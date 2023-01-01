Điểm danh những vật phẩm phong thủy người nào mệnh Kim cũng nên có một cái trong năm 2023

Những vật phẩm dưới đây sẽ mang lại nhiều may mắn cho người mệnh Kim, giúp con đường làm ăn thuận lợi và hanh thông hơn.

Linh vật

Trong phong thủy thì linh vật được xem là món đồ vật rất thiêng liêng mà bất kỳ mệnh nào cũng cần tìm hiểu và lựa chọn phù hợp để đạt được những thành công, may mắn nhất định, đồng thời xua đuổi tà khí, những điều không tốt lành, giúp cho gia chủ luôn khỏe mạnh.

Đặc biệt, mệnh Kim thuộc về mùa thu và sức mạnh, do đó họ rất quyết đoán, sắc sảo như dao kiếm. Linh vật phù hợp cho người mệnh Kim đó là tỳ hưu và thiềm thừsẽ giúp mang lại may mắn cho người mệnh kim

Bên cạnh đó, thiềm Thừ một trong những vật phẩm phong thủy cho người mệnh Kim được yêu thích bậc nhất. Vốn xuất thân từ loài Cóc sống gần gũi với con người. Nhưng Thiềm Thừ đã được các vị tiên ông ban phép để độ chúng sinh cho bạn.

Đồng điếu ngọc

Đồng điếu ngọc tượng trưng cho sự thịnh vượng, may mắn, mang lại những năng lượng tích cực với người mệnh Kim.

Ảnh minh họa: Internet

Quả cầu phong thủy

Quả cầu phong thủy là một vật phẩm phong thủy mệnh Kim mang nguồn năng lượng lớn, dồi dào. Đặt quả cầu phong thủy trong nhà giúp chiêu tài hóa sát, mang lại nhiều may mắn cũng như tiền tài và sức khỏe cho gia chủ. Đối với những người làm công việc kinh doanh buôn bán sẽ giúp họ thu hút nhiều tài lộc, mang lại vượng khí cho gia chủ. Quả cầu phong thủy thường có giá từ 500.000 đến 3 triệu đồng, tùy kích thước.

Cá chép hoa Rồng đá non nước

Cá chép hoa Rồng đá non nước tượng trưng cho sự bền bỉ, vượt qua được mọi khó khăn, thử thách và mang lại những điều tốt đẹp cho gia chủ thuộc mệnh Kim.

Ảnh minh họa: Internet

Bát tụ Bảo Ngọc Hoàng Long

Bát tụ Bảo Ngọc Hoàng Long là vật phẩm mang lại nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống và cũng có thể xua đuổi những điều không may mắn. Việc đặt Tụ Bảo Bồn ở vị trí phù hợp với người mệnh Kim sẽ giúp đường tài vận của cả gia đình luôn tốt đẹp.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần tài sẽ thường xuyên ghé thăm nếu gia chủ đặt 4 đồ vật trước cửa nhà Bật mí cho bạn 4 món đồ vật bày trí ở lối trước cửa vào nhà để nhận được nhiều may mắn, gia tăng vượng khí, gia đình luôn bình an hạnh phúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/diem-danh-nhung-vat-pham-phong-thuy-nguoi-nao-menh-kim-cung-nen-co-mot-cai-trong-nam-2023-540274.html