Càng trồng lâu 3 cây này trong nhà, gia chủ càng nhận được nhiều phúc khí, sinh tài lộc đón bình an

Cây lộc vừng luôn mang đến những điều may mắn cho gia chủ, hoa lộc vừng có màu đỏ rất đẹp nên khi ra hoa như báo hiệu hỉ sự hay điều may mắn sắp đến. Khi trồng cây lộc vừng trước cổng nhà để con đường tài lộc được thông hành.

Bên cạnh đó, do hoa của cây lộc vừng thường nở thành từng chùm lớn biểu tượng cho sự quây quần đông đúc, đông con nhiều cháu, nên nhưng gia đình hiếm muộn con cái càng thích trồng những loại cây này trong nhà để cầu mong con đàn cháu đống, cuộc sống luôn sung túc viên mãn.

Trong phong thủy màu đỏ của cây lộc vừng cũng là biểu tượng của hỷ tín tin vui trong nhà, bởi vậy khi nhìn những chùm hoa đỏ chắc chắn gia chủ cũng sẽ cảm thấy vui vẻ phấn trấn tinh thần hơn rất nhiều. Chính vì vậy, dù có nghèo khó tới đâu cũng đừng bao giờ chặt bỏ loại cây này đi nhé, bởi nếu bạn trồng càng lâu thì càng phát tài giàu có, con cháu đời đời hưng thịnh.

Cây sống đời

Cây sống đời có tên khoa học Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers, thuộc họ lá bỏng Crassulaceae, là loại cây thực vật thân thảo và phân nhánh. Cây có thể cao tối đa 1m. Thân tròn nhẵn màu tím tía hoặc màu xanh. Hoa cây sống đời nở vào mùa xuân (khoảng tháng 2 – tháng 5), mọc thành từng cụm màu đỏ, vàng, cam, trắng hoặc hồng, có nhiều cánh xếp lớp, mọc rủ xuống trên một cán dài.

Cây có nguồn gốc từ Madagasca, Úc hay khu vực Tây Ấn. Loại cây này phát triển ở những nơi có ánh sáng mạnh. Ở Việt Nam, cây sống đời còn được gọi với nhiều tên khác nhau như cây lá bỏng, trường sinh, diệp sinh căn, đả bất tử.

Đây là loài cây nhỏ nhắn nhưng có sức sống bền bỉ, khi lá rụng xuống mặt đất là mọc rễ và tạo thành một cây con mới tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, trường tồn theo thời gian.

Do đó, cây thường được làm quà trong các dịp lễ Tết. Trong gia đình, cây sống đời như một lời chúc cho đình luôn dồi dào sức khoẻ và hạnh phúc. Đối với bạn bè, loài cây này tượng trưng chosự chân thành, đoàn kết. Cây còn có những tác dụng dân gian như làm thuốc chữa bỏng, cầm máu, đắp vết thương, giả độc,… Đó cũng là lí do cây sống đời còn được gọi là cây bỏng vì còn được dùng làm thuốc trị bỏng.

Ảnh minh họa: Internet

Trầu bà lá xẻ

Cây cảnh trầu bà lá xẻ là một loại thực vật, nó không chỉ có thể giải phóng oxy hiệu quả và cung cấp các chất cơ bản cho sự tồn tại của con người mà còn thải ra nhiều hơi ẩm khi không khí khô.

Điều này giúp cân bằng độ khô và độ ẩm của không khí, tạo môi trường thích hợp hơn cho con người sống và làm việc.

Cây cảnh này cũng rất dễ chăm sóc, có tuổi thọ cao, giúp bạn giảm chi phí và thời gian chăm sóc chúng. Có lợi đủ đường.

Ngoài ra, ý nghĩa phong thủy của cây cảnh trầu bà lá xẻ cũng rất tốt, tượng trưng cho sức khỏe và sự trường thọ. Vì vậy nếu trong nhà có người già thì bạn nên trồng cây cảnh này trong nhà, càng trồng lâu càng có lợi cho sức khỏe của người già.

Cây cảnh trầu bà lá xẻ cũng dễ chăm sóc như trầu bà xanh thông thường. Ở trong môi trường mát mẻ, chúng sống rất lâu. Chỉ cần gia chủ đảm bảo môi trường đất và không khí nơi nó sống có đủ độ ẩm, ở mức trên 30% thì cây cảnh sẽ phát triển tốt.

Bạn cần tưới nước đều đặn và bón phân 2-3 lần/ một tháng, nó sẽ có thể phát triển mạnh. Cây cảnh trầu bà lá xẻ thậm chí có thể biến thành một cái cây cao chót vót!

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.