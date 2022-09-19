Bài trí sofa chuẩn phong thủy giúp gia chủ thu hút tài lộc, duy trì sự thịnh vượng

Phong thủy quan niệm ghế sofa phải có chỗ dựa phía sau. Một bức tường vững chắc sẽ giúp mọi việc được ổn định, không phải lo lắng gì.

Nó có thể khiến gia chủ gặp phải tình trạng bấp bênh về sự nghiệp, tài chính, khó mà duy trì sự thịnh vượng.

Có nhiều gia đình vì muốn phòng khách ấn tượng nên không kê sofa dựa vào tường. Tuy nhiên, theo phong thủy, nếu sofa mà không có bức tường vững chắc thì không có sự ủng hộ đằng sau.

Từ góc độ tâm lý học hiện đại, phía sau ghế sofa không có chỗ dựa, đằng sau trống trải luôn khiến người ngồi có tâm lý bất an.

Vậy nên khi đặt sofa bạn hãy cố tránh tình trạng “không có người chống lưng”.

Việc ghế sofa tựa lưng vào tường giống như gia chủ có quý nhân phù trợ, nhờ đó trong công việc, cuộc sống sẽ vững vàng, tài lộc theo đó mà đến.

Tránh đặt ghế sofa đối diện với cửa

Khi bố trí phòng khách, bạn không nên đặt ghế sofa ở vị trí đối diện với cửa. Cửa nhà là nơi ra, vào của nhiều luồng khí. Đặt ghế sofa ở vị trí này dễ gây xung đột, căng thẳng thần kinh, hao tài tốn của. Tốt nhất bạn nên dời ghế sofa ra xa vị trí kín đáo hơn trong phòng khách.

Nếu không thể di chuyển được ghế sofa, tốt nhất bạn nên đặt một bức bình phong để tạo cảm giác an toàn, của cải, tài lộc không bị thất thoát ra ngoài.

Nên chọn cả bộ sofa chữ U

Khi đến thị trường nội thất xem ghế sofa, bạn sẽ thấy có rất nhiều loại ghế sofa vừa đẹp vừa hợp với phòng khách nhà mình. Nhưng khi lựa chọn ghế sofa không chỉ phụ thuộc vào việc nó có phù hợp với việc trang trí nhà cửa hay không mà còn tuân theo nguyên tắc.

Khi bạn mua một chiếc ghế sofa, tốt nhất là nên mua cả bộ, không nên chọn những loại sofa khác nhau vì sự sáng tạo hay đẹp mắt, tốt hơn là nên chọn một chiếc sofa hình chữ U.

Ý nghĩa của chiếc sofa này là rất tốt, nó tượng trưng cho việc gia đình sum họp, hạnh phúc, viên mãn.

Không bố trí ghế sofa trước cửa sổ

Bạn không nên bố trí ghế sofa trước cửa sổ. Bố trí ghế sofa ở vị trí này tạo cảm giác bất an cho gia chủ, làm thất thoát vượng khí trong gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.