Đặt 4 cây cảnh này vào bàn làm việc: sự nghiệp hanh thông, thu được nhiều vượng khí tài lộc lại còn thanh lọc không khí

Với cây kim tiền còn có tên gọi khác là kim phát tài, thuộc loại cây có lá kép. Đặc điểm nổi bật là phần lá xanh thẫm, to khoảng ngón tay cái mọc đối xứng hai bên cọng lá. Các nhánh to khoẻ vươn lên cao, sống tốt cả trong môi trường thiếu ánh sáng và không khí. Cây kim tiền được xem là loại cây phú quý và sinh sôi tài lộc cho người trồng.

Cây phất dụ còn được gọi là cây phát tài. Theo quan điểm phong thủy, nếu mua cây Phất Dụ theo các cành có số lượng sau : 2 - biểu trưng cho tình duyên; 3 – đại diện cho sự hạnh phúc; 5 – tượng trưng cho sức khỏe ; 8 – cho tài lộc và 9 – cho thời vận.

Bên cạnh đó, có thể mua cây Phất dụ dựa vào những màu sắc tương đồng với bản mệnh của mỗi người. Mỗi cây có màu sắc khác nhau sẽ mang những thông điệp biểu trưng khác nhau như: Phất dụ xanh – biểu tượng may mắn; Phất dụ thơm – là cây mộc lan có mùi thơm về đêm; Phất dụ rồng (còn gọi là huyết rồng) được làm thuốc chữa bệnh; Phất dụ lá hẹp (gọi là bồng bồng) thường làm bánh; Phất dụ trúc – xua đi vận đen gọi là trúc thiết quan âm…

Cây Phú quý

Đối với phong thủy văn phòng, cây Kim ngân là lựa chọn không tồi cho không gian làm việc. Theo đó, loại cây này được xem là biểu tượng của sự giàu có, tiền bạc rủng rỉnh.

Ngoài yếu tố phong thủy, cây kim ngân còn có tác dụng thanh lọc không khí, thích hợp với những nơi ánh sáng yếu, không gian hẹp, môi trường kín như ở văn phòng.

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Cây may mắn

Cây may mắn là loại cây sẽ giúp dân công sở có được nhiều vựng khí tài lộc. Cây thường có 3 hoặc 5 quả, bao quanh thành hình tròn phần dưới thân tạo nên sự hài hòa, vững chắc. Cây sống tốt trong môi trường có ánh sáng nhẹ, tượng trưng cho sự sung túc, đem đến phúc khí cho cơ quan, phòng làm việc.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.