tiền tài và có nguy cơ gặp phải nhiều xui xẻo trong con đường thăng quan tiến chức, tích luỹ tiền bạc sau này.

Quần áo

Quần áo là thứ đầu tiên chúng ta không nên đốt. Vì sao đôi lúc bạn vẫn thấy các gia đình đốt quần áo? Đó chỉ có thể là quần áo của người đã mất. Bởi theo quan niệm phong thủy quần áo khi đã bị đốt bỏ thì thường là đốt cho người đã chết.

Ngoài ra, các cụ quan niệm nếu người còn sống mà sử dụng áo quần của người đã chết thì cũng có thể đem đến rất nhiều tai họa, họ cho rằng nếu vong linh của người đã chết mà còn nhiều nặng nợ sẽ về đòi lại.

Do đó, quần áo bình thường bạn mặc hàng ngày, dù là cũ quá cũng không nên đốt vì có thể gây nên những tai họa bất ngờ.

Không muốn gặp xui xẻo thì cho dù không dùng tới nữa cũng không được đốt 4 món đồ vật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đốt sách

Đốt sách vở chính là đốt đi tri thức và hiểu biết, nên người xưa cho rằng, việc dùng lửa đốt sách là đại kị, sẽ mang đến những điềm gở và hệ lụy không tốt đẹp như học hành sa sút, công danh bất lợi. Tốt nhất, nếu bạn có nhiều sách không dùng đến thì hãy cất gọn đi để đem ủng hộ hoặc tặng cho người cần dùng, tuyệt đối không nên đốt.

Không muốn gặp xui xẻo thì cho dù không dùng tới nữa cũng không được đốt 4 món đồ vật - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

"Có thờ có thiêng, có kiêng có lành", đừng để vận đen, xui rủi đeo bám cả đời chỉ vì phạm phải những lỗi nghiêm trọng trong phong thủy khi đốt những vật này.

Nhiều người có thói quen đốt những đồ không còn dùng nữa khi dọn dẹp nhà cửa, như giấy báo, vải vóc, sách vở... nhưng không hề biết rằng không phải vật nào cũng có thể đem đốt như vậy.

Tóc

Ông bà ta từ xưa đến nay thường hay nói “cái răng cái tóc là góc con người” nên tóc chính là một phần quan trọng trên cơ thể mỗi chúng ta. Theo quan niệm của ông bà ta, hành động tốt tóc có thể sẽ khiến đường tình cảm cũng như vận may, tiền tài của bạn gặp trục trắc và xuống dốc không phanh. Ngoài ra, người ta còn kiêng kị đốt tóc vào tháng giêng âm lịch vì hành động này có thể khiến bạn liên tiếp gặp xui xẻo trong công việc và cuộc sống.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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