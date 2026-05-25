Cho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong để cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.

Đàn ông một vạn lá gan, lá ở cùng vợ lá toan cùng người. Trang từng được mẹ dặn câu này trước khi lấy Phong, ấy thế mà cô lại bị gã đàn ông 2 đời vợ này che mắt tài đến nỗi lúc nào cô cũng chỉ tin tưởng mỗi mình chồng. Anh ta bảo cả 2 cuộc hôn nhân cũ đều không hạnh phúc, lại chẳng có con nên tan vỡ, chỉ khi gặp Trang anh ta mới thực sự cảm thấy bình yên nên Trang đã huyễn hoặc bản thân rằng Phong yêu cô thật lòng

Tái hôn được một thời gian thì Trang mang bầu bé Nhím, Phong hết sức cưng chiều 2 mẹ con khiến Trang hạnh phúc vô cùng. Thi thoảng cô cũng băn khoăn về 2 người vợ cũ của Phong, nhưng anh ta bảo ly hôn trong hòa bình, không tranh chấp tài sản cũng chẳng có con chung nên không dây dưa gì với nhau cả. Ký đơn là kết thúc hết. Trang cũng yên tâm phần nào, vô tư tận hưởng cuộc sống thoải mái bên chồng con.

Phong luôn thủ thỉ với Trang bảo muốn có thêm thằng cu nữa để nối dõi. Nhà có 3 chị em, nhưng Phong là con trai duy nhất nên ông bà cũng mong có cháu trai. Bé Nhím mới hơn 1 tuổi nên Trang bảo chồng để con cứng cáp hơn chút nữa rồi tính.

Đợt lễ Tình Nhân vừa rồi, vợ chồng Trang "chiến tranh lạnh" suốt thời gian dài vì một chuyện khá nhỏ. Sau khi đẻ xong thì Trang nhạy cảm hơn trước đây rất nhiều, cô hay tủi thân vì những việc nhỏ nhặt, đặc biệt cô rất hay để ý thái độ của chồng đối với mình. Phong đi làm về mệt, ăn cơm quên không khen vợ nấu ngon là Trang thấy buồn bực, đêm ngủ không được chồng ôm cô cũng thấy khó chịu nhưng lại chẳng thèm nói ra khiến Phong cũng cáu, không hiểu vợ mình bị làm sao.



Ảnh minh họa: Internet

Dỗi chồng ngay trước ngày Valentine, Trang đã nghĩ rằng Phong sẽ bí mật mua quà để làm hòa với vợ, tuy hết giận chồng rồi nhưng cô vẫn tỏ vẻ chẳng thèm nói chuyện với Phong. Cũng thật lạ là Phong khá bình thản, đến đúng hôm 14/2 thì anh ta để lại một cọc tiền trên bàn trang điểm rồi mất tích! Cầm số tiền trên tay, Trang ném thẳng vào tường, ôm con khóc nức nở. Hàng vạn câu hỏi nhảy múa trong đầu cô, có phải Phong chán vợ vì suốt ngày hờn dỗi, thay tính đổi nết hay không? Có phải dạo này anh làm việc mệt mỏi, cô đã khiến anh đau đầu hơn nên anh không muốn quan tâm vợ nữa?

Khóc hết buổi chiều hôm đó, Trang gạt nước mắt đi, tự nghĩ rằng lỗi do cô nên cô sẽ sửa chữa, nấu một bữa cơm thật ngon rồi tối Phong về cô sẽ chủ động làm lành với chồng. Nhưng chờ mãi đến 8h Phong vẫn chưa về, cô nhắn tin hỏi anh có ăn cơm không thì Phong vẫn đáp lại bình thường: "2 mẹ con cứ ăn trước đi, anh đang họp với đối tác". Trang thở dài, đành đợi chồng về rồi nói chuyện lại vậy. Cô nhặt cọc tiền cất vào két, cũng bớt bớt nỗi tủi thân.

2 mẹ con ở nhà với nhau đến giờ đi ngủ thì Nhím bỗng quấy khóc, Trang mệt phờ muốn đi tắm mà không dứt con ra được. Điện thoại của Trang hết pin nên cô vội đi tìm thứ gì đó cho con chơi. Ngó nghiêng một hồi bỗng thấy cái máy tính xách tay cũ của Phong trong gầm bàn, Trang lôi ra định mở YouTube cho con nghe nhạc. Mở lên thì Trang gõ nhầm link Facebook ra như thói quen, cô bất ngờ vì Phong vẫn để nguyên trang cá nhân chưa thoát ra ngoài.

Có vẻ như chồng cô đang nhắn tin với ai đó, nên một khung chat bật lên trong góc. Tim đập thình thịch, Trang không dám quơ bừa sợ bấm nhầm vào đọc tin nhắn, Phong sẽ phát hiện ra cô đang lén xem Facebook của anh mất. Nhìn tên người đang chat với chồng, Trang thở phào vì đó là anh bạn thân của Phong, làm dược sĩ ở gần khu nhà cô ở. Nhưng kỳ lạ quá, hình như họ đang nói chuyện về cô?

"Vợ tao như con lừa ấy Quân ạ, bảo gì cũng nghe, ngoan lắm. Nhưng nó ngu thật đấy, tao thì lại nhanh chán với loại phụ nữ an phận thủ thường như nó. Tại ông bà già tao ưng bụng nên tao mới đồng ý cưới nó về làm vợ, coi nó như cái máy đẻ, chứ so độ ngon với độ dâm thì không bằng 2 con vợ cũ của tao".

"Thế hôm nay mày không đi chơi với nó à?".

"Không, tao cho nó ít tiền rồi. Đàn bà mà, cứ có tiền là im thôi. Nó cũng đang giận dỗi cái gì ấy, mấy hôm rồi, tao chán không muốn nhìn mặt. À hôm trước tao dặn mày đưa thuốc cho con Quyên, mày đưa chưa?".

"Rồi, lúc nó đến tao còn bắt nó uống luôn tại chỗ. Chẳng có thằng bạn nào như tao, giúp vợ cũ của bạn tránh thai cơ đấy!".

"Haha, bạn tốt bạn tốt. Con vợ tao chẳng biết gì cả, có khi chờ nó đẻ xong đứa thứ 2 nếu là con trai thì tao sẽ ly hôn rồi lấy quyền nuôi hết. Thi thoảng cặp kè với con Quyên qua đêm, nó vẫn ngon lành lắm, chẳng qua nó không thích đẻ để giữ dáng chứ không tao cũng chả bỏ nó".

Mỗi dòng tin nhắn hiện lên mắt Trang lại nhòe đi, cổ họng nghẹn ứ muốn ngạt thở. Người chồng mà cô tôn thờ, người chồng tốt đẹp thương vợ yêu con từng đầu ấp tay gối với cô đây ư?... Trang sốc đến mức ngã vật ra đất, Nhím khóc ngằn ngặt ở bên.