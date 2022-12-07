Người mệnh Thổ thiết kế phòng ngủ như thế nào cho hợp phong thủy?

Theo quan niệm phong thủy thì khi thiết kế phong ngủ dựa vào ngũ hành người mệnh Thổ hợp màu vàng. Những người mệnh Thổ nên lựa chọn màu vàng.

Nếu bạn chọn màu nâu tượng trưng cho rừng thẳm. Màu này tạo cảm giác có phần nặng nề, phù hợp với người mệnh Thổ muốn tăng cường sự kiên định, không dễ thay đổi.

Màu cam là sự phối hợp giữa màu đỏ và màu vàng mang. Màu cam nên sử dụng cho nhà hoặc căn phòng hướng Nam để đem lại sự nổi tiếng và danh vọng.

Bạn cũng có thể chọn màu xám đối với người mệnh Thổ là biểu hiện của sự khởi đầu, nhiều niềm tin, hy vọng vào cuộc sống tốt đẹp.

Nhưng bạn không nên chọn không gian phòng ngủ quá nhiều tối nhiều màu tối sẽ khiến không gian trở nên nặng nề mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Chất liệu

Trong phòng ngủ, gia chủ mệnh Thổ nên sử dụng các chất liệu như gạch, đất nung, gốm, sứ… là những chất liệu tượng trưng cho bản mệnh. Hoặc người mệnh Thổ cũng có thể chọn giường, ghế bằng kim loại vừa thời thượng, vừa tốt cho bản mệnh bởi kim loại bắt nguồn từ đất.

Những người mệnh Thổ không nên chọn giường gỗ bởi gỗ tượng trưng cho hành Mộc, mà Mộc khắc Thổ nên dễ gây tổn hại về sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Hướng kê giường

Trong phong thủy phòng ngủ, mệnh Thổ tương sinh với hành Hỏa và tương khắc với hành Mộc. Vì vậy những hướng kê giường ngủ mà người mệnh Thổ nên đặt là: Nam (hướng của bản mệnh), Tây Nam và Đông Bắc (hướng của hành Hỏa) để tăng vượng khí và tài lộc, thúc đẩy sự phát triển của hành Thổ.

Đồng thời, cần tránh các hướng không hợp như là hướng Đông và Đông Nam vì 2 hướng này là đại diện cho hành Mộc, tương khắc với Thổ.

Hình dáng phòng ngủ

Theo phong thủy, người mệnh Thổ nên chọn phòng có hình vuông bởi đây là hình tượng trưng cho hành Thổ trong Ngũ hành. Hình vuông không bị khiếm khuyết gì hết, tượng trưng cho sự sung túc, tràn đầy. Hơn nữa, căn phòng hình vuông cho phép bạn dễ dàng bố trí nội thất và các món đồ khác.

Tranh phong thuỷ

Bạn nên chọn những tranh có chủ đề như: Mặt trời mọc, tranh Ngựa, tranh phong cảnh mùa thu lá vàng, hoa Đào, hoa Hướng Dương,... những tranh này có gam màu chủ đạo là đỏ, hồng, cam, tím mang hành Hỏa tương sinh với mệnh Thổ.

Tranh phong thuỷ không chỉ tô điểm cho phòng ngủ của bạn mà chúng còn mang lại nhiều may mắn, tài lộc về làm ăn, buôn bán, sức khỏe và sự nghiệp.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.