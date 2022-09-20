Kham khảo thử 4 loại cây mang đến khả năng xua đuổi tà khí, giúp gia chủ gặt hái được nhiều tài lộc.

Cây lan ý

Cây lan ý còn được gọi là bạch môn, vĩ hoa trắng, huệ hòa bình. Loài cây này có hoa hình trái tim tượng tửng cho hạnh phúc của người phụ nữ. Trồng lan ý trong nhà mang ý nghĩa tình yêu và niềm vui sẽ tràn ngập trong không gian sống. Không những vậy, loại cây này còn có tác dụng giữ ấm, điều hòa không khí.

Ảnh minh họa: Internet

Cây đuôi công

Không chỉ có tính thẩm mỹ, cây đuôi công còn được xem là một trong những loại cây phong thủy được rất nhiều người lựa chọn để trồng trong nhà. Theo phong thủy, cây đuôi công là biểu tượng cho sự thịnh vượng, phát đạt. Trồng cây đuôi công trong nhà sẽ giúp hút tài hút lộc vào nhà, và đuổi hết những vận xui, tà ma ra khỏi nhà.

Cây cỏ gương

Cây cỏ gương (trong tiếng Trung có tên gọi là Cây đồng tiền) cũng là 1 trong số các loài cây phong thủy có khả năng phát triển mạnh mẽ với tác dụng điều hòa không khí rất tốt.

Do lá của cây có hình tròn giống những đồng xu, cây cỏ gương được cho là sẽ giúp gia chủ tăng vượng khí, làm ăn phát đạt. Có màu xanh mỡ màng, nó sẽ giúp cho những người sống trong nhà luôn có tâm trạng vui vẻ, tích cực, xóa bỏ vận xui.

Cây trúc

Cây trúc thường mang ngụ ý trời đất dài rộng, trường xuân. Loại cây này còn đại diện cho cốt cách của người quân tử, tượng trưng cho sự rắn rỏi, ý chí kiên cường. Ngoài ra, từ "trúc" gần âm với từ "chúc" nên cũng được hiểu là mang ý nghĩa tốt đẹp. Theo phong thủy, trồng cây trúc tước và sau nhà sẽ đem đến những điều tốt lành cho gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-loai-cay-phong-thuy-giup-gia-chu-xua-duoi-ta-khi-tang-vuong-khi-moi-goi-than-tai-den-tham-nha-504833.html