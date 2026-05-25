Không cần ghen tuông ồn ào, vợ cao tay thường làm 3 điều này khi có người thứ ba xuất hiện

Tâm sự 25/05/2026 20:41

Có giây phút nào đó, chị tưởng chừng như sẽ chạy đến trước mặt chồng, vạch trần dáng vẻ phản bội của anh ta. Nhưng mẹ chị đã nói: “Thứ con cần phải có bây giờ là tài sản thuộc về mình và con cái. Dẹp cái nỗi đau kia đi, sau này con sẽ thấy nó hoàn toàn không đáng”.

Chị còn nhớ như in ngày mình phát hiện chồng ngoại tình. Bóng lưng người thứ ba đã khuất, bên tai chị vẫn nghe văng vẳng tiếng cô ả nói:

“Chị đừng hỏi tôi, phải nhìn lại chồng mình đi chứ! Có giỏi thì để anh ta đừng bám lấy tôi!”.

 

 

Trở về nhà, chị đã suy nghĩ cả một đêm. Rốt cuộc chị đã sai ở đâu? Mười lăm năm lấy nhau, hai vợ chồng có được một cửa hàng may mặc quần áo, chủ yếu là từ khách hàng mua sỉ. Ban đầu là nhờ tiền vốn và mối quan hệ của ba chị cho, sau đó cả hai vợ chồng cùng gầy dựng. Từ khi có con, chị nhường hết để chồng quản lý. Chị tin tưởng chồng như tin tưởng cha mẹ mình. Đến hôm nay thấy chồng phản bội, chị có cảm giác đã mất tất cả.

Có giây phút nào đó, chị tưởng chừng như sẽ chạy đến trước mặt chồng, vạch trần dáng vẻ phản bội của anh ta. Nhưng mẹ chị đã nói: “Thứ con cần phải có bây giờ là tài sản thuộc về mình và con cái. Dẹp cái nỗi đau kia đi, sau này con sẽ thấy nó hoàn toàn không đáng”.

Mẹ chị nói không sai, đàn bà đã lâm vào con đường bị phản bội thì không gì quan trọng hơn tiền bạc và con cái. Người đàn bà khôn ngoan trước khi rời đi cũng phải càn quét cho sạch những thứ thuộc về mình.

Sáng hôm đó, chị dịu ngọt với chồng:

“Anh ra ngoài làm gì cũng được, em không quản, nhưng nhất định phải về nhà với em. Em với anh có quá nhiều gắn bó. Giờ chúng ta ly hôn, chẳng phải cả hai đều thiệt thòi?”.

Chồng chị đương nhiên biết điều đó. Nếu ly hôn thì anh ta chỉ còn giữ được một nửa. Huống hồ, có rất nhiều mối làm ăn lâu năm với gia đình chị. Anh ta có ngoại tình cũng không ngu ngốc mà bỏ vợ.

Nhưng chị thì đã đủ hận để bỏ chồng.

Việc đầu tiên chị làm là âm thầm điều tra các nguồn thu tiền bạc của chồng từ việc kinh doanh. Chị muốn biết chồng đã đứng tên bao nhiêu tài sản, nắm giữ việc làm ăn thế nào. Chị mới phát hiện, hơn một nửa số tiền chồng giữ mỗi tháng đã vào tay ả nhân tình kia. Đó vốn dĩ phải là tiền ăn, tiền học của hai con chị. Chị đã quá tin tưởng chồng, đến mức để anh ta đem tiền trong nhà giao cho người dưng bên ngoài.

Không cần ghen tuông ồn ào, vợ cao tay thường làm 3 điều này khi có người thứ ba xuất hiện - Ảnh 1
Chị đã quá tin tưởng chồng, đến mức để anh ta đem tiền trong nhà giao cho người dưng bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Chị mất 3 năm để im lìm tìm cách kiếm nguồn hàng mới, giành lấy những mối làm ăn thân quen của chồng. Chị còn phải ngon ngọt để chồng bỏ tiền ra mua những tài sản nhà đất, đều đứng tên của hai con đang tuổi ăn tuổi học. Trong suốt thời gian đó, chồng cũng chưa từng nghi ngờ chị. Anh ta thở than chuyện kinh doanh bị mất mối làm ăn, chị cũng dịu dàng khuyên nhủ, hết lòng chăm sóc.

Việc thứ hai chị làm là thu thập đầy đủ bằng chứng chồng ngoại tình. Suốt 4 năm với 2 cô bồ, chồng chị đã chơi bời đến chán chê. Nhưng chị biết anh ta sẽ không dừng lại, bản tính của đàn ông chính là như thế. Bằng chứng kia sẽ cho chị quyền nuôi con và vạch mặt chồng ngoại tình với gia đình, dòng họ.

Và việc cuối cùng chị làm là đợi chờ. Đợi đến khi chị đủ tiền để ra đi không một chút thiệt thòi. Suốt 3 năm nếm mật nằm gai, giả ngu giả khờ bên kẻ phản bội mình, cuối cùng chị cũng đợi được ngày “trả thù”. Vào đúng ngày khai trương cửa hàng kinh doanh mới, chị cũng đưa đơn ly hôn, đem hết bằng chứng chồng ngoại tình suốt 3 năm ra trước mặt gia đình chồng.

Chồng chị đang bù đầu với việc kinh doanh càng đi vào đường cùng lại bị một vố đau từ người vợ tưởng chừng hiền lành, biết điều suốt bao năm. Chồng chị như phát điên, chị chỉ cười rồi lạnh giọng:

“Tôi đợi 3 năm thì không thể chỉ lấy một nửa, mà phải gấp 2 gấp 3. Đây vẫn chưa thấm thía với những gì anh đã làm với mẹ con tôi”.

Phụ nữ một khi có chồng ngoại tình thì nhất định không thể để mình và con cái thiệt thòi. Phải đòi lại những gì là của mình, thậm chí là đòi đến tuyệt tình cũng chẳng sao!

 

Vừa trao vàng cưới xong, mẹ chồng đòi lại để cho con gái và cái kết khiến bà ngượng chín mặt

Vừa trao vàng cưới xong, mẹ chồng đòi lại để cho con gái và cái kết khiến bà ngượng chín mặt

Tôi được mẹ chồng vui vẻ trao vàng ngày cưới, bà còn nói tôi cứ giữ lấy làm của cho vợ chồng sau này. Ban đầu, tôi thật sự cảm thấy mình may mắn khi có có mẹ chồng tâm lý như thế, tôi cũng rất nể trọng bà. Bà cho chúng tôi tự do quản lý vàng cưới, tôn trọng riêng tư của vợ chồng tôi. Bà không muốn lấy quyền người lớn trong nhà để quản lý tiền bạc, tài chính của chúng tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Ngỡ tưởng cướp ngôi chính thất thành công, nhân tình ngã ngửa trước tờ giấy "bài ngửa" của người vợ ngay tại cổng tòa

Ngỡ tưởng cướp ngôi chính thất thành công, nhân tình ngã ngửa trước tờ giấy "bài ngửa" của người vợ ngay tại cổng tòa

Tâm sự gia đình 16 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 26/5/2026, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 26/5/2026, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Chia tay bạn trai nghèo ngay sau buổi họp lớp, cô gái không ngờ 6 năm sau phải bật khóc hối hận

Chia tay bạn trai nghèo ngay sau buổi họp lớp, cô gái không ngờ 6 năm sau phải bật khóc hối hận

Tâm sự 18 phút trước
Ai cũng tưởng chú rể phụ bạc cô dâu, đến khi biết lý do thì nghẹn lòng

Ai cũng tưởng chú rể phụ bạc cô dâu, đến khi biết lý do thì nghẹn lòng

Tâm sự 20 phút trước
Chồng khóa cửa, bắt ngủ phòng khách và câu nói đau lòng của mẹ chồng

Chồng khóa cửa, bắt ngủ phòng khách và câu nói đau lòng của mẹ chồng

Tâm sự 24 phút trước
Trong ngày giỗ vợ, tôi phát hiện một bí mật kinh hoàng ngay trên chiếc giường quen thuộc

Trong ngày giỗ vợ, tôi phát hiện một bí mật kinh hoàng ngay trên chiếc giường quen thuộc

Tâm sự 25 phút trước
Ly hôn rồi tôi mới hiểu: Hào nhoáng bên ngoài không làm nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc

Ly hôn rồi tôi mới hiểu: Hào nhoáng bên ngoài không làm nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc

Tâm sự 25 phút trước
Thấy vợ bất ngờ quỳ lạy osin khóc lóc, chồng lắng tai nghe liền rụng rời phát hiện bí mật đằng sau

Thấy vợ bất ngờ quỳ lạy osin khóc lóc, chồng lắng tai nghe liền rụng rời phát hiện bí mật đằng sau

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Ngay giữa hội trường cưới, câu đáp của tôi với người yêu cũ khiến mọi người vỗ tay rần rần

Ngay giữa hội trường cưới, câu đáp của tôi với người yêu cũ khiến mọi người vỗ tay rần rần

Tâm sự 35 phút trước
Bị người yêu cũ níu kéo tái hợp, tôi chỉ nói một câu khiến cả hội trường vỗ tay

Bị người yêu cũ níu kéo tái hợp, tôi chỉ nói một câu khiến cả hội trường vỗ tay

Tâm sự 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 26/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Tử vi thứ Ba 26/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Loại cá rẻ bèo bán đầy chợ Việt là "kho chứa collagen" tự nhiên, giúp chị em trẻ mãi không già

Loại cá rẻ bèo bán đầy chợ Việt là "kho chứa collagen" tự nhiên, giúp chị em trẻ mãi không già

Hạt vừng đen cực bổ nhưng thuộc 4 nhóm người này chớ dại dột ăn vào kẻo rước họa

Hạt vừng đen cực bổ nhưng thuộc 4 nhóm người này chớ dại dột ăn vào kẻo rước họa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đêm tỉnh giấc vì mùi thuốc lá từ người đàn ông bên cạnh, tôi sốc khi bí mật của mẹ chồng bị phơi bày

Nửa đêm tỉnh giấc vì mùi thuốc lá từ người đàn ông bên cạnh, tôi sốc khi bí mật của mẹ chồng bị phơi bày

Về nhà người yêu ra mắt, vừa thấy bộ đồ chị giúp việc mặc trên người tôi chết sững người muốn bỏ chạy

Về nhà người yêu ra mắt, vừa thấy bộ đồ chị giúp việc mặc trên người tôi chết sững người muốn bỏ chạy

Chị dâu bị khinh thường oan ức, đến khi sự thật lộ ra cả nhà mới ân hận

Chị dâu bị khinh thường oan ức, đến khi sự thật lộ ra cả nhà mới ân hận

Ngày trở về sau 3 năm mất liên lạc, chàng trai bật khóc khi biết người ấy “không đợi được nữa”

Ngày trở về sau 3 năm mất liên lạc, chàng trai bật khóc khi biết người ấy “không đợi được nữa”

Chỉ một buổi họp mặt gia đình, tôi hiểu rõ vị trí của mình trong mắt mẹ chồng và chồng

Chỉ một buổi họp mặt gia đình, tôi hiểu rõ vị trí của mình trong mắt mẹ chồng và chồng

Tưởng bị đưa về quê, mẹ chồng bật khóc rồi làm điều không ai ngờ tới

Tưởng bị đưa về quê, mẹ chồng bật khóc rồi làm điều không ai ngờ tới