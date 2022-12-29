6 nguyên tắc bố trí phòng khách chuẩn phong thủy cho Tết 2023 thu hút được nhiều tài lộc và phúc khí, giải phóng năng lượng tiêu cực của năm cũ

Nhà đẹp 29/12/2022 19:28

Dưới đây là những quy tắc bố trí không gia phòng khách giúp năm 2023 của bạn đón tài , rước lộc và thành công thịnh vượng.

Thiết kế trần

Trước kia, người ta thường trang trí trần phòng khách bằng các hình hoa văn nổi công phu bằng thạch cao. Đối với những ngôi nhà có trần cao thì hoa văn này sẽ rất đẹp. Tuy nhiên, về mặt phong thủy thiết kế trần nhà như vậy sẽ khiến ngôi nhà như có vật gì đè nặng, kiềm hãm vận khí.

Hiện nay, khi thiết kế trần, các kiến trúc sư thường chọn loại trần ốp thạch cao nhưng để lại mảng giữa cao hơn phần khung viền xung quanh. Các thiết kế này cũng rất thuận lợi trong việc bố trí các loại đèn âm trần rất đẹp.

Ngoài ra, việc tạo mảng cao thấp cũng tạo ra hình ảnh ẩn dụ như một cái ao trên trần nhà. Theo phong thủy, đây là kiểu trần “thiên trì” – ao trên trời, nếu được gắn thêm đèn chùm thủy tinh, pha lê có màu vàng sẽ có thêm tác dụng “rồng điểm nhãn” cho vận khí ngôi nhà rất tốt cho gia chủ.

Vị trí đặt bể cá

Thông thường, cá là biểu tượng của tài lộc dồi dào, cuộc sống đủ đầy. Đó là lý do nhiều chủ nhà bài trí bể cá trong phòng khách để cầu tài lộc, bình an cho gia đình mình. Vị trí đặt bể cá tốt nhất là trong phòng khách hoặc trong phòng làm việc. Để thu hút may mắn, bạn nên chọn nuôi số lượng cá theo số lẻ. Tốt hơn hết, chủ nhà hãy chọn bể cá hình bán nguyệt, hình chữ nhật với cạnh tròn.

Nếu bạn muốn đặt bể cá ở phía Bắc của căn phòng, hãy chọn bể cá hình trụ. Nếu bạn có ý định đặt bế cá ở hướng Đông, hãy chọn bể cá hình chữ nhật hoặc hình tròn.

Nếu bạn muốn cầu tài lộc, thịnh vượng, hãy chọn mua cá rồng, cá koi hoặc cá vàng. Ngoài ra, trong quá trình nuôi cá, bạn cũng cần duy trì bể cá sạch sẽ, nhiều cây xanh nhằm thu hút năng lượng tích cực vào nhà. Cá vàng tượng trưng cho sự thành công trong kinh doanh tài chính trong khi cá koi là biểu tượng của sự may mắn và vinh quang trong sự nghiệp.

Bộ sô pha hoàn chỉnh mới đem lại sự hài hòa

Thông thường thì sô pha đặt ở phòng khách luôn được thiết kế “trọn bộ”, nhưng không thể loại trừ những trường hợp do không gian rộng hay do gia chủ muốn phá cách mà sử dụng đến hai bộ sô pha hoặc thêm những chiếc ghế riêng lẻ xung quanh.

Cách bày trí này tuy có thể tăng thêm tiện nghi nhưng trong phong thủy thì nó gây bất lợi cho sự hài hòa, đầm ấm của cả gia đình. Phòng khách dù lớn nhỏ thì bạn vẫn chỉ nên đặt một bộ sô pha hoàn chỉnh duy nhất, để đạt được ngụ ý cả nhà trên dưới một lòng, luôn gắn bó và hòa hợp với nhau.

6 nguyên tắc bố trí phòng khách chuẩn phong thủy cho Tết 2023 thu hút được nhiều tài lộc và phúc khí, giải phóng năng lượng tiêu cực của năm cũ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không treo gương ở vị trí vượng khí

Trong thuật Phong thủy, vị trí vượng khí nhất của ngôi nhà nằm ở không gian phòng khách. Trong phòng khách, vị trí vượng khí tập trung nhiều nhất ở vị trí góc đối chéo với cửa chính. Chính vì thế, vị trí này trong không gian phòng khách phải luôn được giữ trong tình trạng yên tĩnh, ổn định. Không nên bố trí lối đi hay có hành lang tại vị trí này, cũng tuyệt đối không nên treo gương vì gương có tác dụng phản xạ, sẽ làm trở ngại vận thế và vượng khí của ngôi nhà.

Để tăng thêm vận khí, tại vị trí vượng khí bạn nên đặt thêm các đồ vật cát tường, những cây cảnh có màu xanh đầy sức sống để hỗ trợ, nâng cao cho vận thế của ngôi nhà.

6 nguyên tắc bố trí phòng khách chuẩn phong thủy cho Tết 2023 thu hút được nhiều tài lộc và phúc khí, giải phóng năng lượng tiêu cực của năm cũ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nên có lối đi nối liền cửa chính với phòng khách

Có một lối đi “lệch” từ cửa chính vào phòng khách là tốt nhất để tránh sát khí từ bên ngoài xông thẳng vào nhà. Đồng thời, các trường khí khi được đi vào theo hình vòng vèo mà không phải đường thẳng sẽ giúp chủ nhân dễ hấp thu tài lộc hơn.

Ngoài ra, thiết kế như vậy cũng giúp nội bộ trong nhà không bị “lộ” ra ngoài, tượng trưng cho phúc khí đầy đủ trong gia đình.

Bàn ghế tiếp khách đặt đúng vị trí

Nhìn từ bên ngoài cửa vào phòng khách, phía bên tay phải của khách đi vào, nên bố trí đặt bàn ghế tại khu vực này, đồng thời nên bày thêm chậu cây và bát nước (hoặc vật dụng có nước chảy) có thả hoa hoặc đá thạch anh đặt bên trong, vì phía này là rồng xanh, giúp khách cảm thấy thoải mái, gia tăng mối quan hệ tốt đẹp, tăng sinh khí chung cho căn phòng, tạo không khí hiếu khách cho gia chủ.

6 nguyên tắc bố trí phòng khách chuẩn phong thủy cho Tết 2023 thu hút được nhiều tài lộc và phúc khí, giải phóng năng lượng tiêu cực của năm cũ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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