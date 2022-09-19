Được mệnh danh là "con cưng" của Thần tài, trồng quanh nhà ắt giàu có, sung túc và thành công

Nhà đẹp 19/09/2022 05:40

4 loại cây quen thuộc tưởng chừng không đem lại gì nhiều cho phong thủy nhà ở nhưng thực chất lại là "con cưng" của Thần tài.

Các loại tre, trúc

Tre trúc là loài cây có dáng thanh mảnh, cao ráo làm cây phong thủy trước nhà rất phù hợp với phong thủy. Đặc biệt, với hai loại cây này mang nét mềm mại, dù gặp mưa gió, điều kiện khắc nghiệt vẫn đứng vững, hiên ngang càng tăng tính thẩm mỹ. Nhất là tre là biểu tượng của sức sống, sự trường thọ, đoàn kết bền vững bởi tre sống theo khóm, sinh trưởng tốt dù sống ở nơi đất cằn sỏi đá. Còn cây trúc còn mang ý nghĩa rất tốt đẹp, là hình ảnh của trời đất rộng dài, trường xuân vĩnh cửu mang lạ sự may mắn, tốt lành cho gia chủ.

Hoa cẩm tú cầu thân gỗ

Cây cẩm tú cầu thân gỗ thuộc loại khí chất, có thể nuôi hàng chục năm vẫn tươi tốt. Hoa của nó giống như những quả cầu hoa nhỏ, thực sự rất đẹp và mang ý nghĩa phú quý. Tuy chúng phát triển chậm nhưng các bông hoa lớn và sang trọng.

Loài hoa này dễ nở, chịu lạnh và chịu nhiệt tốt, rất chắc chắn. Chỉ cần bón phân là có thể thúc đẩy chồi mới phát triển tốt hơn.

Hoa cẩm tú cầu đại diện cho tình cảm chân thành, trái tim cảm xúc và tình yêu nồng nàn đam mê. Hoa còn đại diện cho sự may mắn như lời chúc chân thành gửi đến người nhận, niềm tin mãnh liệt vào những điều tốt đẹp.

Nếu hoa cẩm tú cầu màu tím thì tượng trưng cho tình yêu sắt son, chung thủy đồng thời cầu mong sự giàu có, sung túc dồi dào.

Được mệnh danh là 'con cưng' của Thần tài, trồng quanh nhà ắt giàu có, sung túc và thành công - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây lựu 

Theo các chuyên gia phong thủy thì cây lựu có cả hoa và quả đều đẹp. Bên cạnh đó, hoa lựu màu đỏ, tượng trưng cho hạnh phúc, may mắn cho chủ nhà. Đặc biệt, quả lựu màu đỏ cũng làm cho cả khu vườn nhà trở nên bắt mắt, tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà của bạn.

Ở Việt Nam, mọi người thường rất thích màu đỏ là màu tượng trưng cho điềm lành, người ta thường dùng màu đỏ để trang trí cho ngôi nhà của mình khi có việc hỷ, hoặc vào dịp lễ Tết. Khi bạn trồng cây cảnh này ở trước nhà mang ý nghĩa cầu chúc cho gia đình ngày một giàu sang sung túc, hạnh phúc, bình an.

Cây hoa hòe

Cây hoa hòe là cây phong thủy giúp tăng cường tài lộc, sức khỏe, giúp kéo dài tuổi xuân cho gia chủ. Đặc biệt, trong phong thủy còn giúp mang lại tiền tài, công danh, sự nghiệp cho gia chủ, khiến bạn xua đuổi vận xui, tài lộc tăng tiến.

Được mệnh danh là 'con cưng' của Thần tài, trồng quanh nhà ắt giàu có, sung túc và thành công - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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