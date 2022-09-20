7 dấu hiệu là điềm báo may mắn nếu bạn gặp phải, làm việc gì cũng hanh thông, được Thần tài phù trợ, cơ hội tốt để làm giàu

Những ngày may mắn thường là ngày rằm, mùng 1 trong tháng hay những ngày hợp với tuổi của bạn. Đặc biệt, rằm tháng Giêng được coi là “ngày của phép lạ”. Vào những ngày này, nếu được người khác cho tiền thì tức là tài lộc của bạn sẽ gia tăng đáng kể. Giữ số tiền đó trong người làm “đồng tiền may mắn”.

Nếu không mắc bệnh gì nhưng bất chợt một trong hai bàn tay của bạn tự nhiên rung lên, thì thần Tài sắp ghé thăm bạn đấy.

Nếu tay trái rung, bạn có thể sắp trúng số hoặc sắp nhận được một khoản tiền bất minh. Nếu tay phải rung, bạn cũng sắp có tiền nhưng là tiền do bạn làm ra. Một dấu hiệu khác, nếu lòng bàn tay trái ngứa tức bạn sắp có lộc trời cho, ngược lại, lòng bàn tay phải ngứa thì hãy chuẩn bị tinh thần chi khoản tiền lớn nhé.

Bị phân chim rơi vào đầu

Nghe có vẻ khó tin nhưng thực tế sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ.Trong thực tế, hầu hết những thứ liên quan tới gia cầm đều có xu hướng mang lại vận may chính tắc, chẳng hạn như khi con chim bay về nhà của bạn và bắt đầu làm tổ trong và xung quanh ngôi nhà của bạn. Trong khi loài dơi mang lại sự phong phú, chim mang tin tốt và cơ hội tốt.

Tai nóng lên

Nhiều người tin rằng nếu tai bỗng nhiên nóng bừng tức là có ai đó đang nói về bạn. Nếu nó là tai trái, có nghĩa là bất cứ ai là nói về bạn là nói những điều tốt đẹp. Trong khi là tai phải thì là nói những điều không hay. Và nếu bạn có thể nghĩ đúng người đang nói về mình thì tự nhiên tai sẽ hết nóng.

Ảnh minh họa: Internet

Bướm bay vào nhà

Người ta tin rằng khi bướm bay vào nhà có nghĩa là bạn đang có những dấu hiệu may mắn, nhất là trong công việc, có thể là một khách hàng quan trọng. Nếu con bướm có màu sắc tươi sáng thì là tin tốt liên quan đến tình cảm, nhân duyên. Còn nếu là bướm màu xám, đen thì người đó sẽ mang đến tin vui trong công việc hoặc nghề nghiệp.

Bạn cũng đừng nỡ xua đuổi con bướm hoặc bắt hay vô tình giết nó, điều đó sẽ làm giảm vận may của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Mặc trái quần áo

Điều này được cho là một dấu hiệu rất tốt lành, nếu bạn vô tình mặc trái. Bạn sẽ sớm nhận được một số thuận lợi và may mắn trong công việc cũng như cuộc sống.

Chó chạy đến nhà

Người ta cho rằng chó chạy đến nhà là một dấu hiệu rất thuận lợi, vì nó có nghĩa là sẽ có thêm người bạn trung thành và chân thành tới bên, giúp bạn vượt qua những trở ngại trong cuộc sống. Chó màu đen mang lại sự giàu có, bảo vệ, con chó màu vàng mang lại sự thịnh vượng và hạnh phúc còn con chó màu trắng mang tớii tình yêu và lãng mạn.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.