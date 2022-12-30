Điểm danh một số vật phẩm phong thủy vô cùng có lợi cho tình cảm lứa đôi, đời sống hôn nhân luôn hòa thuận yên ấm

Vòng tay tử hoàng tinh là loại đá điều hòa có nhan sắc cao quý, đại biểu cho sự lãng mạn, nhân duyên. Vòng tay này không chỉ cải thiện nhân duyên mà còn phú quý cát tường, mang đến tài vận, vợ chồng, bạn bè, đồng sự đều có thể cùng nhau đeo để gia tăng tình cảm và sự gắn bó. Đặc biệt, người độc thân đeo vòng tay tử hoàng tinh có tác dụng thúc giục đào hoa, sớm tìm thấy ý trung nhân.

Màu hồng là biểu tượng của tình cảm lứa đôi. Quả cầu đá thạch anh hồng giúp xóa bỏ những đau thương trong tình cảm, là lá bùa may mắn trợ mệnh, hộ thân, duy trì và phát triển các mối quan hệ xung quanh.

Đặt quả cầu đá thạch anh hồng tại hướng Tây Nam trong phòng ngủ sẽ giúp tình cảm vợ chồng ngày càng bền vững, hạnh phúc, gia đình ấm êm, hóa giải xung đột.

Ảnh minh họa: Internet

Bầu hồ lô

Bầu hồ lô được xem là một trong những vật phẩm mang lại may mắn, những điềm lành đến cho ngôi nhà của bạn. Bầu hồ lô còn được biết đến như một vật phẩm kích hoạt sự thủy chung, hòa thuận cho cặp vợ chồng bằng cách đặt ở gần giường ngủ như một vật trang trí.

Cũng không phải ngẫu nhiên mà ông Thọ hay Quan Âm Bồ Tát thường mang bầu hồ lô nhỏ bên mình, bởi biểu tượng hồ lô luôn chứa đầy phúc lành, giúp cuộc sống luôn gặp nhiều vận may và được nhiều vị tiên ghé thăm.

Đặc biệt với vợ chồng thì nên chọn các quả bầu hồ lô khô có hình dáng tròn trịa, phía ngoài có vẽ hình những đứa trẻ giúp cuộc sống vợ chồng luôn đầy ắp tiếng cười, cả gia đình được mạnh khỏe, vui vầy cùng con cháu.

Ảnh minh họa: Internet

Tâm liên tâm

Tâm liên tâm là chiếc vòng cổ được chế tác từ thứ ngọc thiên nhiên tinh xảo, đại diện cho trong tâm có tâm, trong lòng có nhau, tình yêu tương thông, quấn quýt, thấu hiểu và sẻ chia. Tâm liên tâm là vật phẩm tình yêu dùng làm quà tặng rất tốt, vợ chồng đeo thì â.n ái không rời nhưng không nên cho trẻ con dùng, sẽ lơ là học tập, thành tích suy giảm.

Nhện phong thủy

Nhện phong thủy là linh vật tượng trưng cho nhân duyên tốt đẹp, tình duyên viên mãn, đôi lứa gắn kết, sự may mắn, tài lộc dồi dào và nhiều ý nghĩa cát tường khác. Sợi tơ nhện tượng trưng cho tình duyên gắn bó, bền vững lâu dài.

Sáo trúc

Sáo trúc cũng là một trong những vật phẩm phong thủy được sử dụng khá phổ biến không chỉ làm đẹp cho không gian sống mà nó còn là sự hiện diện của bình an, yên ả của cuộc sống.

Sự có mặt của sáo trúc trong phòng khách hoặc phòng ngủ vợ chồng có khả năng giảm bớt sự ngột ngạt, căng thẳng của không gian mà nó hiện diện, tránh những xích mích, khắc khẩu cho cuộc sống gia đình thêm êm ấm, thuận hòa. Cũng tùy vào mục đích sử dụng để đặt sáo trúc ở nơi phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Để vợ chồng luôn hạnh phúc, bạn nên treo hoặc đặt sáo trúc theo hướng chính Nam. Ngoài ra, nếu muốn công việc của vợ chồng gặp nhiều thuận lợi, bạn cũng có thể đặt sáo trúc ở gần bàn làm việc hoặc gần cửa phòng khách của gia đình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.