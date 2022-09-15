Hé lộ 6 điều tối kỵ trong phong thủy lối vào nhà khiến gia đình mạt vận, liên tiếp gặp tai ương

Do đó, lối đi thông thoáng sẽ càng giúp tài khí hội tụ trong nhà lâu hơn và thịnh vượng hơn, nếu diện tích quá nhỏ hẹp sẽ tạo cảm giác gò bó, tài lộc suy yếu.

Bất luận diện tích nhà của bạn ra sao, lối đi vẫn là nơi trọng yếu để nạp khí cho ngôi nhà nên cần cố gắng thiết kế rộng rãi một chút. Tác dụng của lối đi là để ngăn cản khí từ bên ngoài “xông vào” và đẩy khí trong nhà thất thoát khiến chủ nhân dễ hao tài tốn của.

Khi bước vào nhà, nếu bạn ngay lập tức đối diện với cửa sổ, nó cho thấy nguồn năng lượng được đưa vào dễ dàng thoát ra ngoài qua cửa sổ.

Điều này có nghĩa cả những năng lượng tốt và may mắn đều không thể lưu lại ngôi nhà của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Lối vào thiếu ánh sáng

Theo quy tắc phong thủy, lối vào nên có mái hiên rộng rãi, sáng sủa và sạch sẽ để thu hút vận may cho gia chủ. Vì thế bạn cần đảm bảo lối vào luôn đủ ánh sáng hoặc đèn chiếu sáng luôn hoạt động tốt.

Để đồ linh tinh, rác bẩn gần lối vào

Nhiều người thường để đồ dùng cá nhân như dụng cụ chơi thể thao, túi đựng đồ tập thể thao… hay thậm chí là cả rác bẩn ngay lối vào vì cho rằng nó tiện lợi.

Nhưng luôn luôn ghi nhớ giữ vệ sinh cho khu vực lối vào. Ngoài ra, tốt nhất bạn nên vứt bỏ những gì không còn dùng đến để loại bỏ năng lượng tiêu cực tích tụ lâu ngày ra khỏi nhà.

Vật cản ở ngay lối vào nhà

Nếu bạn nhìn thấy một vật cản lớn như cột đèn, cây cổ thụ hay bất cứ thứ gì cản trở ngay trước lối vào nhà thì bạn cần phải tìm cách khắc phục nhanh. Vì thế có vật cản ở ngay lối vào, điều đó cho thấy ngôi nhà của bạn đang rơi vào trạng thái phải tiếp nhận nguồn năng lượng tiêu cực tiến vào bên trong một cách đột ngột, gây ra môi trường xấu. Nó ảnh hưởng đến tài vận và hòa khí trong gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Để giày cũ, bẩn gần lối vào

Tủ giầy là nơi tích tụ mùi hôi và dòng chảy không khí bị ứ đọng tại đây. Thường xuyên vệ sinh tủ giày, dọn dẹp và vứt những đôi giày đã cũ, không còn dùng đến là cách đơn giản và hiệu quả nhằm cải thiện phong thủy lối vào.

Bây giờ, hãy quan sát lối vào của bạn, xem xét nó có rơi vào trường hợp kiêng kỵ nào hay không để có giải pháp khắc phục kịp thời.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.