Khám phá 7 biểu tượng độc đáo và kỳ lạ, đại diện cho may mắn trên toàn thế giới

Nhà đẹp 29/09/2022 11:46

Tại mỗi quốc gia trên thế giới đều có một nền văn hóa riêng biệt, thông qua văn hóa có thể nhận diện được quốc gia này với quốc gia khác. Những biểu tượng may mắn tưởng chừng không có giá trị, nhưng đối với quốc gia ấy là cả một bản sắc văn hóa dân tộc và ý nghĩa mà nó mang lạ. Cùng khám phá 7 biểu tượng đặc biệt thú vị của nhiều quốc gia trên thế giới nhé!

Vảy cá chép

Đây chính là tấm "bùa may mắn" của những người Ba Lan với mong ước về những điều tốt đẹp và thuận lợi. Tại một số nước châu Âu khác, cá chép là một món ăn truyền thống dịp Giáng sinh và sau đó, mọi người sẽ lấy những miếng vảy cá đặt vào trong ví làm "bùa may mắn" cho đến lễ Giáng sinh năm sau.

Hạt sồi

Hạt sồi, theo quan niệm của người Anh là biểu tượng của tuổi trẻ, tinh thần và thịnh vượng. Các quý tộc Norman thời xưa luôn tin rằng, hạt sồi đại diện cho sự phát triển và sức mạnh.

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Ảnh minh họa: Internet

Dế

Theo bà Jeanne Ewert, chuyên gia nghiên cứu văn hóa dân gian tại Thư viện George F. Smathers tại Đại học Florida, trên khắp châu Á và châu Âu, dế là biểu tượng của sự may mắn.
Một con dế ở một vùng đất hoang Châu Âu, nơi loài vật này được tin rằng đem lại may mắn.

Chúng thậm chí còn được nuôi như thú cưng như trong câu chuyện Charles Dickens, phim “Chú dế trên lò sưởi” hay là người bạn đồng hành may mắn như chú dế nhỏ trong “Công chúa Hoa Mộc Lan”.

Do đó, người ta tin rằng sẽ rất xui xẻo khi làm hại một con dế vì chúng chỉ kêu những tiếng du dương và không gây hại cho ai cả.

Dơi đỏ

Được cho là có thể xua đuổi tà ma, dơi đỏ là biểu tượng thường được sử dụng trong trang trí, tượng trưng cho sự may mắn trong văn hóa Trung Hoa. Thường thì dơi đỏ được vẽ hoặc được tạo thành một chùm 5 con, đại diện cho 5 điều phước lành là sức khỏe, trường thọ, tình yêu, phú quý và đức hạnh.

Cá heo

Cá heo được người La Mã coi là dấu hiệu của sự bảo vệ. Trong thời kỳ cổ đại, các thủy thủ sau hàng tháng lang thang trên biển, khi thấy cá heo, họ sẽ biết rằng mình đã ở gần với đất liền.

Khám phá 7 biểu tượng độc đáo và kỳ lạ, đại diện cho may mắn trên toàn thế giới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Voi

Hình ảnh những chú voi gắn liền với may mắn ở Trung Quốc, Thái Lan và cả Ấn Độ, nơi chúng có mối liên hệ chặt chẽ với vị thần Hindu đầu voi Ganesh.

Trong Đạo Hindu, Ganesh là người loại bỏ các chướng ngại vật, đặc biệt là khi khởi đầu một công việc nào đó.

 

Trong Phật giáo, một con voi xám tượng trưng cho tâm trí chưa được rèn luyện, kích động và có khả năng phá hoại. Sau khi rèn tuyện, tu hành, tâm trí trở nên kiểm soát, mạnh mẽ và thanh thản và sau đó được một con voi trắng đại diện.

Lưới bắt giấc mơ

Người Mỹ bản địa treo lưới bắt giấc mơ trên đầu giường để chỉ cho phép những giấc mơ tốt đi qua và loại bỏ các giấc mơ xấu.

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