Những đại kỵ phong thủy cần tránh trong nhà bếp - coi chừng gia đình hay bất hòa, làm ăn gặp toàn điều không may đều do đây!

Người xưa có câu "dưới xà có bếp, nữ chủ nhà tổn hao" để chỉ về đại kỵ đặt bếp dưới thanh dầm, xà ngang của ngôi nhà. Không chỉ riêng bếp nấu, đặt giường ngủ, ghế sô pha dưới xà ngang cũng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Ngoài ra, theo phong thủy học, xà bếp ở trên bàn ăn, bếp nấu sẽ ngăn cản vận may của người trong nhà, gây ức chế cho người làm bếp, gia chủ thường xuyên gặp khó khăn về tiền bạc.

Nhà bếp đại diện cho tình hình tài sản, thực lộc và sức khoẻ của mọi thành viên trong gia đình nên phương vị của không gian này rất quan trọng.

Không nên bố trí nhà bếp hướng Nam bởi hướng Nam thuộc Hoả, trong khi đó nhà bếp cũng thuộc Hoả. Hoả thêm Hoả thì càng thêm bất lợi cho gia đình.

Trung tâm ngôi nhà kỵ bẩn, do đó không nên đặt nhà bếp ở vị trí trung tâm ngôi nhà. Vị trí thích hợp bố trí nhà bếp là hướng Đông và hướng Đông Nam.

Ngũ hành 2 hướng nói trên thuộc Mộc, không kỵ Hoả và Thuỷ, là nơi thích hợp để bố trí nhà bếp và nơi ăn sáng.

Ảnh minh họa: Internet

Bếp không được bố trí nằm ở đầu hướng gió

Không nên để khí thải từ bếp như hơi khói, dầu mỡ, mùi truyền sang các phòng khác. Nếu bếp nằm ở đầu hướng gió thì nên bố trí thêm vách ngăn, bình phong để làm chuyển hướng luồng khí thổi từ bếp. Những điều kiêng kỵ trong phong thủy phòng bếp không phải là không có lý do. Xét trên khía cạnh khoa học hiện đại thì việc để cửa chính thẳng vào bếp hay để luồng khí thải từ bếp lan sang các phòng khác là điều hoàn toàn không nên.

Khí thải từ bếp luôn mang theo những nguy cơ tiềm ẩn bất lợi, không tốt đối với sức khỏe con người. Một ngôi nhà cần phải được đảm bảo thông thoáng, luôn có khí tươi mới luân chuyển trong nhà.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.