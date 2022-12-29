Bật mí 5 mẹo phong thủy giúp nhà ở thu tài hút lộc, hạnh phúc thăng hoa!

Màu đỏ tượng trưng cho quyền lực và thuận lợi. Màu tím và xanh lá thu hút thịnh vượng vào gia đình. Bạn nên thêm những đồ đạc có màu này trong nhà như sofa, ga trải giường, tủ đồ...

Ngoài ra, bạn có thể viết ra số tiền mà bạn ước ao kiếm được trong năm nay trên một mẩu giấy màu tím bằng một chiếc bút đỏ. Hãy suy nghĩ mạnh dạn và cụ thể. Sau đó cất mẩu giấy vào ví. Một khi bạn đã có con số trong đầu, bạn đã thực hiện bước đầu tiên để đạt tới nó.

Tuy nhiên không nên quá tay khi dùng những này vì chúng sẽ khiến bạn cảm thấy ức chế vì màu sắc ngợp mắt. Hãy chỉ nên chấm phá các màu hài hòa để tạo không gian thanh thoát cho ngôi nhà bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Bố trí phòng khách theo nguyên tắc phong thủy: "đón vượng khí, tụ tài"

Trong toàn bộ ngôi nhà, phòng khách là nơi chính để mọi người có thể tiếp đãi người thân và bạn bè. Đồng thời, cách bài trí phòng khách cũng liên quan mật thiết đến tài lộc của gia chủ. Vì vậy, bạn cần đặc biệt chú ý đến cách bài trí phòng khách.

Trong phong thủy, việc bài trí phòng khách phải tuân theo nguyên tắc "đón vượng khí, tụ tài" để giúp các thành viên trong gia đình giữ được của cải và nâng cao tài lộc.

Phòng khách tương đối trống trải, cửa ra vào đối diện với ban công hoặc cửa sổ thì dễ khiến tài lộc của gia chủ bị hao hụt. Vì vậy, gia chủ tránh bố trí cửa ra vào phòng khách đối diện với ban công và phòng ngủ.

Giữ lối vào nhà luôn gọn gàng

Vì khu vực lối vào nhà tượng trưng cho những cơ hội vì vậy bạn nên sắp xếp ngăn nắp mọi đồ vật để năng lượng có thể lưu thông.

Với những đồ vật như áo khoác, giàu bạn nên để trong tủ để năng lượng không bị hãm lại. Bên cạnh đó, để kích hoạt các năng lượng tích cực ngay lối vào nhà, bạn hãy đặt chiếc gương và những bình hoa tươi. Hoa tươi sẽ giúp lan tỏa năng lượng của không gian nơi đây.

Ảnh minh họa: Internet

Phong thủy cũng cho rằng nếu bạn đặt cây xanh, vật phẩm mang lại may mắn, tốt lành như đồng tiền xu, dây kết cát tường, tranh thư pháp, hội họa ở lối vào nhà sẽ giúp mời gọi Thần Tài, rước lộc vào nhà.

Trang trí cây cảnh trong phòng khách

Người xưa có câu: "Bắc trồng ngân hạnh, Nam trồng mai táo, Đông trồng đào liễu, Tây trồng cây du". Mỗi loại cây khác nhau đặt trong phòng khác sẽ kích hoạt may mắn, tài vận, công danh,...ở vị trí tương ứng.

Bạn cũng cần chú ý rằng, việc trưng bày, trang trí cây cảnh trong phòng khách phải lưu ý đến sự hài hòa về màu sắc, hài hòa về bố cục và đáp ứng được thẩm mỹ cá nhân của gia chủ.

Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, chỉ là lựa chon và kết hợp hoa cây cảnh với các vật dụng trang trí không hợp lý sẽ tạo nên tác dụng ngược cho bản thân gia chủ và những người chung sống trong không gian ngôi nhà. Vì thế, bạn nên tham khảo những sách phong thủy và những người làm thiết kế nội thất để được tư vấn hợp lý nhất.

Chọn bàn ăn hình tròn

Phòng ăn là nơi quan trọng nhất trong nhà chỉ sau phòng ngủ của gia chủ. Bàn ăn nhà bạn nhất định phải được sắp xếp sao cho mọi thành viên trong gia đình có thể nhìn thấy nhau vậy nên một chiếc bàn ăn có hình tròn hoặc hình ô van sẽ là lựa chọn hợp lí. Điều này sẽ gia tăng gắn kết tình cảm giữa các thành viên. Thêm nữa, bàn ăn lúc nào cũng phải đủ số ghế cho các thành viên trong gia đình dù mọi người có ăn ở nhà thường xuyên không.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.