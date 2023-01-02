Những vị trí tuyệt đối không được kê giường ngủ để tránh gây bất lợi cho gia chủ

Nhà đẹp 02/01/2023 15:43

Chủ nhân của chiếc giường có thể giảm sút về sức khỏe, vận trình tình cảm không thuận lợi nếu kê giường ở những vị trí phạm phong thủy.

Giường ngủ đối diện cửa ra vào

Theo phong thủy, đầu giường rất kỵ để ở đối diện cửa ra vào. Kê giường theo hướng này dễ làm bạn gặp ác mộng, gặp các vấn đề về thần kinh. Lâu dần, việc nằm ngủ trên chiếc giường này có thể khiến sức khỏe của bạn bị giảm sút nghiêm trọng.

Ngoài ra, theo phong thủy, giường kê sát cửa sổ (đặc biệt là loại cửa kính) thường được coi là thế không có điểm tựa, tạo ra vận trình bất định, làm ăn không tới nơi tới chốn. Cửa sổ còn là nơi dẫn ánh sáng mặt trời vào nhà. Nếu ánh sáng chiếu vào giường quá mạnh thì vận khí trong gia đình cũng bị ảnh hưởng. Đầu giường kê sát cửa sổ thì tài lộc âm thầm trôi hết ra ngoài.

Để hoá giải hướng giường ngủ xấu này, bạn có thể áp dụng 1 trong 3 cách dưới đây:

Kê lại giường ngủ: Đây là cách đơn giản nhất và rất hiệu quả cho bạn. Nó không làm thay đổi diện tích căn phòng nhưng bạn sẽ phải sắp xếp lại nội thất cho phù hợp.

Treo rèm cửa hoặc bình phong: Việc treo rèm cửa sẽ đóng vai trò như vách ngăn cách giữa giường ngủ và cửa ra vào. Đồng thời, nó cũng được sử dụng để trang trí cho không gian phòng ngủ thêm đẹp hơn.

Treo đồng xu phong thủy: Bạn hãy treo đồng xu ở chính giữa cửa. Điều này sẽ giúp hạn chế các năng lượng xấu tiếp cận phòng ngủ cũng như giường ngủ của bạn.

Đầu giường hướng ra gương lớn

 

Bất kỳ phía nào của giường đối diện với gương lớn đều không có lợi. Ngoài ảnh hưởng sức khỏe và tình cảm vợ chồng còn ảnh hưởng tới cả tài vận và đường con cái. Điều này càng có ảnh hưởng lớn khi đặt gương dưới chân giường, hình thành thế “Hung cảnh”. Chiếc giường này giống như “gương chiếu quỷ” dễ làm bạn sinh hoang tưởng và ảo giác.

 

Đầu giường kê sát vào cửa sổ

Giường kê sát cửa sổ tưởng rằng sẽ thoáng đãng, giúp ích cho giấc ngủ nhưng hoàn toàn không đúng. Giường kê quá sát cửa sẽ khiến con người khó ngủ hơn do bị tiếng ồn, ánh sáng và các tác động bên ngoài ảnh hưởng, từ đó tâm tình khó chịu, sức khỏe giảm sút. Theo phong thủy, giường kê sát cửa sổ (thường là cửa kính) thì không có điểm tựa vững chắc, vận trình bất định, không tới nơi tới chốn, ảnh hưởng tới sức khỏe và sự nghiệp. Hiện nay hầu hết nhà cửa đều san sát nhau nên giường kê quá gần cửa sẽ không đảm bảo được tính riêng tư, vận trình tình cảm không thuận lợi, vợ chồng dễ lục đục bất hòa. Về mặt an ninh của gia đình vì dễ bị kẻ gian lợi dụng trộm cắp.

Những vị trí tuyệt đối không được kê giường ngủ để tránh gây bất lợi cho gia chủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đầu giường nằm dưới dầm ngang

 

Nếu giường kê trong phòng ngay dưới dầm ngang sẽ hình thành cảm giác như luôn bị đè nén, trong phong thủy gọi là “hung hình”. Dầm ngang nằm bất kỳ bên trên nơi nào của giường đều ảnh hưởng tới sức khỏe của bộ phận đó. Nếu dầm ngang vắt ngang qua đầu giường sẽ làm bạn luôn cảm thấy nhức đầu, đồng thời tính tình cũng trở nên khô khan.

 

Những vị trí tuyệt đối không được kê giường ngủ để tránh gây bất lợi cho gia chủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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