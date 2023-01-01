4 điều mà gia chủ cần lưu ý về phong thủy đặt tivi để cả nhà hạnh phúc, bền vững về tài lộc

Nhà đẹp 01/01/2023 18:54

Khi đặt tivi, gia chủ nên tránh những vị trí có thể gây bất lợi cho cả nhà như thất thoát tài lộc, làm ăn thua lỗ, con cái học hành gian nan.

Đặt tivi trong phòng ngủ

Đặt tivi trong phòng ngủ có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe vì bức xạ nhiệt và sóng điện từ làm cho cơ thể cảm thấy ngủ không ngon giấc, giảm thị lực và ảnh hưởng đến thần kinh. Thậm chí có thể còn ảnh hưởng đến xương khớp với trường hợp tivi đặt ở vị trí không phù hợp.

Theo phong thủy thì phòng ngủ thuộc hành Mộc còn tivi thuộc hành Kim, tương khắc với nhau. Nó khiến cho người nằm trong phòng ngủ dễ cảm thấy khó chịu, mệt mỏi mỗi khi tỉnh giấc hoặc bản mệnh gặp nhiều trục trặc.

Đồng thời tivi cũng tỏa nhiệt nên làm tăng tính Hỏa, khiến cho tính tình của người nằm trong căn phòng dễ nóng nảy. Màn hình tivi lại giống như mặt gương, có thể khiến con người cảm thấy bất an, có thể gặp rắc rối trong vấn đề tình cảm.

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Ảnh minh họa: Internet

Không nên đặt tivi trong phòng ăn

Theo chuyên gia phong thủy, bạn cũng không nên đặt tivi trong phòng ăn bởi phòng ăn thuộc hành Mộc và hành Hoả mà tivi thuộc hành Kim tạo nên quan hệ tương khắc sẽ không tốt cho mọi người trong gia đình.

Hơn nữa, việc đặt tivi trong phòng ăn sẽ khiến mọi người mất tập trung khi ăn uống, dễ gây cảm giác không ngon miệng từ đó dẫn đến một số bệnh như đau dạ dày, khó tiêu hóa,… và khiến mọi người chỉ chú ý xem tivi mà không tương tác với nhau.

4 điều mà gia chủ cần lưu ý về phong thủy đặt tivi để cả nhà hạnh phúc, bền vững về tài lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tủ tivi không hợp phong thủy

Trong phong thủy, tủ/kệ dùng để đặt tivi cũng rất được coi trọng. Gia chủ nên chọn chất liệu, màu sắc của tủ theo nguyên tắc ngũ hành phù hợp với mệnh tuổi.

Khi đặt các vật trang trí trên tủ tivi cần chú ý tránh đặt những thứ gây thu hút, tò mò với trẻ nhỏ bởi chúng có thể với tay lấy đồ để nghịch và gây ra những tai nạn không đáng có.

Nếu đặt đồ trang trí có biểu tượng con giáp nên tránh để những con giáp tương xung với tuổi gia chủ. Chẳng hạn như người tuổi Tý nên tránh đặt hình con ngựa vì Tý - Ngọ là cặp đôi tương xung.

Đặt cây xanh ở gần tivi có tác dụng làm tăng sinh khí, hóa sát. Nên đặt những cây xanh lá, tránh cây hoa, cây gai góc.

Không nên đặt tivi dưới hoặc đối diện bàn thờ

 Bàn thờ là nơi linh thiêng và cần sự tôn nghiêm nhất trong gia đình, luôn cần được duy trì ở trạng thái tĩnh. Ngược lại, tivi lại mang khí dương và luôn ở trạng thái động, cho nên không nên đặt tivi ở xung quanh bàn thờ hay đối diện bàn thở để không làm mất đi sự thanh tịnh của khu vực thờ cúng, ảnh hưởng đến tài lộc của gia chủ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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