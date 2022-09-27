6 món ăn đắt đỏ nhất thế giới chỉ có giới thượng lưu mới dám thưởng thức

Kiến thức hay 27/09/2022 05:26

Cùng khám phá xem những món ăn nào 'mắc nhất' thế giới, thường có trong thực đơn của giới nhà giàu.

Sâm cầm

Sâm cầm là loại chim di cư từ phương Bắc và cũng thuộc top những sản vật phải tiến cống vua nên có giá thành rất cao.

Sâm cầm được cho là có độ bổ dưỡng cao, tăng cường sức khỏe nên thường được dùng để bồi dưỡng sức khỏe, tráng dương. Thịt chim sâm cầm mềm, màu đỏ tươi, được chế biến rất cầu kỳ thành những món ăn ngon đặc sắc như quay, rán, hầm, nướng.

Ngoài ra, sâm cầm còn được sử dụng nhiều để ngâm rượu. Rượu sâm cầm dùng làm thuốc mạnh gân xương, chân tay cứng cáp, bớt đau mỏi, lao động khỏe và dai sức, đặc biệt rất tốt cho những người cao tuổi.

6 món ăn đắt đỏ nhất thế giới chỉ có giới thượng lưu mới dám thưởng thức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trứng cá tầm 

Vốn được coi là “vàng đen” và nằm trong danh sách những món ăn đắt đỏ nhất hành tinh, trứng cá tầm thường chỉ dành cho giới thượng lưu giàu có. Trên thế giới, trứng cá tầm nổi tiếng nhất có xuất xứ từ Nga.

Hiện nay, 1kg trứng cá tầm trên thị trường có giá dao động từ 180-300 triệu đồng/kg, riêng loại cá tầm trắng được xếp vào dạng đặc sản “hiếm có, khó tìm” với giá lên tới 1,8 tỷ đồng/kg. Một trong những lý do làm cho trứng cá tầm trắng đắt đỏ là trung bình một con cá tầm trắng phải có trên 20 năm tuổi mới bắt đầu có trứng. Quy trình lấy trứng cá cũng rất khắt khe, nghiêm ngặt.

Một con cá có 3kg trứng, có thể đáp ứng bữa tiệc cho khoảng hơn 100 khách, đó là chưa kể những món ăn khác. Mỗi người không được ăn quá 50 gram, chỉ 2 thìa cà phê là đủ. Và mỗi thìa trứng cá tầm đó trị giá hàng triệu đồng. Đồ ăn kèm theo thường chỉ là những thứ ít mùi vị, để tránh mất đi mùi hương, giống hương hoa quả đặc trưng của nó.

Bò Wagyu

Bò Wagyu Nhật Bản, là một trong những món ăn hấp dẫn nhất thế giới. Tại Nhật Bản, những con bò đực Wagyu sẽ được mát-xa, uống bia và nghe nhạc cổ điển trước khi vào lò mổ. Giá 1 kg loại thịt này có thể lên tới 450 USD.

6 món ăn đắt đỏ nhất thế giới chỉ có giới thượng lưu mới dám thưởng thức - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cá anh vũ

Nhiều người tin rằng ăn cá anh vũ đem lại may mắn và thuận lợi. Tuy nhiên, giá loại cá này đắt đỏ 2,9 triệu đồng/kg khiến nhiều thực khách phải ái ngại khi rút ví.

Nấm Matsutake 

Nấm matsutake của Nhật Bản có tên gọi khác là nấm Kim tùng nhung hoặc nấm Tùng nhung. Đây là giống nấm có lịch sử hàng ngàn năm ở Nhật và được xem là loại nấm quý, đa số được dùng để làm quà biếu tặng những người kính trọng nhất, hoặc dùng cho ngày đặc biệt.

Đây là loại nấm có giá trị kinh tế cao, khi sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng có giá khoảng 2000 USD/kg, tương đương khoảng 44 triệu đồng. Tùy vào chất lượng và thời điểm bán mà giá của loại nấm này giao động khác nhau. Khi mua loại nấm tươi này, người ta sẽ rửa qua và chế biến với nhiều kiểu khác nhau, vị nấm thơm ngon tươi mát, khẩu vị rất ngon, ăn đến đâu cảm nhận đến đó.

Cà phê Kopi luwak

Loại cà phê này được sản xuất công nghiệp ở Indonesia, Philippines và miền nam Ấn Độ. Giá thành của nó dao động trong khoảng 250 - 1.200 USD/ kg. Cà phê Kopi luwak nổi tiếng vì hạt cà phê được tạo ra do luwak - cầy vòi hương ăn vào, tiêu hoá và thải ra.

6 món ăn đắt đỏ nhất thế giới chỉ có giới thượng lưu mới dám thưởng thức - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Dùng que diêm khử mùi bồn cầu, mẹo lạ nhưng mang lại hiệu quả tức thì, chị em nội trợ học hỏi ngay!

Dùng que diêm khử mùi bồn cầu, mẹo lạ nhưng mang lại hiệu quả tức thì, chị em nội trợ học hỏi ngay!

Vấn đề mùi hôi nhà vệ sinh tưởng phức tạp nhưng lại được giải quyết nhanh chóng theo cách không ai ngờ tới, chỉ với một chiếc tất cũ hay một que diêm.

Xem thêm
Từ khóa:   kiến thức hay khám phá thực phẩm đắt đỏ

TIN MỚI NHẤT

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 1 giờ 21 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 6 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 7 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 8 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 8 giờ 51 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 9 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài