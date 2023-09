Trồng 4 loại cây trước nhà, đời sau con cháu giàu sang, vinh hoa phúc lộc đầy nhà

Từ xưa, câu nói “Sắc trà hương mộc” được sử dụng để miêu tả vẻ đẹp và mùi hương làm say đắm lòng người của loại cây này.

Trồng cây mộc hương trong nhà sẽ thúc đẩy may mắn, tài lộc tới cho gia chủ. Giúp gia chủ làm ăn vượng phát, phú quý lâu dài.

Ảnh minh họa: Internet

Cây lựu

"Phía Đông trồng lựu là vàng, phía Tây trồng hồng là bạc" từ rất lâu đã trở thành câu nói nổi tiếng được truyền tụng từ đời này qua đời khác. Ngụ ý của câu này là nếu trồng cây lựu ở phía Đông và trồng cây hồng ở phía Tây thì gia đình sẽ có nhiều vàng bạc, giàu có. Chính vì vậy mà cây lựu được rất nhiều người ưa chuộng.

Trên thực tế, cây lựu không kén môi trường sinh trưởng, rất dễ sống nên được mọi người thích trồng. Ngoài ra, loại cây không chỉ có sức sống mãnh liệt mà về hình thức trông cũng rất tao nhã. Hoa lựu có màu đỏ rực rõ, khi nở thành quả, chúng lủng lẳng trên cành tạo cho người ta cảm giác phấn chấn, sung túc và hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Đối với mỗi người, cây lựu có nhiều giá trị. Chúng vừa có thể làm cảnh mà quả lựu có thể ăn. Khi chín quả lựu không chỉ to mà còn có màu đỏ tươi, hương vị thanh mát. Nên đây là loại quả mà nhiều người muốn thưởng thức.

Cây hồng giòn

Hồng là một loại quả được trồng nhiều ở nước ta từ lâu và đã trở nên quen thuộc vào mỗi vụ chín nhất là vào đúng ngày rằm trung thu. Một trong những loại hồng được ưa chuộng nhất hiện nay đó là hồng giòn.

Người dân thường chuộng cây hồng trước cửa vì lý do cây hồng giòn cũng đồng âm với màu hồng. Theo phong thủy, cây hồng giòn, có quả màu hồng tượng trưng cho điềm lành, điều may mắn. Cây hồng giòn sai trĩu quả mang đến tài lộc, bình an và hạnh phúc cho cả gia đình. Nếu chịu khó chăm bẵm cây, cây hồng sẽ ra nhiều quả vào mùa thu.

Hồng giòn được đánh giá là loại cây khỏe mạnh sinh trưởng tốt trên nhiều điều kiện đất và không cần quá nhiều công chăm sóc tưới tiêu.

Tùng La Hán

Tùng La Hán được trồng phổ khá nhiều ở sân nhà. Dân gian có câu: "Có các vị La Hán trong nhà, gia đình giàu có từ thế hệ này sang thế hệ khác".

Cây phong thủy này cũng có nghĩa là trường thọ, giàu có và may mắn. Tuy nhiên, giá của cây tùng La Hán cũng khá đắt đỏ. Nó thường được trồng làm cây cảnh, dáng cây thanh thoát, được tạo hình bon sai với nhiều hình dáng đẹp, bắt mắt.

Lá cây tùng La Hán cũng xanh quanh năm, nhìn rất tao nhã, có khí chất, đồng thời cũng có tác dụng thanh lọc không khí rất tốt.

Khi thiết kế nhà, nếu bạn muốn thể hiện sự tao nhã, muốn cầu giàu có và bình an, bạn có thể trồng một cây tùng La Hán ở sân. Cây cảnh này có thể mang lợi ích cho cả gia đình. Nhiều vị chức sắc thích trồng tùng La Hán ở nhà riêng và coi đây là "thần hộ mệnh" cho vị trí công danh của mình.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.