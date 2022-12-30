Giới nhà giàu cực kỳ ưa chuộng 7 loại cá vì chúng mang ý nghĩa tụ tài tụ lộc, may mẵn gõ cửa mỗi tháng - nếu có cơ hội nãy rước về trong năm 2023!

Nhà đẹp 30/12/2022 08:20

Những loại cá này vừa đẹp lại mang những ý nghĩa tốt đẹp trong phong thủy, giúp chủ nhà gặt hái được nhiều tài lộc, an khang thịnh vượng, tiền tiêu mãi không hết.

Cá chép Nhật (Koi)

Giống cá này có màu sắc rất đẹp và đa dạng với những màu đen, đỏ, trắng…cũng được coi là biểu tượng của sự giàu có và thành công.

Loại cá này không nuôi trong bể kính mà thường được nuôi trong những ao nhỏ kết hợp với tiểu cảnh để tạo ra khung cảnh sơn thuỷ hữu tình không những có tác dụng thư giãn cho gia chủ mà còn mang lại nhiều may mắn. Theo tiếng Hán, cá này đại diện cho sự sung túc và giàu sang.

Theo truyền thuyết, cá chép còn tượng trưng cho sức mạnh, lòng dũng cảm. Dân gian thường ví việc khổ luyện học hành để cuối cùng có kết quả tốt đẹp giống như việc “cá chép vượt vũ môn hóa rồng”. Vì thế, bày tranh hoặc vật phẩm phong thủy cá chép tại bàn học sẽ tốt cho việc học tập.

Cá rồng vàng

Cá rồng vàng xuất xứ từ đất nước Malaysia. Vảy của loài cá này có màu vàng, mắt màu đỏ, mang ý nghĩa cầu tài lộc. Cá rồng vàng là thú chơi thịnh hành trong giới người mê cá cảnh, đặc biệt là giới doanh nhân. 

Loài cá rồng có thân hình thuôn dài, vẩy tựa vẩy rồng, dáng bơi khoan thai, biểu hiện cho phong thái quân tử và sự uy nghi. Cá rồng vàng có tính khí ôn hòa, có thể được nuôi chung với các loài cá hiền lành khác.

Cá tài phát

Cá tài phát với màu hồng nhạt được xem là loài cá mang đến vận may, tiền tài vào nhà. Cá tài phát cũng cần được nuôi ở trong những loại bể có kích cỡ lớn. Nếu chưa có điều kiện mua cá rồng, bạn cũng có thể mua một vài chú cá tài phát để cầu tài lộc cho gia đình.

Giới nhà giàu cực kỳ ưa chuộng 7 loại cá vì chúng mang ý nghĩa tụ tài tụ lộc, may mẵn gõ cửa mỗi tháng - nếu có cơ hội nãy rước về trong năm 2023! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cá dĩa (cá ngũ sắc)

Cá dĩa là loài cá có nguồn gốc từ Nam Mỹ, có thân hình bé bé, xinh xinh rất được ưa chuộng để đặt ở các bể cá cảnh trong nhà. Tùy từng kích thước để bạn chọn lựa số lượng cá phù hợp. Thông thường gia chủ thường chọn màu cá dĩa phù hợp với mệnh của mình để thúc đẩy tài vận nhanh chóng và mạnh mẽ hơn.

Giới nhà giàu cực kỳ ưa chuộng 7 loại cá vì chúng mang ý nghĩa tụ tài tụ lộc, may mẵn gõ cửa mỗi tháng - nếu có cơ hội nãy rước về trong năm 2023! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cá La Hán

Cá La Hán là một giống cá khác được người Trung Quốc ưa thích, loại cá này mang trên mình rất nhiều màu sắc với màu hồng điểm xuyết các đốm màu xanh, đen tựa như các ký tự chữ Hán và điểm đặc biệt là nó có bướu lớn ở trên đầu tựa như các vị La Hán.

Cá vàng

Cá vàng cũng là một trong những loài cá được ưa chuộng để nuôi trong những bể cá cảnh. Trong các loài cá vàng thì có ba loại cá thường được chọn mua nhiều nhất đó là cá vàng lan thọ, cá vàng chu văn kim (ngũ hoa) và cá vàng lưu kim. Những loại cá vàng vừa tượng trưng cho tiền tài, danh vọng mà chúng còn mang đến sự giàu sang, phú quý cho gia đình.

Cá Huyết Anh Vũ

Cá Huyết Anh Vũ còn gọi là cá két đỏ có thể nuôi trong những bể cá cảnh đặt ở vị trí hóa giải sát khí. Đây là loại cá có tính mạnh mẽ nên có thể giúp gia chủ được an yên khi hướng của ngôi nhà hay căn phòng đặt ở vị trí không thuận lợi.

Giới nhà giàu cực kỳ ưa chuộng 7 loại cá vì chúng mang ý nghĩa tụ tài tụ lộc, may mẵn gõ cửa mỗi tháng - nếu có cơ hội nãy rước về trong năm 2023! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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