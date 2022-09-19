Vợ chồng lục đục, hao hụt tài chính chỉ vì giữ khư khư những thứ này trong phòng ngủ

Nhà đẹp 19/09/2022 11:49

4 món đồ vật tuyệt đối không được đặt trong phòng ngủ, đặc biệt là ở đầu giường.

Gương

Gia chủ nên tránh đặt gương ở đầu giường, đối diện giường hoặc gương chiếu vào giường ngủ.

Gương là vật dụng hữu ích nhưng nó có thể khiến người trong phòng dễ bị giật mình, đặc biệt là khi mới ngủ dậy, tầm nhìn vẫn còn lờ mờ mà đã thấy bóng người thấp thoáng trong gương.

Ngoài ra, gương có tính chất phản chiếu. Nó là sự nhân đôi, làm mất đi cân bằng năng lượng trong phòng, phá vỡ sự yên tĩnh, làm ảnh hưởng đến mối quan hệ tình cảm giữa các cặp đôi.

Nếu không thể thay đổi vị trí của gương, gia chủ nên dùng tấm vải phủ kín gương khi không sử dụng.

Vợ chồng lục đục, hao hụt tài chính chỉ vì giữ khư khư những thứ này trong phòng ngủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Treo ảnh cưới đầu giường ngủ

Treo ảnh cưới trong phòng ngủ luôn được xem là lựa chọn tốt nhất vì đây là chốn riêng tư của vợ chồng và cũng là nơi cặp các đôi dành thời gian nhiều nhất cho nhau. Tuy nhiên, không phải cứ tùy tiện chọn bừa một vị trí thuận tiện trong phòng ngủ để treo là được, bạn nên bố trí ảnh đúng vị trí phong thủy tốt nhất để nó có thể phát huy được tác dụng, giúp các cặp đôi luôn nhường nhịn lẫn nhau và trấn lại những năng lượng tiêu cực khiến hôn nhân đổ vỡ.

Không treo vị trí đầu giường ngủ Về tâm lý, treo ảnh cưới vị trí đầu giường sẽ tạo cảm giác bất an cho người nằm phía dưới do lo sợ ảnh sẽ bị rơi xuống. Về phong thủy, việc treo ảnh cưới sẽ tạo áp lực đè nén xung quanh vợ chồng khiến đời sống hôn nhân không thuận hòa, tạo cơ hội cho kẻ thứ 3 chen vào.

Dao, kiếm

Dao, kiếm là những vật có sát khí rất nặng, tuyệt đối không nên để trên đầu giường.

Một số người thích sưu tầm dao, kiếm và coi đó như một thú vui trong cuộc sống. Nhiều người cũng thích treo dao, kiếm ở đầu giường để ngắm chúng trước khi đi ngủ. Nhưng theo phong thủy, treo những vật này trong phòng ngủ, nơi đầu giường vì dễ gây áp lực công việc, đau đầu, bất an, thậm chí bị thương nếu vô ý đụng vào.

Tượng thần Phật

Tượng thần Phật cũng là vật không nên để ở nơi riêng tư như phòng ngủ. Theo phong thủy, điều này có nghĩa là cất giấu tài lộc và may mắn của gia đình, khiến đường công danh, sự nghiệp chỉ dừng ở mức trung bình.

Nếu muốn bày tượng thần Phật, gia chủ có thể xây Phật đường riêng nếu có điều kiện hoặc để ở phòng khách.

Vợ chồng lục đục, hao hụt tài chính chỉ vì giữ khư khư những thứ này trong phòng ngủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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