6 sai lầm phong thủy cầu thang ảnh hưởng đến vượng khí, vợ chồng bất hòa, sức khỏe "xuống dốc"

Nhà đẹp 19/09/2022 16:12

Những cách bố trí cầu thang này phạm lỗi cực kỳ nghiêm trọng về phong thủy, gia chủ phải đặc biệt chú ý.

Dùng đá và kim loại làm bậc thang

Trong thiết kế nhà ở, cầu thang thường có 3 loại là cầu thang hình xoắn ốc, cầu thang nghiêng và cầu thang có chỗ ngoặt. Trong 3 loại này, gia chủ nên chọn loại cầu thang hình xoắn ốc và có chỗ ngoặt.

Ngoài ra, chất liệu làm cầu thang cũng rất quan trọng. Gia chủ nên chọn vật liệu gỗ để làm các bậc thang giúp nhận khí và trả khí chậm. Hạn chế sử dụng chất liệu đá hoặc kim loại để làm bậc cầu thang.

Đối với kiểu cầu thang nghiêng và cầu thang có chỗ ngoặt, bậc thang đầu tiên có thể nằm ở chính giữa nhà mà không làm ảnh hưởng đến phong thủy. Tuy nhiên, bệnh thang cuối cùng đặt ở chính giữa ngôi nhà lại được xem là kết cấu đại hung.

6 sai lầm phong thủy cầu thang ảnh hưởng đến vượng khí, vợ chồng bất hòa, sức khỏe 'xuống dốc' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cầu thang quá dốc 

Cầu thang là đường di chuyển khí năng giữa hai tầng, người đi lên xuống cầu thang sẽ khuấy động, thúc đẩy khí năng di chuyển theo hướng cầu thang. Luồng khí này phải xoay chuyển nhưng lại kỵ xung thẳng. Vì vậy, cầu thang càng dốc càng gây bất lợi.

Xây cầu thang cắt góc

 

Cầu thang xây hình dáng cong là thiết kế tốt nhất cho mọi ngôi nhà. Tuy nhiên, nhiều gia đình vì không biết hay tiết kiệm không gian đã xây cầu thang cắt góc. Điều này khiến cho gia chủ cùng các thành viên không có nhiều thành công trong cuộc sống, thậm chí gây ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ lớn.

 

Việc này càng hại hơn khi cầu thang cắt góc nằm đối diện với cửa ra vào chính. Để khắc phục điểm này, bạn có thể đặt một chậu cây cảnh nơi cắt góc cầu thang để hạn chế góc cạnh và tạo đường cong cho cầu thang.

 

6 sai lầm phong thủy cầu thang ảnh hưởng đến vượng khí, vợ chồng bất hòa, sức khỏe 'xuống dốc' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Đặt nhà vệ sinh ở dưới gầm cầu thang

Cầu thang là đường di chuyển khí năng, bao gồm cả vượng khí. Trong khi đó, nhà vệ sinh chứa nhiều hung khí, có tác động không tốt tới sức khỏe của con người đồng thời chặn các luống khí năng khác từ bên ngoài vào. Vì vậy, đặt nhà vệ sinh ngay dưới gầm cầu thang là hành động vô tình làm ảnh hưởng đến vượng khí của căn nhà.

Trong trường hợp diện tích nhà quá nhỏ, bắt buộc phải để nhà vệ sinh dưới gầm cầu thang, gia chủ có thể hóa giải đại kỵ này bằng cách giữ cho nhà vệ sinh lúc nào cũng thông thoáng, không được có mùi hôi.

Đối diện cửa chính 

Cầu thang đặt đối diện cửa chính sẽ khiến nhân khí và tài khí theo hướng cầu thang đi thẳng ra ngoài. Để hoá giải bố cục này, gia chủ nên đặt một chiếc gương lồi nơi gần cửa chính để phản xạ khí năng trở lại. Vị trí lý tưởng nhất nhất của cầu thang là dựa vào tường.

Đặt cầu thang từ phía sau nhà đi lên

 

Tuyệt đối kiêng kỵ đặt cầu thang đi từ phía sau nhà đi lên. Bởi vì, khí trong nhà đi từ ngoài vào và thoái ở phía sau.

 

Nếu cầu thang đặt đi từ phía sau nhà lên các tầng trên sẽ lần lượt suy khí. Người ở trong nhà sức khỏe, tài lộc sẽ suy giảm. Thậm chí khi dương khí suy kiệt nặng, âm khí vượng sẽ dễ mắc các bệnh hoang tưởng và thần kinh.

 

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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