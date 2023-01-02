Bật mí 4 loài cây phong thủy ra hoa mang lại tài lộc phú quý, báo hiệu tin vui cho gia chủ

Cây ngọc ngân được nhiều người trồng trong nhà. Mọi người thường trồng cây này để làm cảnh chứ hiếm khi thấy cây nở hoa. Thậm chí có người còn tưởng rằng ngọc ngân chỉ là cây cảnh lá, không có hoa.

Mấy năm trước tôi cũng có biết về một người hàng xóm đã trồng cây cảnh ngọc ngân nở hoa. Cây ngọc ngân của bà đã được 10 năm tuổi và vào mùa thu, bà thường bày nó ở nơi có đủ nắng. Ngoài ra, bà còn bón phân lân và kali, đồng thời kiểm soát tần suất tưới nước để cây cảnh ngọc ngân mọc chồi, nở hoa nhiều hơn.

Nhưng thực tế, cây cảnh ngọc ngân nở hoa là điềm lành báo hiệu hỷ sự. Nó là loài hoa của sự giàu có, phú quý, có thể nói đó là điềm tốt đáng chào đón.

Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ là cây cảnh phổ biến, được nhiều gia đình trồng. Theo các chuyên gia phong thủy, cây lưỡi hổ ra hoa là một điềm báo rất tốt, nó là điềm báo may mắn, thành công trong cuộc sống. Công việc của chủ nhà luôn suôn sẻ, thuận lợi, sự nghiệp ổn định và phát triển vững vàng. Vì thế nếu như bạn đang trồng cây lưỡi hổ, hãy cố gắng chăm sóc cây thật tốt để cây nở hoa nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Cây lan ý

Lá của cây lan ý ở trạng thái xanh mướt quanh năm, cây có thể nở hoa màu trắng giống như thuyền buồm nên gọi là thuận buồm xuôi gió, mang ý nghĩa rất tốt. Cây lan ý cũng ngụ ý rằng gia đình mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, không có trở ngại gì.

Cây lan ý rất dễ nuôi, nó rất sợ tiếp xúc ánh nắng trực tiếp, do vậy không được phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời để tránh lá vàng úa.

Thường dùng chậu nhỏ trồng, đất càng tơi thấm càng tốt, tưới nước trực tiếp đủ, bón thêm một ít nguyên tố dinh dưỡng nữa, hai đến ba lần một tháng là vừa. Đảm bảo nhiệt độ môi trường không dưới 15 độ. Cây có thể phát triển quanh năm, lá có màu xanh bóng dầu, ra hoa luôn nở.

Ảnh minh họa: Internet

Cây kim ngân

Hàng trăm, hàng nghìn người đã trồng cây kim ngân nhưng rất ít người trồng cây kim ngân nở hoa. Thậm chí, nhiều người còn không biết rằng cây kim ngân cũng có thể nở hoa.

Kim ngân là cây ưa nắng nên phải phơi nắng nhiều. Đồng thời, cây cảnh này có rễ nông nên không được tưới quá nhiều. Cây kim ngân bỗng dưng nở hoa chứng tỏ tin vui sắp đến với chủ nhà. Những người sống trong gia đình ắt sẽ gặp may mắn, cũng như nhiều niềm vui trong cuộc sống.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.