Hút đầy tiền bạc và tài lộc năm mới với 4 loại cây cảnh phong thủy - nhà nào cũng nên sắm về chưng

Phát lộc hoa còn được gọi là hoa dứa cảnh, lá bên dưới có màu xanh mỡ, hoa nở ra có màu đỏ rất đẹp, là loại hoa cảnh thích hợp trồng trong nhà hơn. Và cái tên mang ý nghĩa tốt đẹp, may mắn, phát tài nên nhiều người sẽ đặt vài chậu ở nhà, dùng chậu lớn trồng nhiều cây với nhau, còn chậu nhỏ trồng một cây.

Là loại cây dễ trồng, nếu chúng ta nuôi ở nhà thì phải nhớ tìm nơi có ánh sáng, điều cơ bản nhất là đảm bảo chỗ đó tán xạ ánh sáng, không có ánh sáng thì hoa sẽ bị phai màu. Nên tưới nước kịp thời. Không cần bón quá nhiều phân. Mỗi tháng bón 1 hoặc 2 lần. Cây nuôi ở nhà, miễn nhiệt độ không thấp hơn 10 độ là nó có thể phát triển bình thường, cho hoa đều, đẹp.

Kim ngân lượng là loại cây cảnh được biết đến với vẻ đẹp sang trọng, rực rỡ. Trong phong thủy, cây này tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng. Loại cây này có nguồn gốc ở miền Đông, Nam và Tây Nam Châu Á. Đây là loại cây mọc ở các khu rừng tự nhiên ở các nước như Myanmar, Thái Lan, Việt Nam, Đài Loan, Nhật Bản,...

Ảnh minh họa: Internet

Cây cảnh kim ngân lượng còn được biết đến với những cái tên như: Châu Sa Kim, Bách Lượng Kim, Đại La Tán,... Cây cảnh này khá bắt mắt và tạo ấn tượng với người nhìn bằng những chùm quả đỏ tươi, căng mọng.

Cây cảnh kim ngân lượng lúc quả chín có sự pha trộn màu sắc giữa tán cây xanh và quả đỏ mọng vô cùng bắt mắt. Màu sắc đặc trưng này còn có ý nghĩa lớn đối với phong thủy. Trong phong thủy, màu xanh lá cây kết hợp màu đỏ quả xum xuê đại diện cho sự sung túc, ấm no, an khang thịnh vượng, sức khỏe trường thọ, gia đình hạnh phúc viên mãn. Cây cảnh cũng đem lại cho gia chủ những thành công, tài lộc và nguồn sinh khí để thêm động lực và ý chí phấn đấu không ngừng.

Cây trúc bách hợp

Cây Trúc bách hợp hay còn được gọi là cây phất dụ trúc, là loài cây khá dễ trồng và ít tốn công chăm sóc, từ lâu đã là cây cảnh được trồng nhiều trong nhà, văn phòng hay đại sảnh của các tòa nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Nasa thì loại cây này có thể lọc bỏ nhiều khí độc đem lại môi trường trong lành. Do đó, cây được ưa chuộng trồng làm cây nội thất, ngoại thất sân vườn.

Về ý nghĩa phong thủy, cây cảnh này có ngụ ý tốt đẹp. Ngay từ tên gọi "trúc bách hợp" đã mang hàm ý may mắn. Theo tiếng Hán Việt, “trúc” đồng âm với “chúc”, ấy là lời cầu chúc mọi điều suôn sẻ, hạnh phúc.

Người ta cho rằng nếu trồng một cây trúc bách hợp trong nhà thì rất vượng khí, mang đến năng lượng tích cực cho con người. Vậy, bạn nên trồng cây cảnh trúc bách hợp để hút tài lộc, đem may mắn về cho gia đình trong năm mới này.

Thiết mộc lan

Thiết mộc lan có lá màu xanh, sọc trắng ở giữa. Hoa của cây có màu trắng hoặc vàng nhạt, mùi thơm ngào ngạt. Đây là loại cây thích hợp với phong thủy phòng khách. Tuy nhiên, gia chủ cũng có thể trồng nó ở ngoài nhà để làm xanh cảnh quan.

Ngoài ý nghĩa phong thủy, thiết mộc lan còn có khả năng làm sạch không khí, rất tốt cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.