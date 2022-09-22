Hối hận không kịp nếu đặt 4 món đồ này trên nóc tủ lạnh: ảnh hưởng đến quá trình tụ tài, nguy cơ cháy nổ cao

Nhà đẹp 22/09/2022 07:25

Cần lưu ý và nếu phát hiện có những món đồ này trên nóc tủ lạnh thì dọn dẹp ngay để tránh gặp những điều không may.

Đặt tấm vải phủ lên nóc tủ lạnh

Nhiều gia đình do cẩn thận nên thường dùng một tấm vải lớn để phủ lên trên nóc tủ lạnh. Điều này giúp cho tủ lạnh trở nên sạch sẽ và mới lâu hơn.

Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không tốt về mặt phong thủy khi chiếc vải màn được quan niệm sẽ là một màng ngăn cách tình cảm của những người trong gia đình, khiến những xích mích phát sinh và tiền tài trong nhà cũng dễ bị hao tài tán lộc.

Cây xanh

Nhiều gia đình thích để cây xanh trong nhà để hấp thụ bức xạ từ các thiết bị điện tử đồng thời thanh lọc không khí. Tuy nhiên, một trong những vị trí không nên đặt cây xanh là nóc tủ lạnh.

Khi chúng ta tưới cây, nước rất dễ đổ lên tủ lạnh và gây ra chập điện, ảnh hưởng đến tuổi thọ của thiết bị, tăng nguy cơ cháy nổ.

Hối hận không kịp nếu đặt 4 món đồ này trên nóc tủ lạnh: ảnh hưởng đến quá trình tụ tài, nguy cơ cháy nổ cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lò vi sóng, lò nướng

Nhiều gia đình thường đặt lò vi sóng, lò nướng,...trên nóc tủ lạnh để nhằm tiết kiệm không gian trong nhà bếp. Nhưng nhiều người không biết rằng nhiệt từ lò vi sóng, lò nướng tỏa ra khi hoạt động cũng sẽ làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của tủ lạnh và nhiệt tỏa ra từ tủ lạnh cũng sẽ làm giảm tuổi thọ của lò vi sóng, lò nướng.

Bên cạnh việc không nên đặt những đồ vật như trên lên nóc tủ lạnh, chúng ta cũng không nên dán những hình dán, ảnh hay giấy nhớ lên trên nóc tủ lạnh.

Tóm lại, hãy ngừng việc đặt đồ lên trên tủ lạnh, nó không chỉ giúp kéo dài được tuổi thọ của tủ lạnh và những món đồ đó, mà còn giúp cho nóc tủ lạnh luôn gọn gàng.

Để đồ lộn xộn

Để tiết kiệm không gian, nhiều người có thói quen đặt một số vật dụng như chai lọ, cốc chén lên trên nóc tủ lạnh.

Tuy nhiên, theo phong thủy, cách bài trí lộn xộn này sẽ tác động xấu đến tài vận của gia chủ, khiến sự nghiệp khó thăng tiến.

Tốt nhất, bạn cần dọn dẹp đồ đạc gọn gàng, lau chùi tủ lạnh sạch sẽ.

Hối hận không kịp nếu đặt 4 món đồ này trên nóc tủ lạnh: ảnh hưởng đến quá trình tụ tài, nguy cơ cháy nổ cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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