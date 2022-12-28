Cách cắm hoa Mao Lương đẹp, tươi lâu - Loài hoa gây thương nhớ khó ai có thể cưỡng lại được khi ngắm nhìn

Nhà đẹp 28/12/2022 11:42

Không có hương thơm quyến rũ như hoa hồng, nhưng lại sở hữu cho mình 1 vẻ đẹp mà khó ai có thể cưỡng lại được khi ngắm nhìn.

Không có hương thơm quyến rũ như hoa hồng, nhưng lại sở hữu cho mình 1 vẻ đẹp mà khó ai có thể cưỡng lại được khi ngắm nhìn. Từng lớp cánh nhỏ xoáy vào nhau, tưởng chừng như mong manh, mà không hề dễ vỡ. Kể cả khi chẳng may làm rơi, cánh hoa bị dập, cũng ko hề thâm lại, đó chính là điều đặc biệt ở Mao Lương.

 

Cách cắm hoa Mao Lương đẹp, tươi lâu - Loài hoa gây thương nhớ khó ai có thể cưỡng lại được khi ngắm nhìn - Ảnh 1
Mao Lương sở hữu cho mình vẻ đẹp mà khó ai có thể cưỡng lại được khi ngắm nhìn.

 

Cách cắm hoa Mao Lương tươi lâu:

Hoa sau khi mua về, cắt tỉa hết các lá phụ cho thoáng gốc của nhánh hoa. Tỉa bớt nụ nhỏ, để lại phải nhánh nhụ dài tạo độ mềm mại cho bình hoa khi cắm!

Sau đó dùng dao/kéo sắc cắt chéo một đoạn gốc rồi cắm vào thùng nước trong vòng 1-2 tiếng để hoa thích nghi với môi trường nước mới.

Để hoa tươi lâu hơn, hòa thêm vào nước cắm hoa gói dưỡng hoa.

Cắm ít nước, mỗi ngày cắt bớt 1 chút gốc và thay nước 1 lần.

Mọi thao tác đều cần nhẹ nhàng, nâng niu, vì mạnh tay là hoa dễ gãy lắm nhé!

Muốn hoa bền hơn nữa có thể dùng xốp để cắm hoa, không phải thay nước nhiểu lần mà hoa cũng không bị thối gốc nhue khi cắm trực tiếp vào nước.

Cách cắm hoa Mao Lương đẹp, tươi lâu - Loài hoa gây thương nhớ khó ai có thể cưỡng lại được khi ngắm nhìn - Ảnh 2

Cách cắm hoa Mao Lương đẹp, tươi lâu - Loài hoa gây thương nhớ khó ai có thể cưỡng lại được khi ngắm nhìn - Ảnh 3

Cách cắm hoa Mao Lương đẹp, tươi lâu - Loài hoa gây thương nhớ khó ai có thể cưỡng lại được khi ngắm nhìn - Ảnh 4

Cách cắm hoa Mao Lương đẹp, tươi lâu - Loài hoa gây thương nhớ khó ai có thể cưỡng lại được khi ngắm nhìn - Ảnh 5

Cách cắm hoa Mao Lương đẹp, tươi lâu - Loài hoa gây thương nhớ khó ai có thể cưỡng lại được khi ngắm nhìn - Ảnh 6

Cách cắm hoa Mao Lương đẹp, tươi lâu - Loài hoa gây thương nhớ khó ai có thể cưỡng lại được khi ngắm nhìn - Ảnh 7

Cách cắm hoa Mao Lương đẹp, tươi lâu - Loài hoa gây thương nhớ khó ai có thể cưỡng lại được khi ngắm nhìn - Ảnh 8

Cách cắm hoa Mao Lương đẹp, tươi lâu - Loài hoa gây thương nhớ khó ai có thể cưỡng lại được khi ngắm nhìn - Ảnh 9

Cách cắm hoa Mao Lương đẹp, tươi lâu - Loài hoa gây thương nhớ khó ai có thể cưỡng lại được khi ngắm nhìn - Ảnh 10

Nguồn: Fb Cao Thanh Thủy

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