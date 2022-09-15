Hé lộ 6 điều tối kỵ trong phong thủy lối vào nhà khiến gia đình mạt vận, liên tiếp gặp tai ương

Nhà đẹp 15/09/2022 15:09

Để dẫn sinh khí và những điều ma mắn vào nhà, cần tránh phạm phải những lỗi phong thủy của lối vào nhà này.

Diện tích lối đi quá nhỏ hẹp

Bất luận diện tích nhà của bạn ra sao, lối đi vẫn là nơi trọng yếu để nạp khí cho ngôi nhà nên cần cố gắng thiết kế rộng rãi một chút. Tác dụng của lối đi là để ngăn cản khí từ bên ngoài “xông vào” và đẩy khí trong nhà thất thoát khiến chủ nhân dễ hao tài tốn của.

Do đó, lối đi thông thoáng sẽ càng giúp tài khí hội tụ trong nhà lâu hơn và thịnh vượng hơn, nếu diện tích quá nhỏ hẹp sẽ tạo cảm giác gò bó, tài lộc suy yếu.

Lối vào đối diện trực tiếp với cửa sổ

Khi bước vào nhà, nếu bạn ngay lập tức đối diện với cửa sổ, nó cho thấy nguồn năng lượng được đưa vào dễ dàng thoát ra ngoài qua cửa sổ.

Điều này có nghĩa cả những năng lượng tốt và may mắn đều không thể lưu lại ngôi nhà của bạn.

Hé lộ 6 điều tối kỵ trong phong thủy lối vào nhà khiến gia đình mạt vận, liên tiếp gặp tai ương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lối vào thiếu ánh sáng

Theo quy tắc phong thủy, lối vào nên có mái hiên rộng rãi, sáng sủa và sạch sẽ để thu hút vận may cho gia chủ. Vì thế bạn cần đảm bảo lối vào luôn đủ ánh sáng hoặc đèn chiếu sáng luôn hoạt động tốt.

Để đồ linh tinh, rác bẩn gần lối vào

Nhiều người thường để đồ dùng cá nhân như dụng cụ chơi thể thao, túi đựng đồ tập thể thao… hay thậm chí là cả rác bẩn ngay lối vào vì cho rằng nó tiện lợi.

Nhưng luôn luôn ghi nhớ giữ vệ sinh cho khu vực lối vào. Ngoài ra, tốt nhất bạn nên vứt bỏ những gì không còn dùng đến để loại bỏ năng lượng tiêu cực tích tụ lâu ngày ra khỏi nhà.

Vật cản ở ngay lối vào nhà

Nếu bạn nhìn thấy một vật cản lớn như cột đèn, cây cổ thụ hay bất cứ thứ gì cản trở ngay trước lối vào nhà thì bạn cần phải tìm cách khắc phục nhanh. Vì thế có vật cản ở ngay lối vào, điều đó cho thấy ngôi nhà của bạn đang rơi vào trạng thái phải tiếp nhận nguồn năng lượng tiêu cực tiến vào bên trong một cách đột ngột, gây ra môi trường xấu. Nó ảnh hưởng đến tài vận và hòa khí trong gia đình.

Hé lộ 6 điều tối kỵ trong phong thủy lối vào nhà khiến gia đình mạt vận, liên tiếp gặp tai ương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Để giày cũ, bẩn gần lối vào

Tủ giầy là nơi tích tụ mùi hôi và dòng chảy không khí bị ứ đọng tại đây. Thường xuyên vệ sinh tủ giày, dọn dẹp và vứt những đôi giày đã cũ, không còn dùng đến là cách đơn giản và hiệu quả nhằm cải thiện phong thủy lối vào.

Bây giờ, hãy quan sát lối vào của bạn, xem xét nó có rơi vào trường hợp kiêng kỵ nào hay không để có giải pháp khắc phục kịp thời.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trang trí cây cảnh phong thủy trên BÀN THỜ: loại bỏ tà khí và ô uế, thu hút vượng khí, gia chủ thêm bình an may mắn

Trang trí cây cảnh phong thủy trên BÀN THỜ: loại bỏ tà khí và ô uế, thu hút vượng khí, gia chủ thêm bình an may mắn

Top 4 loại cây phong thủy giúp gia chủ ngày càng phát tài, có thêm bình an và may mắn nếu đặt trên bàn thờ.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp nhà ở phong thủy phong thủy lối vào nhà

TIN MỚI NHẤT

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 1 giờ 1 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 2 giờ 1 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 2 giờ 56 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân