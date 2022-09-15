Bật mí 3 loại tranh phong thủy tài lộc, bình an nên treo ở phòng khách

Nhà đẹp 15/09/2022 15:08

3 loại tranh phong thủy mà người giàu thường chọn để trang trí ở phòng khách.

Treo tranh phong cảnh

Các bức tranh phong cảnh non nước, sông núi rất phổ biến hiện nay. Kiểu tranh này thích hợp cho những người nội tâm an bình, thanh tĩnh, yêu thiên nhiên. Hơn nữa, treo tranh phong thủy phong cảnh đẹp cũng giúp phòng khách chứa đầy ý nghĩa nghệ thuật tinh tế và tỉ mỉ. Loại tranh này nên được treo phía sau ghế sofa phòng khách. Nó đại diện cho phía sau của gia chủ luôn có quý nhân nâng đỡ cho sự nghiệp phát triển.

Bật mí 3 loại tranh phong thủy tài lộc, bình an nên treo ở phòng khách - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu là phong cảnh sông nước thì không thể thiếu cá, vì vậy một số người sẽ treo thêm tranh cửu ngư (chín con cá) trong phòng khách. Ý nghĩa của nó là mang đến vận may trường cửu, lâu dài, lợi lộc không ngớt. Không nên treo tranh ở cửa sổ phòng khách vì đặt ở vị trí khuất sáng thì nước sẽ phát huy tác dụng như một chiếc gương phản chiếu, hóa giải họa sát.

Tranh hoa mẫu đơn

Hoa mẫu đơn với vẻ đẹp viên mãn, rực rỡ thể hiện cho sự giàu có cùng những điều an lành cho gia chủ. Theo phong thủy cuối năm, 1 bức tranh hoa mẫu đơn treo trong nhà sẽ có tác dụng hóa giải tình trạng thiếu hụt tiền bạc của gia chủ 1 cách dễ dàng. Để đạt được hiệu quả tốt hơn thì đừng tùy tiện treo tranh ở bất cứ nơi nào bạn thích mà hãy xem đến hướng treo phù hợp.

Tranh mẫu đơn nên treo ở bức tường phía Nam hay phía Bắc của ngôi nhà. Hoa cỏ thuộc hành Mộc, phía Bắc thuộc hành Thủy, treo tranh phong thủy ở đây sẽ giúp cho tài lộc càng ngày càng sinh sôi nảy nở. Ngoài ra treo tranh mẫu đơn trong phòng ngủ cũng giúp cho đời sống tình cảm của gia chủ thêm hạnh phúc viên mãn.

Bật mí 3 loại tranh phong thủy tài lộc, bình an nên treo ở phòng khách - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tranh hoa anh đào

Hoa anh đào đại diện cho mùa xuân. Treo tranh hoa anh đào trong phòng khách sẽ giúp không gian thêm phóng khoáng, hài hòa, toa nhã.

Ngoài ra, hoa anh đào còn là biểu tượng của sự sống, là loài cây cân bằng năng lượng âm - dương trong trời đất, mang đến sự hài hòa, thành công cho gia chủ.

Treo tranh phong thủy hoa anh đào trong nhà mang ý nghĩa cầu móng sức khỏe, may mắn cho các thành viên trong gia đình.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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